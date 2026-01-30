Cea mai ghinionistă zodie în februarie 2026. Neti Sandu anunță necazuri mari – și la serviciu și acasă

Neti Sandu și Andreea Marinescu prezintă horoscopul pentru perioada 20 ianuarie – 18 februarie 2026, evidențiind principalele evenimente astrologice care pot influența deciziile și stările emoționale în această perioadă.

Planetele sunt aliniate ca niște soldăței în zodia Capricorn, în opoziție cu comandantul lor suprem, Jupiter. Planetele se mută rând pe rând; în perioada 20 ianuarie – 18 februarie, acestea intră în zodia Vărsătorului. Soarele intră în Vărsător și găsește acolo o gazdă potrivită, iar Plutonul, aflat deja în poziție strategică, își așteaptă aliatul pentru a-și manifesta forțele și resursele. La începutul acestei perioade, odată cu intrarea Soarelui, urmează să intre și Mercur pe 6 februarie, alături de Venus, care se poziționează lângă Pluton. Combinațiile planetare de acest fel sunt considerate adevărate revelații, pentru că scot la iveală informații stocate de multă vreme în dreptul lui Pluton. Aceste mesaje se desfășoară asemănător unei descoperiri arheologice, în care vestigii ascunse ies la lumină. Această influență nu este limitată doar la Vărsător, deoarece fiecare zodie se raportează la Vărsător printr-o casă astrologică specifică. Contextul general oferă o imagine despre energiile și schimbările care urmează, inclusiv despre eclipsa solară de la finalul perioadei.

La finalul tranzitului soarelui în Vărsător, pe 17 februarie, are loc o eclipsă inelară de soare – practic o lună nouă, cu soarele și luna în aceeași zodie, pe ultimul grad. Aceasta indică faptul că trebuie să fie acordată o atenție sporită deciziilor care vor fi luate în această perioadă.

Horoscop 20 ianuarie – 18 februarie 2026

Vărsător

În perioada în care accentul a fost pe Capricorn, atenția s-a concentrat pe muncă, pe proiecte pe termen lung și pe diverse activități realizate cu seriozitate și efort, specific Capricornului. Acum, însă, se manifestă o altă vibrație, mai suplă.

Evenimentele se desfășoară mai mult în plan ideatic. Intelectul devine foarte activ, iar ideile pot fi proiectate și vizualizate înainte de a fi puse în practică. Munca se desfășoară pe un alt plan, iar organizarea realizată în perioada Capricornului permite desprinderea unor idei principale, cu vedere de ansamblu. Vărsătorul, recunoscut pentru ingeniozitate și sclipiri de geniu, oferă fiecărei persoane posibilitatea de a străluci în domeniul său și de a valorifica la maximum potențialul.

Vărsătorul poate genera proiecte noi, pe măsură ce planetele, rând pe rând, trec pe lângă Pluton și aduc idei sau reinterpretează lucruri care au funcționat anterior. Această perioadă favorizează inovația și reinterpretarea experiențelor trecute.

O dată la doi ani, Marte traversează zodia Vărsătorului, marcând începuturi noi. De asemenea, Saturn, spre finalul perioadei, intră în Berbec, chiar de Ziua Îndrăgostiților, aducând noi începuturi în domeniul comunicării. Până atunci, influența Vărsătorului s-a manifestat în lumea ideilor, combinată cu tehnologie și performanță, oferind o updatare a resurselor și tehnologiilor disponibile. Plutonul, prezent mult timp în zodia sa, obligă la reinventare și adaptare pe termen lung.

Astfel, perioada marchează momentul noilor începuturi, sprijinite de influența planetelor, în special a lui Marte, care transformă energia abstractă a Vărsătorului în acțiune concretă. Spre finalul intervalului, planetele se pregătesc să pătrundă în zodia următoare, continuând ciclul de schimbări și inițiative.

În Pești, influența Vărsătorului poate aduce venituri suplimentare, fie sub formă de bani, fie prin alte surse financiare sau salariu, ceea ce se anunță promițător.

De asemenea, perioada marchează un nou început prin influența lui Marte, iar mai târziu, Jupiter va intra în Leu, spre vară, continuând ciclul de schimbări și oportunități.

Este important de menționat că, începând cu 11 martie, Marte nu va mai fi retrograd, ceea ce permite punerea în practică a ideilor la locul de muncă și desfășurarea activităților planificate. Această etapă se anunță productivă și favorabilă.

Pești

La Pești se încheie perioada dificilă în care planetele au stat mult timp acolo, marcând provocări și lecții grele. Pe măsură ce Jupiter va deveni direct, situația se va îmbunătăți, în special pe plan sentimental, iar persoanele din această zodie vor avea șansa de a pune în practică proiecte creative. Energia artistică va fi accentuată, iar activitățile legate de hobby-uri se vor desfășura cu succes.

Zona sentimentală rămâne activă, dar se manifestă pe mai multe niveluri, influențând diferit fiecare individ în funcție de nevoile personale. Prezența planetelor în Vărsător aduce o răscolire a evenimentelor de la sfârșitul anului trecut, permițând corectarea, refacerea și reevaluarea unor decizii anterioare. Este un moment propice pentru a începe o viață nouă, după lecții dificile, cu proiecte pe termen lung și cu capacitatea de a face față greutăților.

Perioada recentă a fost marcată de provocări puternice pentru Pești, influențate de Neptun și alte planete, care au scos la suprafață zone necunoscute, necesitând curaj și adaptare.

Berbec

Saturn, care a retrogradat anterior, își reia traseul, iar influența sa combinată cu Neptun, în special după 26 ianuarie, va genera schimbări semnificative. Aceste modificări vor afecta în mod special Berbecul, oferind oportunități de noi începuturi și reînnoire.

Berbecul se află într-o perioadă de învățare intensă a răbdării, sub influența lui Saturn, care îl obligă să fie răbdător și înțelept, să înțeleagă de ce trebuie să stea și să reflecteze înainte de a acționa. Energia sa pură și natura acționabilă se armonizează astfel cu lecțiile planetare. În paralel, influența lui Neptun aduce momente de relaxare și divertisment, cum ar fi vizionarea unui film sau alte activități recreative, care atenuează severitatea lecțiilor lui Saturn. Această etapă se poate traduce în mai multe moduri: pentru cineva care pregătește o lucrare de master sau doctorat, pentru o persoană care urmează să aducă pe lume un copil sau pentru oricine trece printr-un proces lung și responsabil.

Planetele aflate în Vărsător în această perioadă facilitează formarea unui grup de prieteni, a unei organizații sau a unei comunități care îl susțin pe Berbec în realizarea unor proiecte comune. Aceste proiecte pot fi în beneficiul altora, dar și al său, prin consolidarea stimei de sine, chiar dacă nu implică câștig financiar direct. Prezența Soarelui, a lui Venus, Marte, Mercur și Pluton în această configurație atrage sprijin din partea multor oameni, oferind Berbecului resurse și oportunități importante la început de drum.

Mai târziu, Marte, patronul Berbecului, îi va oferi un impuls suplimentar, marcând începutul unei noi etape în viață. Acest context se desfășoară într-un an cu energie de „unu”, simbolizând inițierea, începuturile și potențialul de dezvoltare personală.

Berbecul este prima zodie din zodiac, acționând ca o „locomotivă” care trage după sine toate celelalte semne zodiacale. Acesta are rolul de lider și trebuie să fie puternic, deoarece fără forță și stabilitate nu poate fi urmat sau respectat de ceilalți.

Taur

Taurul se află încă sub influența lui Uranus retrograd, care va persista pentru o perioadă. Partea pozitivă este că, cât timp planetele se află în Vărsător, Taurul are șansa de a ieși în lumina reflectoarelor și de a obține recunoaștere sau câștiguri importante. Această etapă reprezintă un respiro și o perioadă de echilibru, deoarece planetele au transmis raze pozitive și acum, din Vărsător, îi propun diverse oportunități și proiecte importante, care îl pot tenta și motiva.

Există posibilitatea de a relua sau de a străluci în proiecte mai vechi, dar dacă Taurul nu se angajează activ, planetele pot grăbi evenimentele sau pot crea obstacole, deoarece unghiul de 90° format de o planetă din Vărsător poate genera tensiune sau conflict. Taurul trebuie să primească aceste oportunități cu brațele deschise și să colaboreze cu succesul, pentru a evita confuziile și frustrările. Casa succesului este accentuată, iar implicarea activă este esențială pentru a valorifica aceste energii.

În plus, comunicarea se află în prim-plan pentru Taur, deoarece Jupiter, care a fost retrograd, își revine la mișcarea directă. Taurul trebuie să exceleze în exprimarea verbală și în activitățile legate de comunicare: examene, prezentări publice, exprimare în online, interacțiuni cu copii sau în educație. Această perioadă cere implicare și atenție, astfel încât energia favorabilă să fie valorificată optim, fără conflicte sau blocaje.

Gemeni

Gemenii se află într-o perioadă foarte favorabilă, fiind infuzați cu energie pozitivă provenită din sfera Vărsătorului. Fiecare planetă aflată în Vărsător transmite o influență benefică către Gemeni, aliniindu-se cu natura aeriană a zodiei și sprijinind construirea unui plan de acțiune clar. În această perioadă, Gemenii pot să se organizeze, să-și revizuiască lista profesională și să analizeze eventualele schimbări de job. Deși oportunitățile majore nu vor apărea imediat, există potențialul pentru oferte semnificative sau invitații de nerefuzat.

Această energie le permite să călătorească sau să colaboreze, atât în țară, cât și în străinătate, dar multe activități se pot desfășura online, inclusiv semnarea de contracte sau negocieri verbale prin Zoom sau alte metode moderne. Tehnologia facilitează mult procesul și permite obținerea rezultatelor într-un mod mult mai rapid și eficient.

Influența Vărsătorului aduce o perfuzie excelentă de energie, pregătind terenul pentru următorii șapte ani, perioada în care Uranus va traversa zodia Gemeni pas cu pas, grad cu grad. Această etapă va conduce la un nivel de performanță foarte ridicat, cu o viziune inovatoare și inteligentă. Gemenii vor descoperi aspecte noi despre ei înșiși, vor învăța lucruri necunoscute anterior și vor valorifica tehnologia și diferite posturi sau roluri pentru a se dezvolta.

Această perioadă permite Gemenilor să se bucure de rezultate și oportunități, oferindu-le timp pentru relaxare și aprecierea progresului realizat.

Este important de observat că fiecare persoană trebuie să inițieze acțiuni proprii și să nu aștepte pasiv. Universul oferă oportunități, dar nu le pune direct în mâini; fiecare trebuie să depună efort și să profite de șansele primite, așa cum arată principiile astrologice.

Rac

Racul beneficiază în continuare de influența favorabilă a marelui benefic Jupiter. În ultima perioadă, Jupiter a fost retrograd, însă odată cu revenirea sa la mișcarea directă, Racul va avea posibilitatea de a relua cu succes proiectele întrerupte anterior, fie din lipsă de finanțare, concedii, probleme familiale sau alte impedimente. Această perioadă favorizează obținerea funcției pentru care s-au pregătit, a sumelor financiare necesare sau a împrumuturilor importante pentru achiziția unei case sau a unei mașini.

Totodată, Saturn intră în sfera succesului, aducând provocări care pot fi mai dificile decât se așteptau. Racul poate fi pus în situația de a accepta o funcție diferită de cea pentru care s-a pregătit, cu cerințe mari de muncă și responsabilitate, și fără a vedea imediat beneficiile. Este o perioadă care testează răbdarea și capacitatea de adaptare. În unele situații, Racul poate alege să aștepte sau să amâne anumite decizii, pentru a primi oportunități mai potrivite.

În esență, Jupiter în zodia Racului poate deschide orice ușă și permite accesul la resurse și oportunități importante, oferind posibilitatea de a relua sau începe proiecte cu succes, cu sprijinul acestei energii favorabile.

Leu

Leul se află într-o perioadă de pregătire, în care Vărsătorul joacă un rol important. Planetele din Vărsător, care reprezintă casa partenerială, îi oferă posibilitatea de a se exprima și de a spune ce are de spus. Această exprimare poate fi testul sincerității și diplomației, iar influențele planetare vor fi în general favorabile. Singurul adversar de temut este Marte, aflat în casa partenerială, care poate crea tensiuni și înțelegere dificilă în relațiile profesionale sau de colaborare.

Leul poate simți că nu primește recunoașterea sau recompensele meritate, fie că este vorba de prime, vouchere sau excursii. Uneori, acesta poate percepe nedreptate din partea superiorilor. În astfel de situații, este necesară intervenția unui mediator sau a unei instanțe pentru a clarifica cine are dreptate și pentru a restabili echilibrul.

După ce Jupiter părăsește zodia Racului, la sfârșitul lunii iunie, va intra în Leu și va rămâne timp de un an. Această perioadă va permite evaluarea vulnerabilităților, calităților și proiectelor Leului, precum și identificarea modului în care poate fi sprijinit pentru a ajunge la poziția dorită. Deși Leul este născut să fie lider, succesul nu vine automat; este nevoie de muncă, perseverență și învățare pentru a atinge și menține poziția dorită.

Influențele planetare facilitează întâlnirea cu persoane care pot oferi oportunități profesionale și permit eventuale schimbări de serviciu, în special în domeniul partenerial sau managerial.

Pe plan sentimental, perioada poate fi favorabilă consolidării relațiilor existente, cu dialoguri mai ample și armonioase. Totodată, vor apărea oportunități financiare, deoarece planetele activează zona banilor și a averii. Trebuie însă ținut cont de Saturn, care intră în Berbec și poate tempera energia Leului, necesitând adaptare și obișnuirea cu responsabilități noi, cum ar fi deplasări, prezentări sau munca intensă.

Pentru Leu, această perioadă este una de provocare și școlarizare a experiențelor. Saturn nu a mai fost în Berbec de aproximativ 30 de ani, astfel că multe situații vor fi necunoscute și vor necesita învățare, adaptare și perseverență pentru a putea valorifica pe deplin oportunitățile apărute.

Fecioară

Fecioara intră într-o perioadă favorabilă, deoarece Saturn părăsește zodia opusă. Până acum, Leul a fost influențat de Vărsător, iar Fecioara de Pești, cu Saturn în poziție opusă, care a adus lecții și limitări. Jupiter, aflat în zodia Racului, oferă acum oportunități importante și susține câștigurile în plan profesional.

Există persoane care înțeleg nativul din Fecioară și îi oferă sprijin, ghidare și redirecționare, aducând valoare din influența Racului. Planetele din Vărsător susțin progresul profesional și mențin activitatea constantă, astfel încât Fecioara nu are timp să se plictisească. Natura sa meticuloasă și atentă la detalii o face să lucreze cu dedicare, iar energia planetară o face mai cooperantă și mai entuziastă. În plus, aceasta va aprecia activitatea profesională, va primi recunoaștere și va avea un vibe mai pozitiv la locul de muncă.

Se recomandă atenție și în planul sănătății, deoarece numeroasele planete pot accentua suprasolicitarea. Fecioara trebuie să acorde atenție echilibrului și îngrijirii personale, pentru a nu neglija nevoile proprii în timp ce se dedică muncii.

Activitățile recreative sunt de asemenea susținute: Fecioara poate ieși în oraș, poate participa la spectacole, târguri sau alte evenimente sociale împreună cu prietenii. Totuși, Marte aduce necesitatea unui minim control și atenție la detalii, precum și la eventuale probleme care pot apărea în familie. Contextul general este unul pozitiv și favorabil, aducând oportunități și echilibru în viața nativului.

Balanță

Balanța se află într-o perioadă favorabilă, deoarece sfera aeriană a Vărsătorului, care corespunde naturii sale, este activată. Aceasta oferă oportunități în plan sentimental și în relațiile de echilibru, esențiale pentru Balanță. Influența planetară favorizează apariția unei persoane cu care Balanța poate împărtăși experiențe și valori, un exercițiu benefic de conexiune și dezvoltare personală, chiar dacă unele nativi se simt capabili să se descurce și fără partener.

Fiind prezente multe planete în această sferă, apar activități sociale variate, precum petreceri, întâlniri și deplasări în țară sau în alte locuri. Energia Vărsătorului sprijină hobby-urile, participarea la cursuri sau dezvoltarea calităților personale, fie prin experiențe directe, fie online. Aceste influențe aduc doar beneficii și stimulează implicarea în activități care aduc satisfacție și împlinire.

Pe plan financiar și profesional, Balanța poate fi favorizată în perioada următoare. Pe măsură ce planetele ajung în partea a doua a intervalului, în Pești, se vor resimți influențe în zona banilor și a ofertelor. Saturn și Neptun vor activa casa partenerială, ceea ce poate aduce decizii importante legate de legalizarea relațiilor sau, în cazul unor probleme preexistente în cuplu, clarificarea viitorului relațional. Această perioadă, care se întinde pe aproximativ trei ani, ajută la înțelegerea și stabilirea limitei dacă o relație poate continua sau trebuie încheiată.

În general, aspectele sunt foarte favorabile, iar Balanța are nevoie să gestioneze această perioadă cu răbdare, să experimenteze și să se bucure de oportunități, fără a se grăbi.

Scorpion

Scorpionul se află încă sub influența lui Uranus retrograd, care acționează subtil, scoțând la suprafață tot ce a fost nedorit sau neplăcut. Au fost perioade dificile, cu probleme care au necesitat efort, în special în casa partenerială, ceea ce a creat dificultăți de comunicare cu partenerul de cuplu, cu superiorii sau cu autoritățile. Situațiile pot fi inhibante, însă există speranța că, odată cu mutarea lui Uranus într-o altă zodie, aceste blocaje se vor încheia.

Saturn se află deja în Berbec, în casa serviciului, și împreună cu Neptun creează două posibilități pentru Scorpion: explorarea unor zone de interes și dezvoltarea abilităților interne. Saturn introduce ritm și disciplină, ajutând la creșterea eficienței și a ponderii în muncă, concentrând energia și sporind eficacitatea în activitățile profesionale.

Marte, guvernatorul Scorpionului, se află în Vărsător și aduce anumite constrângeri, care pot fi incomode, dar reprezintă teme de rezolvat și oportunități de eliberare. Aceasta este o etapă de învățare și de aplicare a lecțiilor personale, iar în partea a doua a intervalului, odată cu intrarea în zodia Pești, Venus și Mercur vor activa influențe favorabile, oferind soluții și facilitând depășirea situațiilor dificile.

Scorpionul poate realiza că oboseala, încăpățânarea și limitele personale fac parte din procesul de creștere și că fiecare experiență, chiar dificilă, este o lecție repetată până la înțelegerea ei completă. Această perioadă necesită răbdare, reflecție și înțelegerea propriilor reacții, dar oferă și oportunități de progres și adaptare.

Săgetător

Pentru Săgetător, veștile sunt bune, deoarece Vărsătorul are o influență prietenoasă asupra lui, mai ales în ceea ce privește ieșirile, prieteniile și viața de grup. Nativul, jovial din fire, se bucură de excursii, întâlniri și evenimente sociale, fiind adesea sufletul petrecerilor și implicându-se în activități mondene. Are posibilitatea de a se manifesta în cercurile sale sociale și mondene, Jupiter aflându-se într-o zonă care îi poate aduce beneficii și venituri suplimentare. Deși există și multe cheltuieli, partea pozitivă este că, în partea a doua a anului, Jupiter va forma un trigon foarte favorabil din zodia Leu cu Săgetătorul, aducând oportunități semnificative.

Fiind semn de foc și aflându-se în anul calului de foc, Săgetătorul poate profita de această perioadă pentru a se manifesta activ, a-și valorifica talentele și a se implica în proiecte sociale sau profesionale. Este important să nu respingă oportunitățile care apar, deoarece refuzul fără motiv poate limita succesul și progresul.

Planetele vor intra treptat în zodia Pești, Marte și Venus aducând noi energii favorabile. La începutul perioadei, conjuncțiile Venus-Pluton și Mercur-Pluton semnifică revelații, clarificări și descoperiri importante, care permit Săgetătorului să reia proiecte sau idei mai vechi și să le valorifice într-un mod constructiv. Această perioadă de început al lunii februarie se va încheia cu eclipsa inelară de la sfârșitul zodiei Vărsător, ceea ce reprezintă un punct de atenție și o ocazie de consolidare a direcțiilor luate.

Marte, aflat în Vărsător, oferă un impuls suplimentar pentru deplasări, studii și inițiative personale sau profesionale, stimulând dinamismul și dorința de progres. Jupiter, patronul Săgetătorului, sprijină studiile și dezvoltarea intelectuală, fiind asociat cu facultățile și învățământul superior, oferind oportunități de învățare și creștere.

Această perioadă permite Săgetătorului să urmeze cursuri, să se înscrie la diverse programe de studiu și să dezvolte mai multe activități simultan. Anterior, timpul era limitat, deoarece era împărțit între școală și serviciu, însă acum există posibilitatea de a desfășura mai multe activități în paralel. Energia acumulată anterior în Capricorn a fost intensă și a stimulat progresul; Marte a amplificat dinamica și mobilitatea, oferind ocazia de a acționa fără întreruperi și de a valorifica resursele disponibile.

Pe plan financiar, planetele sprijină obținerea de bani, contracte și favoruri, iar Jupiter în Rac asigură susținere pentru obținerea recunoașterilor și a considerațiilor importante. Este esențial ca Săgetătorul să aștepte ca Jupiter să devină direct, pentru ca aceste beneficii să se concretizeze și să poată fi valorificate cu răbdare și planificare.

Săgetătorul va fi implicat și în grupuri sau parteneriate, iar energia favorabilă din Vărsător îl face dorit și apreciat în cercurile sociale. Această perioadă oferă oportunități pentru proiecte personale, sociale și financiare, cu șansa de a consolida relațiile, de a obține sprijin și de a pune în practică idei și planuri importante.

Capricorn

În Capricorn, activarea a fost intensă, aproape ca o explozie de energie, s-au aprins toate „beculețele”. Planetele au oferit o influență puternică, comparabilă cu o perfuzie cu multiminerale, stimulând dinamismul nativului. Energia a fost atât de mare încât Marte a trecut prin sectorul său, amplificând dorința de a nu fi deranjat și de a-și desfășura activitățile în ritmul propriu.

Toate planetele care anterior au influențat Capricornul s-au mutat acum în zona banilor. Aceasta presupune obținerea de venituri, contracte și posibilitatea de a desfășura mai multe activități simultan. Poate apărea un flux financiar venit din urmă sau prin contracte suplimentare, sau chiar printr-un credit necesar pentru proiecte personale sau familiale. Această sumă suplimentară permite realizarea unor obiective importante, fie că este vorba de achiziția unei mașini, a unei case sau alte investiții semnificative.

Marte, aflat în casa banilor, aduce resurse rapid, dar acestea sunt cheltuite la fel de repede, motiv pentru care este necesar ca scopurile să fie clar stabilite și planificate în avans. În continuare, Capricornul rămâne susținut de Jupiter în Rac, care poate oferi sprijin esențial în relocarea profesională, obținerea de favoruri și recunoașteri importante. Este necesară răbdarea până când Jupiter își reia mersul direct, ceea ce se va întâmpla în martie, pentru ca beneficiile să poată fi valorificate optim.