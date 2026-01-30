Prima pagină » Actualitate » „Instabilitatea politică ne costă.(…) Este ultimul nostru tren”, anunță premierul Bolojan. Liderul PNL este deja speriat de alegerile din 2028

30 ian. 2026, 16:33, Actualitate
„Instabilitatea politică ne costă.(…) Este ultimul nostru tren”, anunță premierul Bolojan. Liderul PNL este deja speriat de alegerile din 2028

Premierul Ilie Bolojan spune într-un interviu pentru G4Media că instabilitatea politică deja costă România miliarde de lei, atenționează politicienii „care stau cu ochii pe sondaje” și susține că această perioadă este „ultimul tren” în care politicienii pot demonstra că „livrează”.

În mod evident va fi un vot în 2028 care va penaliza acest lucru. Dar va fi prea târziu pentru cei care se uită doar la sondajele de opinie”, declară Ilie Bolojan pentru G4Media.

Ilie Bolojan: „Instabilitatea ne costă”

„Nu riscă să ne coste. Ne costă. Toate discuțiile pe care le-am avut în toate această perioadă, de exemplu cu agențiile de rating, cu creditorii noștri – și aseară am avut un grup de investitori care au făcut investiții importante în România – se rezumă la aprecierea pentru măsurile care au fost luate. Se rezumă la constatarea faptului că anul trecut, de exemplu, am atins ținta de deficit, că direcția este bună.

Dar toți ne întreabă două lucruri: ce se va întâmpla cu stabilitatea guvernamentală – văzând declarațiile care se fac – și ce se va întâmpla din 2027 încolo. Există o garanție că aceste măsuri, această atitudine responsabilă, disciplina în finanțe, o atitudine de de normalitate, cheltuielile vor fi ținute în frâu?

Și faptul că dobânzile nu ne-au scăzut la un nivel și mai mare arată că deja avem niște costuri datorită aceste percepții de instabilitate. România, ca țară, la gradul de îndatorare pe care îl are, plătește niște dobânzi mult mai mari decât cele de piață.

Procente de dobândă care se traduc în costuri mai mari per total, cu dobânda pe care o luăm. Poate să fie la nivelul miliardelor de lei, eșalonat de-a lungul anilor. Pierderi din cauza faptului că plătim dobânzi mai mari decât cele normale în situația în care este România. Această stare de instabilitate nu le permite investitorilor să să ne scadă dobânzile, pentru că nu au garanția că lucrurile se întâmplă așa cum s-au dus până acum.

Adică ne-au mandatat ca energie pe care o avem s-o folosim în scopul de a redresa situația, de a crea condiții de dezvoltare în România. Și când văd că energiile noastre se duc în altă parte, cu siguranță nu apreciază acest lucru”, declară premierul Ilie Bolojan.

„Nu ajută când statul cu ochii pe sondaje îți generează comportamentele”

„Aceste lucruri le le știu toți oamenii care se ocupă de politică la nivel național. Dar de multe ori, când agenda politică internă devine dominantă, când statul cu ochii la sondaje este cel care îți generează comportamentele, deci un comportament prea electoral în astfel de situații te duce în astfel de de abordări.

Care, v-am spus, nu ajută nici România și nu cred că ajută nici partidele când oamenii percep că noi, în loc să ne ocupăm de problemele majore pe care le avem, în loc să avem o minimă solidaritate dacă tot stăm la o masă, în condițiile în care zgomotul care este în afara coaliției, în zona de media și atacurile sunt prea mari, în mod cert cetățenii nu pot aprecia acest lucru.

Adică ne-au mandatat ca energie pe care o avem s-o folosim în scopul de a redresa situația, de a crea condiții de dezvoltare în România. Și când văd că energiile noastre se duc în altă parte, cu siguranță nu apreciază acest lucru”, spune Bolojan în interviul pentru G4media.

Bolojan: „Este practic ultimul nostru tren. Există o nemulțumire în societate”

„Consider că suntem suficient de responsabili, există o majoritate parlamentară suficient de stabilă care poate să asigure stabilitatea României și să ia măsurile necesare pentru a face ordine în finanțe, pentru a pune economia pe baze mai sănătoase, pentru a absorbi fondurile europene și pentru a genera dezvoltare în anii următori în România.

Și este practic ultimul nostru tren. Aprecierea pe care o fac, în afară de calitatea mea de președinte al PNL, este că lumea politică care se pretinde ca fiind responsabilă față de România, mai are 2 ani de zile la dispoziție până în 2028 să demonstreze că poate livra și că poate ce să facă ceea ce este necesar pentru țara noastră cu responsabilitate.

Trebuie să recunoaștem că există o nemulțumire în societate vizavi de de percepția de nedreptăți, vizavi de de percepția că situația nu merge bine, vizavi de faptul că nu se livrează la nivelul așteptărilor, lucruri care s-a văzut și în votul din 2024 și în 2025.

Și dacă partidele care au fiecare o responsabilitate pentru situația în care a ajuns România – pentru că au fost în guvernare ani de zile, nu demonstrează că mai sunt utile României prin serviciile pe care le aduc țării, în mod evident va fi un vot în 2028 care va penaliza acest lucru. Dar va fi prea târziu pentru cei care se uită doar la sondajele de opinie”, susține premierul.

