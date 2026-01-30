România a fost dată în judecată de Comisia Europeană din cauza depozitelor de deșeuri neconforme

Comisia Europeană a anunțat vineri că a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor privind închiderea și reabilitarea depozitelor de deșeuri neconforme, asumate prin Tratatul de aderare și prin Directiva europeană privind depozitele de deșeuri. Deși a primit ultima somație în 2024, țara noastră nu a reușit să îndeplinească pe deplin directivele Uniunii Europene.

Decizia Comisiei Europene este motivată de faptul că mai multe depozite de deșeuri funcționează încă fără autorizație sau planuri clare de ecologizare, deși termenul-limită a expirat din 2017. Potrivit executivului comunitar, legistația le impune statelor membre să închidă și să reabiliteze depozitele de deșeuri cărora nu li s-a acordat o autorizație sau care nu respectă condițiile legale de funcționare. Aceste măsuri sunt esențiale pentru prevenirea riscurilor pe termen lung asupra sănătății populației și a mediului, cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor și de depozitarea deșeurilor netratate.

„Astăzi, Comisia Europeană a decis să trimită România în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene pentru nerespectarea obligațiilor privind depozitarea deșeurilor, conform Tratatului de Aderare a României și Directivei privind depozitele de deșeuri (Directiva 1999/31/CE, modificată prin Directiva (UE) 2018/850).

Directiva impune statelor membre să ia măsurile necesare pentru a închide și reabilita depozitele de deșeuri care nu au primit autorizație sau care nu au îndeplinit condițiile de funcționare prevăzute de lege. Aceste obligații sunt esențiale pentru prevenirea riscurilor pe termen lung asupra sănătății umane și a mediului, cauzate de eliminarea necontrolată a deșeurilor și de depozitarea deșeurilor netratate”, se arată în comunicatul Comisiei Europene.

Cum motivează Comisia Europeană decizia

Derogarea tranzitorie acordată în temeiul Tratatului de aderare a permis anumitor depozite de deșeuri să funcționeze până la 16 iulie 2017, dată după care, în mod normal, toate depozitele de deșeuri neconforme trebuiau închise și reabilitate. România a raportat că 92 de depozite au fost închise și reabilitate, dar 15 funcționează în continuare fără planuri de reabilitare. Acesta este motivul pentru care CE a trimis României o scrisoare de punere în întârziere în 2020 și un aviz în 2024. Deși a înregistrat progrese, Comisia consideră că eforturile depuse de autoritățile române până în prezent sunt insuficicente.

RECOMANDAREA AUTORULUI: