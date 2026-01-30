Prima pagină » Actualitate » Guvernul a aprobat reabilitarea Bazinului de Apă Paltinu. Investiția depășește100 de milioane de lei

Guvernul a aprobat reabilitarea Bazinului de Apă Paltinu. Investiția depășește100 de milioane de lei

Bianca Dogaru
30 ian. 2026, 16:16, Actualitate
Guvernul a aprobat reabilitarea Bazinului de Apă Paltinu. Investiția depășește100 de milioane de lei
Sursa: Facebook Ministerul Mediului

Guvernul a aprobat vineri reabilitarea Bazinului de Apă Curată Paltinu și a lucrărilor anexe de pe râul Doftana, din județul Prahova. Investiția este considerată una strategică pentru alimentarea cu apă din zonă.

Potrivit autorităților, proiectul vizează reabilitarea completă a Bazinului de Apă Curată Lunca Mare și a infrastructurii aferente, care asigură apa potabilă pentru municipiul Ploiești și platforma industrială Brazi.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că aprobarea indicatorilor reprezintă un pas important pentru rezolvarea unei probleme vechi, ignorate timp de mai mulți ani, care a ajuns să afecteze siguranța alimentării cu apă. Buzoianu a subliniat că investiția nu presupune simple reparații, ci refacerea unui sistem esențial.

Bazinul de apă a fost pus în funcțiune în anul 1988 și funcționează cu restricții de peste 15 ani, din cauza unor deficiențe structurale majore și a infiltrațiilor.

În paralel cu proiectul de reabilitare pe termen mediu, „Apele Române” a început lucrări de urgență. Acestea includ realizarea unui by-pass de aproximativ 200 de metri și stabilizarea infiltrațiilor în zonele cu pierderi mari de apă. Lucrările de urgență ar urma să fie finalizate într-o lună.

Valoarea totală a investiției este de 115, 766 milioane de lei, iar durata de execuție este estimată la 24 de luni.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS România a fost dată în judecată de Comisia Europeană din cauza depozitelor de deșeuri neconforme
16:06
România a fost dată în judecată de Comisia Europeană din cauza depozitelor de deșeuri neconforme
ACTUALITATE Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport
16:02
Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport
FLASH NEWS Ce spune Ilie Bolojan despre avocata arestată a PNL. Premierul se fotografiase cu Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA
15:48
Ce spune Ilie Bolojan despre avocata arestată a PNL. Premierul se fotografiase cu Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA
FLASH NEWS Ilie Bolojan e decis să respecte acordul semnat în Coaliție și să-i cedeze funcția de premier lui Sorin Grindeanu: „E o formă de respect”
15:48
Ilie Bolojan e decis să respecte acordul semnat în Coaliție și să-i cedeze funcția de premier lui Sorin Grindeanu: „E o formă de respect”
HOROSCOP Cea mai ghinionistă zodie în februarie 2026. Neti Sandu anunță necazuri mari – și la serviciu și acasă
15:43
Cea mai ghinionistă zodie în februarie 2026. Neti Sandu anunță necazuri mari – și la serviciu și acasă
UTILE Electrocasnicul care consumă în 60 minute cât 30 de televizoare deschise simultan
15:32
Electrocasnicul care consumă în 60 minute cât 30 de televizoare deschise simultan
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
Primele imagini de la accidentul în care Tal Berkovich a murit. Mașina este DISTRUSĂ total, iar fratele ei se află în stare critică la spital
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ

Cele mai noi

Trimite acest link pe