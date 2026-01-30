Guvernul a aprobat reabilitarea Bazinului de Apă Paltinu. Investiția depășește100 de milioane de lei

Guvernul a aprobat vineri reabilitarea Bazinului de Apă Curată Paltinu și a lucrărilor anexe de pe râul Doftana, din județul Prahova. Investiția este considerată una strategică pentru alimentarea cu apă din zonă.

Potrivit autorităților, proiectul vizează reabilitarea completă a Bazinului de Apă Curată Lunca Mare și a infrastructurii aferente, care asigură apa potabilă pentru municipiul Ploiești și platforma industrială Brazi.

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat că aprobarea indicatorilor reprezintă un pas important pentru rezolvarea unei probleme vechi, ignorate timp de mai mulți ani, care a ajuns să afecteze siguranța alimentării cu apă. Buzoianu a subliniat că investiția nu presupune simple reparații, ci refacerea unui sistem esențial.

Bazinul de apă a fost pus în funcțiune în anul 1988 și funcționează cu restricții de peste 15 ani, din cauza unor deficiențe structurale majore și a infiltrațiilor.

În paralel cu proiectul de reabilitare pe termen mediu, „Apele Române” a început lucrări de urgență. Acestea includ realizarea unui by-pass de aproximativ 200 de metri și stabilizarea infiltrațiilor în zonele cu pierderi mari de apă. Lucrările de urgență ar urma să fie finalizate într-o lună.

Valoarea totală a investiției este de 115, 766 milioane de lei, iar durata de execuție este estimată la 24 de luni.

