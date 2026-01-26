Zodia nedreptățită la locul de muncă în februarie 2026. Avertismentul lui Neti Sandu: „Nu primește recunoașterea sau recompensele meritate”

Luna februarie nu vine cu vești prea bune pentru nativul Leu. Acesta va avea parte de provocări la locul de muncă unde simte că nu este apreciat pentru efortul depus.

Februarie se anunță o lună tensionată pentru Lei, al căror efort nu va fi recunoscut la locul de muncă. Deși se implică și încearcă să arate că muncesc din greu, superiorii nu vor aprecia, iar recunoașterea și recompensele meritate nu își vor face apariția.

Zodia care este nedreptățită la locul de muncă

„Singurul adversar de temut este Marte, aflat în casa partenerială, care poate crea tensiuni și înțelegere dificilă în relațiile profesionale sau de colaborare. Leul poate simți că nu primește recunoașterea sau recompensele meritate, fie că este vorba de prime, vouchere sau excursii. Uneori, acesta poate percepe nedreptate din partea superiorilor. În astfel de situații, este necesară intervenția unui mediator sau a unei instanțe pentru a clarifica cine are dreptate și pentru a restabili echilibrul.

Trebuie însă ținut cont de Saturn, care intră în Berbec și poate tempera energia Leului, necesitând adaptare și obișnuirea cu responsabilități noi, cum ar fi deplasări, prezentări sau munca intensă”, spune Neti Sandu.

Recomandările autorului: