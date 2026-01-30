Nicușor Dan îl înlocuiește pe secretarul CSAT. Cine este Sorin Cîrstea, noua numire

Preşedintele Nicuşor Dan a semnat, vineri, decretul privind trecerea în rezervă a generalului Mihai Şomordolea din MApN şi eliberarea sa din funcţia de consilier de stat. Totodată, şeful statului a semnat decretul prin care Sorin Cîrstea a fost numit consilier de stat şi secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării (CSAT).

Nicuşor Dan a semnat vineri, decretul privind trecerea în rezervă a domnului general – cu patru stele Şomordolea Vasile Mihai din Ministerul Apărării Naţionale, la data de 31 ianuarie 2026.

De asemenea, președintele semnat decretul privind eliberarea din funcţia de consilier de stat, la cerere, lui Mihai Şomordolea, începând cu data de 31 ianuarie 2026.

Șeful statului a mai semnat şi decretul privind numirea în funcţia de consilier de stat, secretar al Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, a lui Cîrstea Sorin, începând cu data de 31 ianuarie 2026.

Mihai Şomordolea a fost numit Consilier de Stat la data de 9 martie 2015. În perioada 2008-2015 a ocupat funcţia de şef al Secretariatului Consiliului Suprem de Apărare a Ţării şi începând cu 9 martie 2015 a fost numit Secretarul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.

A participat la misiuni în cadrul Comandamentului KFOR şi a fost senior naţional reprezentativ al României în teatrul de operaţiuni Kosovo (2007-2008). A activat în cadrul Ministerului Apărării Naţionale înca din anul 1987, având diferite grade de la locotenent la general-maior. În perioada 2003-2006 a fost Şef al Biroului Planificare, Organizare şi Desfăşurare activităţi de Reprezentare în Statul Major General şi Ofiţer 1 în cadrul Serviciului Secretariat al Statului Major General.

Cine este Sorin Cîrstea, noul consilier numit de Nicușor Dan

Generalul Sorin Cîrstea a fost decorat cu Highest Medal of Ghazi (Hero) în 2017 de președintele Afganistanului pentru acțiunile sale în misiunile de război din Afganistan.

„Președintele Republicii Islamice Afganistan Mohammad Ashraf Ghani, în semn de recunoaștere a profesionalismului de care a dat dovadă în îndeplinirea misiunilor în sprijinul Guvernului Republicii Islamice Afganistan și a Forțelor Naționale de Securitate Afgane, a conferit domnului colonel Sorin Cîrstea comandantul CJPOTF (Combined Joint Psychological Operations Task Force) din cadrul misiunii Resolute Support aflat la sfârșit de misiune, Highest Medal of Ghazi (Hero) Mir Bacha Khan”, anunță Nicolae Ciucă, la momentul respectiv șef al Armatei Române.

Este absolvent al Școlii Militare de Ofițeri Activi „Leontin Sălăjan”, arma rachete și artilerie antiaeriană, licențiat al Facultății de electromecanică în anul 1997 și al Facultății de Stiințe, specializarea psihologie în anul 2005.

În 2010 a obținut titlul de doctor în științe militare și informații în cadrul Universității Naționale de Apărare „Carol I”, cu teza „Operațiile psihologice în sprijinul managementului crizelor și conflictelor militare moderne”, iar în anul 2015 a absolvit Colegiul Național de Apărare, programul postuniversitar “Probleme actuale ale securității naționale”.

