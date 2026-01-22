Horoscop 23 ianuarie 2026. Peștii fac alegerea corectă

O zi ca cea de azi ar trebui să demonstreze un adevăr vechi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 23 ianuarie 2026.

Berbec

S-ar putea să simți nevoia urgentă de a-ți folosi energia fizică. Această nevoie va ridica problema modului în care poți integra mai multă mișcare în viața ta. Acesta ar fi momentul ideal pentru a te înscrie la o sală de sport. Participarea la o activitate sportivă de grup ar fi o alegere bună pentru tine. Începe, indiferent de activitatea pe care o alegi. Scuzele nu vor fi tolerate.

Taur

O zi ca cea de azi ar trebui să demonstreze un adevăr vechi: oamenii își amintesc lucrurile bune și uită de cele rele. Vei fi plin de energie, plin de speranță și optimism pentru viitor. Întrebarea este: cum vei folosi această energie incredibilă a ta? Ai putea merge în multe direcții diferite. Depinde de tine să alegi una dintre ele.

Gemeni

Ai dorința de a pleca într-o călătorie? Ți-ar plăcea să locuiești în Europa sau Asia? Acestea sunt dorințe pe care s-ar putea să le ai în acest moment, pe măsură ce începi procesul de lărgire a orizonturilor. Vezi dacă poți organiza o călătorie de acest gen. Oamenii vor avea încredere în tine acum, așa că ai la dispoziție tot felul de posibilități.

Rac

Ce se întâmplă în relațiile tale personale? Se pare că ești în căutarea unei dispute. Este posibil ca cineva să-ți fi luat poziția de lider chiar sub nasul tău? Ai tendința de a conduce orice grup, dar acum te confrunți cu rezistență. Poate ar fi bine să te implici într-un nou proiect de grup. Acest lucru va ajuta pe toată lumea să se împace.

Leu

Ai o voință foarte puternică pe care nu ți-e teamă să o exprimi. Vei avea această șansă. Luminează-i pe ceilalți cu bogăția ta de cunoștințe. Preia controlul conversației și acceptă provocarea mentală de a încerca să îi câștigi pe ceilalți de partea ta. Fie că reușești sau nu, te vei simți bine încercând.

Fecioară

Nu-ți fie teamă să rănești sentimentele altor persoane atunci când îți exprimi această emoție. Ți-ai face un deserviciu ție și celorlalți oameni dacă nu ai dezvălui adevărata amploare a emoțiilor tale. Este posibil ca celelalte părți implicate să nu aibă toate datele necesare pentru a lua cea mai educată decizie.

Balanță

S-ar putea să simți o mare putere fizică astăzi. Dacă cineva te roagă să ajuți la mutarea unei canapele, probabil că vei fi în stare să ridici totul singur. Nu te subestima. Ai mai multă forță interioară decât le dezvălui celorlalți. Nu mai este nevoie să o ascunzi. Fă uz de această mare putere.

Scorpion

Oamenii nu vor fi prea înțelegători cu povestea ta emoțională lacrimogenă astăzi, așa că păstrează liniștea. Plânsul te va face cu siguranță să cobori din tren. Energia de astăzi te învață să te înăsprești. Nu o lua personal, dar conștientizează că există lecții importante de învățat. Una dintre ele este să știi când să taci și să fii ascultător.

Săgetător

Dă-le ordine celorlalți și deleagă sarcini pentru o schimbare. O abordare agresivă este ceea ce este necesar, iar tu ai capacitatea de a livra bunurile. Încercarea de a face totul singur poate părea o idee grozavă la început, dar este mai bine să apelezi la ajutor, astfel încât ceilalți să se simtă mai implicați, iar tu să te poți concentra să faci o treabă mai bună pe mai puține sarcini.

Capricorn

Ești o țintă principală pentru cuvintele abrazive aruncate în jur. Sensibilitatea ta te lasă să te simți singur și gol în atmosfera dură. Ar fi mai bine să stai în pat. Dacă te decizi să ieși, fii pregătit. Cunoaște-ți slăbiciunile pentru a-ți putea folosi cât mai eficient resursele de energie.

Vărsător

Se deschide o poziție care implică putere și autoritate, iar tu ești persoana perfectă pentru această funcție. Aspectul astrologic de astăzi te ajută să îți găsești încrederea și forța fizică necesare. Ai impulsul emoțional și fizic de care ai nevoie pentru a te simți bine în legătură cu abilitățile tale de lider. Acesta este momentul să preiei controlul situației.

Pești

Bețele și pietrele îți pot rupe oasele, dar numele nu te vor răni niciodată. Problema cu energia de astăzi este că s-ar putea să fie câteva bețe și pietre aruncate în direcția ta. Fii atent la astfel de adversități aeriene. Forțe puternice operează cu agresivitate emoțională. Războiul poate izbucni dacă nu ești atent. Încearcă să menți pacea. S-ar putea să fii nevoit să cauți adăpost.