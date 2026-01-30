Șeful CNAIR, Cristian Pistol, anunță un interes uriaș pentru Drumul Expres Suceava-Siret. Câte oferte au fost depuse pentru primele două loturi

Directorul Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, a anunțat – prin intermediul unui comunicat postat pe Facebook, un interes uriaș pentru licitația la Drumul Expres Suceava-Siret, confirmat vineri, când a fost termenul limită de depunere a ofertelor,mai exact 12 pentru primele două loturi, în lungime de 43,05 km. Urmează etapa de evaluare a ofertelor care va desemna câștigătorii licitației.

„Astăzi, la termenul limită, am înregistrat o participare remarcabilă la licitația pentru proiectarea și execuția primelor secțiuni ale acestui drum de mare viteză, strategic pentru România și pentru Flancul Estic al Europei. Asocieri puternice de constructori din România, Bulgaria și Ucraina au depus oferte, confirmând încrederea pieței în acest proiect finanțat prin instrumente europene de securitate”, a anunțat director Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, Cristian Pistol.

Lotul 1 Suceava – Dărmănești are 18,6 km și o valoare estimată de 2,30 miliarde lei. Lotul 2 Dărmănești – Bălcăuți se întinde pe o distanță de 24,45 km și are o valoare estimată de 1,88 miliarde lei.

Pe traseu vor fi construite, pe lângă cele patru noduri rutiere (Suceava Nord, Suceava Vest, Rădăuți, Siret Sud), 57 de lucrări de artă (poduri, pasaje și viaducte). Proiectul mai include parcare și spații de servicii dotate cu 36 de stații de încărcare rapidă pentru autovehicule electrice.

Finanțarea este realizată prin programul SAFE.

„Finanțare SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei): ambele contracte respectă Regulamentul UE nr. 1106/2025, asigurând o utilitate duală (civilă și militară). Consolidăm industria europeană de apărare și modernizăm infrastructura Moldovei de Nord într-un ritm accelerat”, a precizat Cristian Pistol.

Iată comunicatul integral:

„Astăzi, la termenul limită, am înregistrat o participare remarcabilă la licitația pentru proiectarea și execuția primelor secțiuni ale acestui drum de mare viteză, strategic pentru România și pentru Flancul Estic al Europei. Asocieri puternice de constructori din România, Bulgaria și Ucraina au depus oferte, confirmând încrederea pieței în acest proiect finanțat prin instrumente europene de securitate. LOTUL 1 (Suceava – Dărmănești): 18,6 km Valoare estimată: 2,30 miliarde lei (fără TVA) Ofertanții sunt: Asocierea CONCELEX SRL (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL – DIMEX 2000 COMPANY SRL – ROAD SOIL SRL – OPERATIONAL BROKER SRL (România)

Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (lider) – CONEST SA – EKY-SAM SRL (România)

Asocierea DANLIN XXL SRL (lider) – INTERTRANSCOM IMPEX SRL – EVROPEISKI PATISHTA AD (România – Bulgaria)

Asocierea FRASINUL SRL (lider) – TANCRAD SRL – STRAZI CONCEPT SRL – CONI SRL (România)

Asocierea MIS GRUP S.R.L. (lider) – NESS PROIECT EUROPE S.R.L. – DRUMSERV S.A. – AD ASTRA IPP S.R.L. – AVTOMAGISTRALI EAD – INFRA EXPERT AD (România – Bulgaria)

Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL (România – Ucraina) LOTUL 2 (Dărmănești – Bălcăuți): 24,45 km Valoare estimată: 1,88 miliarde lei (fără TVA) Ofertanții sunt: „Asocierea CONCELEX SRL (lider) – X-WAY INFRASTRUCTURE SRL – DIMEX 2000 COMPANY SRL – ROAD SOIL SRL – OPERATIONAL BROKER SRL (România)

Asocierea CONSTRUCTII ERBASU SA (lider) – CONEST SA – EKY-SAM SRL (România)

Asocierea DRUM ASFALT SRL (lider) – SELINA SRL – CITADINA 98 SA (România)

Asocierea MIS GRUP S.R.L. (lider) – NESS PROIECT EUROPE S.R.L. – DRUMSERV S.A. – AD ASTRA IPP S.R.L. – AVTOMAGISTRALI EAD – INFRA EXPERT AD (România – Bulgaria)

Asocierea RETTER PROJECTMANAGEMENT SRL – GROUP OF COMPANIES AUTOSTRADA SRL (România – Ucraina)

Asocierea FAR FOUNDATION SRL (lider) – AUTOMAGISTRAL PIVDEN SRL – LINCOR TRANS SRL (România – Ucraina) Detalii tehnice: pe lângă cele 4 noduri rutiere (Suceava Nord, Suceava Vest, Rădăuți, Siret Sud), vom construi 57 de lucrări de artă (poduri, pasaje și viaducte). Proiectul include parcare și spații de servicii dotate cu 36 de stații de încărcare rapidă pentru autovehicule electrice. Finanțare #SAFE (Acțiunea pentru securitatea Europei): ambele contracte respectă Regulamentul #UE nr. 1106/2025, asigurând o utilitate duală (civilă și militară). Consolidăm industria europeană de apărare și modernizăm infrastructura Moldovei de Nord într-un ritm accelerat. Urmează etapa de evaluare a ofertelor care va desemna câștigătorii licitației”.

