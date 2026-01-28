Zodia care își schimbă total viața, potrivit Cristinei Demetrescu: „Căsătorie sau copil”

Cristina Demetrescu a prezentat previziunile săptămânale pentru horoscop, acoperind perioada 26 ianuarie – 1 februarie 2026, în cadrul emisiunii „Vorbește Lumea” de la PRO TV. Află ce influențe astrale afectează fiecare zodie.

Dacă vedeți pe cineva din anturajul vostru că se comportă ciudat, înseamnă că nu-i priesc planetele. Sunt foarte multe modificări, schimbări, aceleași multe planete în zodia Vărsătorului ca și săptămâna trecută, doar că acum sunt activate toate și se întâmplă lucruri mai puțin comune. Pot fi chestiuni imprevizibile, oameni care fac lucruri pe care nu le făceau înainte, nu neapărat din inspirație, ci pur și simplu. Este ca un fel de spargere a ordinii.

Marți, Luna se întâlnește cu Uranus, care este chiar guvernatorul Vărsătorului, în zodia Taurului. Este o zi a ciudățenilor. Pentru că Taurul este zodia banilor, este foarte important să nu riscăm. Să nu încercăm să înmulțim bani peste noapte, pentru că mai sunt persoane care cred în minuni care vin din senin. Fără muncă, nu este cazul să jucăm la jocuri de noroc sau să facem lucruri riscante.

Este o zi extraordinară această conjuncție Lună–Uranus, iar intrarea lui Neptun în Berbec pentru următorii 13 ani este un eveniment major. Saturn va intra pe 14 februarie, părăsind Peștii. Neptun în Pești s-a simțit bine, a deschis larg ușile misticismului și toată lumea a început să vorbească despre lucruri în care până acum nu credeau. De acum înainte, Neptun în Berbec ne ajută pe fiecare să ne orientăm mai mult spre noi înșine.

Se pune întrebarea dacă vom mai fi noi, cei de ieri. Neptun este planeta ideilor, a iluziilor, dar și a deziluziei. Dacă vorbim despre noi, suntem artizanii propriilor vieți. Dacă ne lăsăm amăgiți de anumite lucruri, trebuie să ne gândim că dezamăgirile vin tot de la noi, nu neapărat de la ceilalți. Așadar, să fim mult mai atenți la idealurile, aspirațiile și crezurile noastre.

Sâmbătă poate fi o zi norocoasă, când Luna se întâlnește cu Jupiter. Data de referință este 31 ianuarie. Dacă săptămâna se încheie bine, Jupiter, planeta Săgetătorului, aduce un final favorabil. Este important să vedem ce aduce fiecare zi, iar marți trebuie să fim atenți la ce ni se întâmplă.

Berbec

Pentru Berbec, marți pot apărea surprize financiare. Nu au nici semn pozitiv, nici semn negativ, dar s-ar putea să răstoarne puțin ordinea pentru ei.

Neptun pentru Berbeci aduce, în primul rând, o sensibilizare a acestora, îi face mai idealiști, mai carismatici în anumite circumstanțe, mai filantropi și mai interesați de lumile oculte. Se produc schimbări în structura lor, iar pentru sâmbătă se anunță evenimente pozitive la nivel domestic: vizite, cadouri de la părinți și înțelegeri în familie.

Taur

Taurii pot avea surprize în această săptămână și pot fi, de asemenea, generatori de surprize pentru ceilalți. La Taur se poate aștepta orice, de la gesturi simple până la evenimente neașteptate. Uranus îi influențează evident, putându-i face puțin mai agitați.

Neptun, pentru următorii 13 ani, îi orientează mai mult către lumea misterelor și către subconștient, determinându-i să caute răspunsuri mai profunde, multidimensionale. Taurul, cunoscut ca fiind un semn teluric, devine mai mistic și mai subtil. Pentru sâmbătă, se preconizează un drum cu folos.

Gemeni

Pentru zodia Gemeni, pot apărea simptome ciudate, cum ar fi dureri inexplicabile sau disconfort general, inclusiv dureri de măsea. Marți poate fi o zi mai tensionată în acest sens.

Neptun îi face pe Gemeni mai idealiști în privința oamenilor. Este posibil să întâlnească persoane noi și să le perceapă ca pe niște figuri excepționale, însă aceste idealizări pot duce și la dezamăgire, pentru că nimeni nu este perfect. În cazul unui profesor sau al unui maestru, pot învăța lecții importante, fără a fi necesar să copieze exact ceea ce fac aceștia, păstrându-și propria personalitate.

Săptămâna se încheie cu aspecte financiare favorabile. Ziua de sâmbătă, când Luna se află în conjuncție cu Jupiter, este o zi profitabilă și norocoasă pentru Gemeni.

Rac

Racii pot avea marți întâlniri surpriză, atât cu persoane dorite, cât și cu persoane nedorite. Neptun le poate aduce un avantaj profesional sau un salt în carieră. Aceștia sunt discipoli care învață de la maeștrii lor și pot câștiga nume și renume. Totuși, trebuie să fie atenți, deoarece exploatarea acestor oportunități poate aduce și controverse.

Pentru sâmbătă, universul le oferă un cadou, prin conjuncția Lună–Jupiter, care are loc în zodia Racului.

Leu

Pentru Leu, săptămâna poate aduce oportunități importante. Marți, cel puțin, aceștia pot primi un rol social sau profesional, chiar dacă nu ocupă o funcție oficială, li se acordă mai multă responsabilitate sau sarcini pentru alții. Aceasta le permite să își contureze viitoarele studii și vocații, devenind mai atenți la ceea ce învață.

De asemenea, Leii devin foarte idealiști și la nivel spiritual, inițiind căutări personale și dorința de a explora locuri necunoscute. Sâmbătă este o zi favorabilă vindecării pentru Leu.

Fecioară

Pentru Fecioară, marți pot apărea călătorii surpriză sau idei neașteptate de a călători. Neptun îi deschide mai mult către lumea subtilă, către lumile oculte, dar și către anumite tentații sau dorințe de câștig, uneori ilicit, alteori legate de vocațiile lor.

Pentru ei, prietenul la nevoie se cunoaște, iar sâmbătă poate aduce situații relevante din acest punct de vedere.

Balanță

Pentru Balanță, ziua de marți poate aduce anumite riscuri financiare, pozitive sau negative. Este important să fie atenți la gestionarea banilor, să planifice și să calculeze cu atenție orice tranzacție sau retragere. În plan relațional, Neptun le aduce un soi de idealism. Pot fi atrase de tipare și nu se uită întotdeauna atent la persoana respectivă.

De asemenea, pot apărea căsătorii cu persoane din medii complet diferite, cum ar fi un contabil care se căsătorește cu un preot, de exemplu. Pentru sâmbătă, chiar dacă este o zi nelucrătoare, Balanța beneficiază de o energie favorabilă în plan profesional, cu avânt și posibilitatea de a pune în aplicare diverse planuri.

Scorpion

Scorpionii se confruntă marți cu tensiuni, resimțite diferit de fiecare: unii sub presiune, alții cu ocazii de sărbătoare. Neptun le va aduce, în următorii 13 ani, mai mult talent, transformându-i în persoane mai artistice și mai sensibile la suferințele și necazurile celorlalți.

Pentru sâmbătă, Scorpionii încep să planifice vacanțe sau călătorii, chiar dacă nu pleacă efectiv în acea zi.

Săgetător

Săgetătorii trebuie să evite transformarea agitației în stres profesional și să nu somatizeze din cauza muncii. Este important să se organizeze mai bine, deși pot apărea tot felul de vești și situații noi. În plan profesional, pasiunile lor se activează, iar Neptun îi face mai pasionali și mai înclinați către activități interesante.

Pentru sâmbătă, Săgetătorii pot beneficia de o zi favorabilă, cu armonie între fericire, pasiune și bani.

Capricon

Pentru Capricorn, pot apărea schimbări în viața sentimentală. Este important să înțeleagă mai întâi sentimentele partenerului înainte de a lua decizii. Aceștia devin mai idealiști în ceea ce privește locuința și pot descoperi sau dezvolta talente legate de design, arhitectură sau decorarea casei, dorind să creeze un mediu armonios și personalizat.

Sâmbătă, se pot întâmpla evenimente semnificative în viața personală, precum o cerere în căsătorie sau anunțul venirii unui copil.

Vărsător

Pentru Vărsători, poate apărea o situație cu un aparat din casă care se strică, dar totul se rezolvă în avantajul lor, deoarece acesta va fi înlocuit cu unul mai nou și mai modern, iar ei devin mai puternici. Neptun îi face mai vocali și le amplifică puterea de exprimare.

În următorii 13 ani, vor învăța lucruri noi, cu efecte atât pozitive, cât și negative: unii pot salva vieți, iar alții pot manipula. Sâmbătă este o zi favorabilă vindecării pentru Vărsători.

Pești

Pentru Pești, Neptun părăsește zodia lor și intră în sectorul banilor, ceea ce îi va ajuta să câștige bani din vocațiile și talentele lor, astfel încât munca să fie în armonie cu ceea ce sunt ei cu adevărat. Uranus poate aduce marți vești neașteptate, de tip „bombă”.