Prima pagină » Actualitate » Curtea de Apel București judecă suspendarea judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc din CCR fix în ziua deciziei CCR pe controversata reformă a pensiilor magistraților

Curtea de Apel București judecă suspendarea judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc din CCR fix în ziua deciziei CCR pe controversata reformă a pensiilor magistraților

30 ian. 2026, 16:21, Actualitate
Curtea de Apel București judecă suspendarea judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc din CCR fix în ziua deciziei CCR pe controversata reformă a pensiilor magistraților

Secția de Contencios a Curții de Apel a amânat pentru 11 februarie decizia pe fond pe tema numirii în CCR a celor 2 judecători Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Ziua de 11 februarie coincide cu data la care Curtea Constituțională trebuie să ia decizia pe controversata reformă a pensiilor magistraților.

Până în prezent, cele două procese au mers în paralel, cele două instanțe umărindu-se una pe cealaltă.

CCR a amânat din cauza scandalului intern din Curte hotărârea pe pensiile magistraților, pe care insistă Ilie Bolojan, în timp ce Curtea de Apel amână și ea decizia pe suspendarea celor 2 judecători din CCR.

Însă o decizie favorabilă pe 11 februarie a judecătorilor Curții de Apel riscă să blocheze total activitatea Curții Constituționale. Decizia Curții de Apel, chiar dacă este pe fond, nedefinitivă, este executorie.

Procesul de la Curtea de Apel a fost intentat de avocata Silvia Uscov (membră AUR) care a cerut suspendarea executării act administrativ de numire a celor 2 judecători, acuzați că nu îndeplinesc condițiile legale de vechime pentru numirea în CCR.

Și în cazul Dacian Dragoș – numit de Nicușor Dan – și în cazul lui Busuioc – numit de PSD/ Senat – avocata a susținut că nu a fost îndeplinită condiția de vechime de 18 ani pentru a deveni judecători CCR.

Dacă Dacian Dragoș a fost numit prin decret prezidențial de președintele Nicușor Dan, Mihai Busuioc a fost numit în CCR printr-o hotărâre a Senatului.

Pronunțarea judecătorilor Curții de Apel a fost amânată anterior de două ori (pe 5 și 16 ianuarie) de către judecătoarea Olimpia Crețeanu.

CCR a refuzat până acum să invalideze intern aceste mandate în vara anului 2025.

Dacă instanța admite cererile de suspendare, activitatea CCR ar putea fi blocată parțial din cauza lipsei de cvorum pentru decizii majore, cum este cea privind pensiile magistraților.

Profesor universitar la Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, specializat în drept administrativ, Dacian Dragoș a fost numit pe 8 iulie 2025 judecător al CCR, de către Președintele Nicușor Dan. Mandatul lui Dacian Dragoș a început pe 13 iulie 2025 și durează pe 9 ani.

Ceremonia de depunere a juramantului de investitura in functie a unor membri ai Curtii Constitutionale, la Palatul Cotroceni, duminica, 13 iulie 2025. In imagine: Dacian Cosmin Dragos si Nicusor Dan. ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX FOTO

Fost președinte al Curții de Conturi și fost secretar general al Guvernului, Mihai Busuioc este și el începând cu 13 iulie 2025, judecător la Curtea Constituțională a României (CCR).  A fost propus de PSD și votat de Senat în iunie 2025 pentru un mandat de 9 ani, înlocuindu-l pe Marian Enache.

Ceremonia de depunere a juramantului de investitura in functie a unor membri ai Curtii Constitutionale, la Palatul Cotroceni, duminica, 13 iulie 2025. In imagine: Mihai Busuioc si Nicusor Dan. ALEXANDRA PANDREA/GMN/MEDIAFAX FOTO

În iulie 2025, plenul CCR a respins sesizările depuse împotriva numirii sale, considerând procesul de desemnare ca fiind constituțional la acel moment.

Suspendarea a 2 judecători ar bloca total CCR

Membrii Curtii Constitutionale/ miercuri, 24 septembrie 2025. ALEXANDRA PANDREA / GMN / MEDIAFAX FOTO

Admiterea de către instanță a cererilor de suspendare ar însemna că activitatea CCR va fi blocată  din cauza lipsei de cvorum pentru decizii majore, cum este cea privind pensiile magistraților.

2 din cei 9 judecători ar avea din punct de vedere legal mandatele puse sub semnul întrebării, ceea ce pune în dificultate toate deciziile precedente dar și viitoare luate de Mihai Busuioc și Dacian Dragoș.

Nicușor Dan: Nu o să lăsăm CCR fără judecător 2 ani

„În primul rând, eu cred că noi avem dreptate. În esență, critica este că domnul Dragoș nu are acei 18 ani suficienți în materie juridică, când el a predat mai bine de 20 de ani Drept. Noi cred că avem dreptate. Bineînțeles că un judecător se va pronunța”, a spus Nicușor Dan după ce a participat la reuniunea şefilor de stat şi de guvern organizată la Paris, la începutul lunii ianuarie.

„Dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiți că o să lăsăm Curtea Constituțională fără un judecător doi ani de zile până când se va judeca procesul de anulare. O să numim un judecător care va intra în complet și se va pronunța pe legea pensiilor magistraților”, a completat șeful statului.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Bolojan va aproba bugetul pe 2026 chiar și fără decizia CCR pe pensiile magistraților: „Bugetul trebuie să fie adoptat în condițiile posibile”

Recomandarea video

Citește și

FLASH NEWS România a fost dată în judecată de Comisia Europeană din cauza depozitelor de deșeuri neconforme
16:06
România a fost dată în judecată de Comisia Europeană din cauza depozitelor de deșeuri neconforme
ACTUALITATE Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport
16:02
Calcul complet | Cât costă să trăiești o lună în Brașov în 2026: chirie, facturi, mâncare și transport
FLASH NEWS Ce spune Ilie Bolojan despre avocata arestată a PNL. Premierul se fotografiase cu Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA
15:48
Ce spune Ilie Bolojan despre avocata arestată a PNL. Premierul se fotografiase cu Adriana Georgescu, prinsă în flagrant de DNA
FLASH NEWS Ilie Bolojan e decis să respecte acordul semnat în Coaliție și să-i cedeze funcția de premier lui Sorin Grindeanu: „E o formă de respect”
15:48
Ilie Bolojan e decis să respecte acordul semnat în Coaliție și să-i cedeze funcția de premier lui Sorin Grindeanu: „E o formă de respect”
HOROSCOP Cea mai ghinionistă zodie în februarie 2026. Neti Sandu anunță necazuri mari – și la serviciu și acasă
15:43
Cea mai ghinionistă zodie în februarie 2026. Neti Sandu anunță necazuri mari – și la serviciu și acasă
UTILE Electrocasnicul care consumă în 60 minute cât 30 de televizoare deschise simultan
15:32
Electrocasnicul care consumă în 60 minute cât 30 de televizoare deschise simultan
Mediafax
Motivul ULUITOR pentru care turiștii sunt „descurajați” să mai viziteze Statele Unite ale Americii
Digi24
Un șofer de autobuz a devenit „erou” după ce a prins un hoț care atacase o pasageră. Apoi a fost concediat
Cancan.ro
Criminalii lui Mario au amuțit instanța de tribunal azi. Decizia pe care au luat-o adolescenții și părinții lor i-a uimit pe judecători
Prosport.ro
FOTO. Anamaria Prodan, apariție în costum de baie după ce a fost dată afară de Antena 1!
Adevarul
Banii ținuți la saltea își pierd din valoare. Cum îi poți proteja de inflație
Mediafax
Vinul ROȘU, între mit și știință: Ce impact are cu adevărat asupra sănătății
Click
Educație de lux pentru copiii Andrei și ai lui Cătălin Măruță. Cât plătesc cei doi pentru școala Evei și a lui David
Digi24
Telenovelă cu fiul lui Donald Trump. Prietena rusoaică a liderului american a fost bătută din gelozie de un conațional în Londra
Cancan.ro
Primele imagini de la accidentul în care Tal Berkovich a murit. Mașina este DISTRUSĂ total, iar fratele ei se află în stare critică la spital
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Dana Săvuică în costum de baie, la 56 de ani. Și-a arătat formele perfecte: „Ca femeie, nu e ușor să îți accepți vârsta”
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Noul Cod Rutier 2026: La ce viteză se suspendă permisul în afara localității. Limite și sancțiuni
Descopera.ro
Secretul bine păstrat în România Primului Război Mondial
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ

Cele mai noi

Trimite acest link pe