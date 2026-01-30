Curtea de Apel București judecă suspendarea judecătorilor Dacian Dragoș și Mihai Busuioc din CCR fix în ziua deciziei CCR pe controversata reformă a pensiilor magistraților

Secția de Contencios a Curții de Apel a amânat pentru 11 februarie decizia pe fond pe tema numirii în CCR a celor 2 judecători Dacian Dragoș și Mihai Busuioc.

Ziua de 11 februarie coincide cu data la care Curtea Constituțională trebuie să ia decizia pe controversata reformă a pensiilor magistraților.

Până în prezent, cele două procese au mers în paralel, cele două instanțe umărindu-se una pe cealaltă.

CCR a amânat din cauza scandalului intern din Curte hotărârea pe pensiile magistraților, pe care insistă Ilie Bolojan, în timp ce Curtea de Apel amână și ea decizia pe suspendarea celor 2 judecători din CCR.

Însă o decizie favorabilă pe 11 februarie a judecătorilor Curții de Apel riscă să blocheze total activitatea Curții Constituționale. Decizia Curții de Apel, chiar dacă este pe fond, nedefinitivă, este executorie.

Procesul de la Curtea de Apel a fost intentat de avocata Silvia Uscov (membră AUR) care a cerut suspendarea executării act administrativ de numire a celor 2 judecători, acuzați că nu îndeplinesc condițiile legale de vechime pentru numirea în CCR.

Și în cazul Dacian Dragoș – numit de Nicușor Dan – și în cazul lui Busuioc – numit de PSD/ Senat – avocata a susținut că nu a fost îndeplinită condiția de vechime de 18 ani pentru a deveni judecători CCR.

Dacă Dacian Dragoș a fost numit prin decret prezidențial de președintele Nicușor Dan, Mihai Busuioc a fost numit în CCR printr-o hotărâre a Senatului.

Pronunțarea judecătorilor Curții de Apel a fost amânată anterior de două ori (pe 5 și 16 ianuarie) de către judecătoarea Olimpia Crețeanu.

CCR a refuzat până acum să invalideze intern aceste mandate în vara anului 2025.

Dacă instanța admite cererile de suspendare, activitatea CCR ar putea fi blocată parțial din cauza lipsei de cvorum pentru decizii majore, cum este cea privind pensiile magistraților.

Profesor universitar la Universitatea „Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca, specializat în drept administrativ, Dacian Dragoș a fost numit pe 8 iulie 2025 judecător al CCR, de către Președintele Nicușor Dan. Mandatul lui Dacian Dragoș a început pe 13 iulie 2025 și durează pe 9 ani.

Fost președinte al Curții de Conturi și fost secretar general al Guvernului, Mihai Busuioc este și el începând cu 13 iulie 2025, judecător la Curtea Constituțională a României (CCR). A fost propus de PSD și votat de Senat în iunie 2025 pentru un mandat de 9 ani, înlocuindu-l pe Marian Enache.

În iulie 2025, plenul CCR a respins sesizările depuse împotriva numirii sale, considerând procesul de desemnare ca fiind constituțional la acel moment.

Suspendarea a 2 judecători ar bloca total CCR

Admiterea de către instanță a cererilor de suspendare ar însemna că activitatea CCR va fi blocată din cauza lipsei de cvorum pentru decizii majore, cum este cea privind pensiile magistraților.

2 din cei 9 judecători ar avea din punct de vedere legal mandatele puse sub semnul întrebării, ceea ce pune în dificultate toate deciziile precedente dar și viitoare luate de Mihai Busuioc și Dacian Dragoș.

Nicușor Dan: Nu o să lăsăm CCR fără judecător 2 ani

„În primul rând, eu cred că noi avem dreptate. În esență, critica este că domnul Dragoș nu are acei 18 ani suficienți în materie juridică, când el a predat mai bine de 20 de ani Drept. Noi cred că avem dreptate. Bineînțeles că un judecător se va pronunța”, a spus Nicușor Dan după ce a participat la reuniunea şefilor de stat şi de guvern organizată la Paris, la începutul lunii ianuarie.

„Dacă se va întâmpla să suspende decretul, nu vă închipuiți că o să lăsăm Curtea Constituțională fără un judecător doi ani de zile până când se va judeca procesul de anulare. O să numim un judecător care va intra în complet și se va pronunța pe legea pensiilor magistraților”, a completat șeful statului.

