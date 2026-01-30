Prima pagină » Actualitate » Bolojan îl lasă pe Nicușor Dan să vină cu propuneri pentru SRI și SIE: „Mi se pare un aspect de politețe”

Bolojan îl lasă pe Nicușor Dan să vină cu propuneri pentru SRI și SIE: „Mi se pare un aspect de politețe"

Bianca Dogaru
30 ian. 2026, 16:52, Actualitate

Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, într-un interviu pentru G4Media, că numirea șefilor de servicii secrete ține exclusiv de atribuțiile președintelui și că partidele ar trebui să evite vehicularea de nume în spațiul public.

Întrebat dacă susține ca la conducerea SRI sau SIE să fie numite persoane din PNL, Bolojan a spus că este „un aspect de politețe” ca președintele României să vină cu propriile propuneri.

„Aici situația, așa cum o știți, este legată de prerogativa președintelui României de a propune acest șef de servicii. Mi se pare un aspect de politețe să lăsăm președintele României, asta este o prerogativă, să vină cu propuneri de persoane pe care le consideră potrivite.”

Bolojan a explicat că, de-a lungul timpului, a existat o cutumă a consultărilor politice pentru asigurarea unei majorități parlamentare, însă doar după ce președintele face propunerile oficiale.

„Sigur, în vederea asigurării unei majorități în Parlament pentru aceste propuneri cutuma în toți ani aceștia înțeleg că a fost că au fost anumite consultări cu partidele politice și în condițiile în care vom vedea care sunt propunerile pe care le va face domnul președinte la momentul la care le va considera potrivit, atunci vom putea discuta de aceste teme. Dar nu mi se pare fair-play să venim, să aruncăm tot felul de propuneri în piață, pentru că nu este prerogativa partidelor să facă asta. Partidele pot vota, pot da o susținere, dar această prerogativă este a președintelui României.”

Declarațiile lui Bolojan vin după ce, joi seară, Nicușor Dan a afirmat la Digi24 că persoanele ale căror nume au fost vehiculate în presă au șanse mici de a fi numite.

„Legat de discuțiile din spațiul public, mulți dintre cei ale căror nume au apărut acolo nu sunt mulțumiți că acest lucru s-a întâmplat. Prietenii lor din politică au făcut ca numele lor să apară, iar asta le scade șansele,” a spus Nicușor Dan. 

Funcția de director al SRI este vacantă de peste doi ani, după demisia lui Eduard Hellvig, iar președintele Nicușor Dan a transmis că o decizie ar putea fi luată până la finalul anului 2025 sau începutul lui 2026.

