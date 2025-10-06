Cele 3 zodii care traversează o perioadă transformatoare, după Luna Plină din 6 octombrie 2025. Purificare și reînnoire pentru acești nativi

Veștile sunt surprinzătoare pentru 3 zodii, căci următoarea perioadă va fi cu totul transformatoare pentru ele. După Luna Plină din 6 octombrie 2025, acești nativi vor trece printr-un moment de reînnoire și de purificare. Se „descotorosesc” de negativitate și privesc cu speranță către viitor.

Trei nativi au parte de surprize, în perioada următoare, imediat după Luna Plină din 6 octombrie 2025. Pentru că luna răsare în semnul de foc cardinal al Berbecului, mulți nativi ar putea simți o forță interioară neașteptată. Cele 3 zodii afectate de aceste schimbări sunt: Berbec, Balanță și Scorpion.

Aceste zodii trec printr-un prag de purificare, în următoarea perioadă

În cazul nativului Berbec, perioada următoare vine cu momente pline de curaj și putere. Identitatea este scoasă în evidență, după Luna Plină de luni, 6 octombrie, iar dorința de a lupta pare să tot mai mare. Nativii Berbeci vor găsi în sinea lor puterea și sprijinul de care au nevoie, pentru a trece peste momentele dificile.

În cazul nativului Balanță, Luna Plină din 6 octombrie aduce autenticitate. Lucrurile și situațiile vor fi privite din alte perspective, în perioada următoare, dar nu uiți nici de nevoile persoanelor din jur. Urmează un proces de reînnoire și purificare pentru acest nativ, venind momentul de a scăpa de anumite obiceuri și chiar valori care nu îl mai definesc pe nativ.

Pe listă se află și nativul Scorpion. Perioada următoare aduce momente de introspecție, nativul revenind la anumite amintiri. De altfel, este timpul ca nativul Scorpion să privească mai clar spre viitor și să elimine lucrurile care nu îi servesc, în prezent, pe drumul succesului. Nativul poate avea intenția de a-și urma dorințele, arată Sfatulparintilor.ro.

Autorul recomandă:

Zodia care va avea parte de noroc DUBLU în săptămâna 6-12 octombrie 2025, în Horoscopul chinezesc

Zodia feminină care va fi cerută de soție până la finalul anului, potrivit celebrei Cristina Demetrescu

Zodiile care l-au prins pe Dumnezeu de picior: până la finalul lui octombrie, totul se transformă în bani și noroc

Zodia care are parte de o lună octombrie ÎNTUNECATĂ, potrivit numerologului Mihai Voropchievici. „Luptă împotriva răului interior”

Sursă foto: Shutterstock