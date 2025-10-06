Prima pagină » HOROSCOP » Cele 3 zodii care traversează o perioadă transformatoare, după Luna Plină din 6 octombrie 2025. Purificare și reînnoire pentru acești nativi

06 oct. 2025, 12:31, HOROSCOP
Cele 3 zodii care traversează o perioadă transformatoare, după Luna Plină din 6 octombrie 2025

Veștile sunt surprinzătoare pentru 3 zodii, căci următoarea perioadă va fi cu totul transformatoare pentru ele. După Luna Plină din 6 octombrie 2025, acești nativi vor trece printr-un moment de reînnoire și de purificare. Se „descotorosesc” de negativitate și privesc cu speranță către viitor.

Trei nativi au parte de surprize, în perioada următoare, imediat după Luna Plină din 6 octombrie 2025. Pentru că luna răsare în semnul de foc cardinal al Berbecului, mulți nativi ar putea simți o forță interioară neașteptată. Cele 3 zodii afectate de aceste schimbări sunt: Berbec, Balanță și Scorpion.

Aceste zodii trec printr-un prag de purificare, în următoarea perioadă

În cazul nativului Berbec, perioada următoare vine cu momente pline de curaj și putere. Identitatea este scoasă în evidență, după Luna Plină de luni, 6 octombrie, iar dorința de a lupta pare să tot mai mare. Nativii Berbeci vor găsi în sinea lor puterea și sprijinul de care au nevoie, pentru a trece peste momentele dificile.

În cazul nativului Balanță, Luna Plină din 6 octombrie aduce autenticitate. Lucrurile și situațiile vor fi privite din alte perspective, în perioada următoare, dar nu uiți nici de nevoile persoanelor din jur. Urmează un proces de reînnoire și purificare pentru acest nativ, venind momentul de a scăpa de anumite obiceuri și chiar valori care nu îl mai definesc pe nativ.

Pe listă se află și nativul Scorpion. Perioada următoare aduce momente de introspecție, nativul revenind la anumite amintiri. De altfel, este timpul ca nativul Scorpion să privească mai clar spre viitor și să elimine lucrurile care nu îi servesc, în prezent, pe drumul succesului. Nativul poate avea intenția de a-și urma dorințele, arată Sfatulparintilor.ro.

