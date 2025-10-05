Prima pagină » HOROSCOP » Zodia feminină care va fi cerută de soție până la finalul anului, potrivit celebrei Cristina Demetrescu

Zodia feminină care va fi cerută de soție până la finalul anului, potrivit celebrei Cristina Demetrescu

05 oct. 2025
Urmează o perioadă înfloritoare pentru o anumită zodie, potrivit celebrei Cristina Demetrescu. Unele dintre persoanele născute sub acest semn zodiacal ar putea avea o surpriză uriașă în plan amoros. Relația ar putea fi dusă la un alt nivel, ajungându-se chiar la căsătorie. Vezi mai jos cine este nativul norocos.

Veștile sunt cât se poate de favorabile pentru o zodie feminină, toamna aceasta. Vor da „lovitura” în plan sentimental. Unii dintre nativi își vor duce relația la un nivel superior, ajungându-se chiar la căsătorie. De altfel, oportunitățile apar rapid în calea acestor nativi, iar transformările vor fi la fiecare pas.

Zodia care va fi cerută în căsătorie

Zodia Capricorn este cea care va traversa o perioadă norocoasă. Toamna acestui an aduce nu doar oportunități semnificative pentru nativii Capricorn, ci și un „upgrade” în relație. Astfel că așteptarea a luat sfârșit – unii dintre nativi își vor lua inimile în dinți și vor face pasul cel mare, și anume cererea în căsătorie.

Cristina Demetrescu a adus vești pozitive pentru persoanele născute sub semnul Capricorn

Vor face pasul cel mare

Cristina Demetrescu aduce în atenție bucuria care poate să acapareze sufletele mai multor persoane născute sub zodia Capricorn. Până la finalul anului 2025, veștile pozitive nu vor înceta să apară pentru acești nativi, iar viața personală va fi cu totul înfloritoare. Nu doar că unii dintre nativi își vor oficializa relațiile, ci alții vor face pasul mult așteptat – cerea în căsătorie, arată Romaniatv.net.

Nativii Capricorn tind să caute o relație serioasă și stabilă, iar utimele luni ale anului 2025 pot fi presărate de momente în care își dau seama care este partenerul ideal. Vor urma câteva luni în care nativii își vor face planurile pentru momentul cel mare, iar perioada va fi armonioasă pentru ei.

