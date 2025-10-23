Cinci zodii vor atrage banii ca un magnet către finalul lunii octombrie 2025. Sub influența astrelor, nativilor li se vor deschide noi drumuri spre recompense și afaceri de succes.

În ultima săptămână, va fi o conjuncție între Luna plină în constelația Taurului și planeta Jupiter, sub influența armonioasă a planetei Venus.

Taur, sub influența Lunii pline, își sporește veniturile

Cu Luna plină în constelația sa, Taur va fi cea mai favorizată zodie. Fără îndoială, se va bucura de venituri crescute: poate o creștere de salariu sau un câștig neașteptat în urma unei investiții.

Nativii care lucrează pe cont propriu vor atrage mulți clienți, încasând profit. Iar alți nativi vor primi o moștenire sau o primă neașteptată, potrivit Horoscopului de pe Antena 1.

Rac – Nativii sunt promovați la muncă

Racii vor primi un bonus, o promovare cu creștere de salariu sau un sprijin financiar din partea familiei. Recompensați pentru răbdare și efort, nativii sunt avertizați de astre să evite cheltuielile impulsive.

Orice surpriză sau un dar vine cu un cost, iar promovarea la locul de muncă presupune noi responsabilități.

Fecioară – Va încheia toamna pe plus

Nativii din Fecioară vor fi răsplătiți pentru eforturile depuse în cadrul unui proiect din vara trecută. Având rezultate excelente, roadele vor fi pe măsura atenției la detalii. Cu seriozitate și perseverență, Fecioarele vor încheia această toamnă pe plus.

Cei care participă la negocieri în mediul profesional (precum un interviu pentru un nou loc de muncă sau discuții pentru un parteneriat sau un împrumut) vor fi ajutați de astre. Vor primi beneficii. Ultima săptămână a lunii octombrie este ideală pentru investiții și stabilirea unor obiective pe termen lung.

Scorpion – promovare sau câștiguri

Scorpionii, având Soarele în semnul lor, vor avea șanse crescute pentru a se afirma în viața profesională. Cu putere de convingere și carismă, vor primi recompense sau vor fi promovați la locul de muncă. De asemenea, cei care au investit vor încasa o sumă de bani, chiar dacă mult mai târziu.

Datorită ambiției și curajului, Scorpionii vor culege ce au semănat în această toamnă.

Vărsător – Idei inovatoare și profitabile

Vărsătorii se vor folosi de creativitate și inspirație pentru noi colaborări profitabile. Vor primi oferte din străinătate sau un parteneriat online neașteptat. La finalul lunii, unii nativi vor începe un nou proiect, pe cont propriu. Trebuie doar să aibă încredere.

