Cele două ZODII care vor rămâne agățate de trecut. Acești nativi nu pot renunța la obiecte vechi sau oameni toxici din jurul lor

Există două zodii care vor rămâne ancorate în trecut și se încăpățânează să păstreze oameni și lucruri în viața lor, deși nu le mai servesc la nimic și chiar devin toxici, potrivit astrologului Carol Starr, citat de yourtango.com.

Gemeni

Gemenii sunt considerați printre cei mai adaptabili nativi ai zodiacului, dar au o mare problemă: nu pot renunța. Acești nativi tind să adune lucruri, de la haine vechi până la obiecte de bucătărie sau gadgeturi prăfuite, pe principiul „lasă, că poate le folosesc mai târziu”.

Dar, de cele mai multe ori, obiectele ajung uitate într-un sertar și, deci, niciodată aruncate. La fel se întâmplă și când vine vorba de oameni: chiar dacă o relație nu mai merge, Gemenii preferă să o păstreze în fundal, „în caz că” ar putea fi utilă sau relevantă… într-o bună zi.

Pești

Fără îndoială, Peștii sunt cei mai sentimentali nativi din zodiac. Practic, pentru ei, orice obiect are o poveste. Poate fi un simplu tricou primit de la „fostul” în liceu, biletul de la un concert de acum 10 ani sau ceva, banal, cumpărat într-un moment special.

Doar că această atașare emoțională îi face să nu știe când să pună punct. Mai mult, în relații, iartă prea ușor și se întorc de multe ori la persoane care nu le fac bine. Fiind guvernați de Neptun, planeta asociată și cu dependențele, Peștii pot deveni „dependenți” de amintiri sau relații, chiar și atunci când știu clar că nu îi ajută să crească.