18 aug. 2025, 23:00, HOROSCOP
Cele patru ZODII care au inima „de gheață”. Nativii vizați știu să spună „adio”, fără niciun regret
În orice relație, există și probleme. Dar unii nativi, mai pacifiști de fel și cu inima caldă, preferă să accepte situații toxice, din dorința de a ierta și de a oferi a doua șansă, în timp ce alții, cu „inimi reci”, nu aleg să se agațe de trecut și știu exact când este momentul să plece. Mai mult, sunt zodiile care spun foarte ușor „adio”, fără niciun regret, pentru că țin la demnitatea lor și pun pe primul loc propria valoare.

Sunt patru zodii care se află în această situație, potrivit Collective World: Berbec, Scorpion, Capricorn și Gemeni.

Berbec

Berbecii sunt percepuți ca fiind reci, dar adevărul este că aceștia își respectă prea mult propria persoană pentru a rămâne într-un loc unde nu sunt apreciați. Acești nativi știu că nu pot schimba pe cineva care nu vrea acest lucru și nu își cer scuze pentru faptul că fericirea lor e prioritară. Așadar, ceea ce alții văd ca o „inimă rece”, de fapt este vorb de o inimă înțeleaptă.

Scorpion

Scorpionii sunt neiertători, atunci când cineva le înșală încrederea. Pentru acești nativi, o minciună sau o trădare este suficientă pentru a întoarce spatele definitiv. Nu cred în a doua șansă, pentru că nu vor să ofere ocazia unei noi dezamăgiri și sunt loiali doar celor care merită și preferă singurătatea în locul unei relații toxice. Integritatea și standardele lor înalte îi fac să pară reci, deși ei doar își apără inima.

Capricorn

La prima vedere, Capricornii par distanți și reci, dar adevărul este că sunt extrem de selectivi. Acești nativi nu au timp de pierdut cu oameni nepotriviți și își aleg cu grijă cercul de apropiați. Și, deși nu oferă aceeași căldură tuturor, atunci când găsesc persoana potrivită, își deschid complet sufletul. Inima lor, aparent de gheață, se transformă într-o comoară rară doar pentru cei care reușesc să le câștige încrederea.

Gemeni

Pentru Gemeni, trecutul nu este un loc unde să rămână blocați, mai ales că ei știu să se desprindă rapid de relațiile care nu funcționează și să privească spre viitor. Deși alții îi consideră reci, pentru felul în care se vindecă aparent repede… în realitate acești nativi doar acceptă adevărul fără a se agăța de speranțe false. Flexibilitatea lor emoțională este ceea ce îi ajută să lase trecutul în urmă.

