Horoscop 4 ianuarie 2025. Gemenii vor să facă și imposibilul

Un val de putere interioară te-ar putea face să simți că poți muta munții din loc. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 4 ianuarie 2026.

Berbec

Ești inspirat să îți folosești noile cunoștințe într-un proiect care include un partener. Mintea ta este perspicace acum. Dacă te confruntați cu decizii, aceasta este cu siguranță ziua în care trebuie să îți urmezi inima. Nu fii surprins dacă îți vei descoperi și abilitățile telepatice extinse.

Taur

S-ar putea să ai o bănuială că ideea ta de a face bani în plus ar putea funcționa. Cercetați-o cel puțin. Nu lăsa pe nimeni să te convingă să renunți la ea până când nu cunoaști faptele. S-ar putea, de asemenea, să redescoperi un talent de mult timp neglijat, pe care îl găsești util acum.

Gemeni

Dacă ai avut în vedere acțiuni pe care alții le consideră imposibile, aceasta este ziua în care le poți pune în mișcare. Chestiunile legate de carieră, dragostea și proiectele creative ar putea avansa astăzi prin eforturi atente din partea ta. Gândește-te bine, scrie-ți ideile, ia în considerare toate situațiile neprevăzute și mergi mai departe.

Rac

Amintiri din trecutul tău îndepărtat ar putea să reapară astăzi. S-ar putea să te întrebi de ce te gândești brusc la ele, dar probabil că reprezintă o eliberare a unor vechi blocaje emoționale care te-au ținut pe loc. Până după-amiază ar trebui să te simți mai concentrat, mai hotărât și gata să te ocupi de orice. Aceasta este cu siguranță o zi excelentă pentru a începe un nou proiect sau pentru a finaliza unul vechi.

Leu

Ziua de astăzi reprezintă un nou început din multe puncte de vedere. Un vechi prieten ar putea să reapară în viața ta și să-ți aducă la suprafață amintiri atât plăcute, cât și deconcertante. Nu îți face prea multe griji în această privință. Probabil că reprezintă o eliberare necesară. De asemenea, este posibil să te implici într-un grup care are obiective pe care le îmbrățișezi. Noi prieteni ar putea, de asemenea, să apară în calea ta. Așteaptă-te la câteva surprize din toate părțile astăzi.

Fecioară

Emoțiile ar putea fi la cote înalte. Cineva din anturajul tău ar putea avea o problemă cu o figură de autoritate și ar putea apărea probleme politice. Este posibil să te simți deosebit de puternic acum, așa că ai putea fi tentat să te aruncați pălăria în ring. Este mai bine să stai departe de tot ce este politic și să canalizezi această putere și pasiune în propriul proiect. Acest lucru îți va aduce rezultate pozitive.

Balanță

Puterile mentale sporite s-ar putea să te facă să petreci mult timp citind sau făcând cercetări de orice fel. Curiozitatea ta este deosebit de ascuțită în acest moment. S-ar putea chiar să te gândești să-ți avansezi cumva educația, mai ales că de ceva vreme apar noi interese. Noii prieteni în domenii fascinante ar putea, de asemenea, să te fi pus pe gânduri. Acesta este un moment bun pentru a cerceta acest lucru.

Scorpion

Intuiția ta ar putea crește astăzi până la punctul în care simți că ai putea deduce gândurile și motivele unor persoane pe care nu le-ai mai întâlnit până acum. Citirea știrilor ți-ar putea aduce intuiții bruște despre cum vor decurge lucrurile. Ai putea decide să pui această abilitate la lucru pentru a-ți îmbunătăți situația financiară. Fă acest lucru dacă poți – în limita rațiunii. Probabil că intuițiile tale sunt corecte.

Săgetător

Ar trebui să te simți deosebit de pasional acum, mai ales în ceea ce privește parteneriatele. Parteneriatele romantice cer neapărat o seară împreună. Cele profesionale și creative, pe de altă parte, solicită un nou proiect în care credeți amândoi. Privește evenimentele din state îndepărtate sau din țări străine pentru inspirație. Ceva început departe de casă ți-ar putea capta imaginația.

Capricorn

Dacă nu te-ai simțit în ultimul timp ca tine însuți, un val de putere interioară te-ar putea împinge în sus și te-ar putea face să te simți din nou puternic și sănătos. Azi ai putea decide să finalizezi toate sarcinile neterminate. Ai putea să le termini pe cele mai multe dintre ele până la sfârșitul zilei. Nu uita să îți faci timp pentru a te bucura de tine. Vrei să profiți la maximum de forța pe care ai recăpătat-o.

Vărsător

Un val de pasiune ar putea să îți domine ziua, dacă nu găsești o cale de evacuare pentru ea. Pasiunea creativă este puternică. Ai putea avea o inspirație bruscă, poate influențată de un loc îndepărtat. Nu îți fie teamă să îți iei timp de la treburile banale pentru a urmări această inspirație. Creativitatea este la fel de importantă ca orice altceva.

Pești

O seară romantică cu partenerul tău ar putea să vă apropie mai mult. Totuși, emoțiile tale sunt intense în acest moment, așa că trebuie să îți folosești intuiția pentru a judeca exact cât de mult din sentimentele tale ar trebui să dezvălui. O pasiune intelectuală ar putea, de asemenea, să apară în calea ta. S-ar putea să descoperi un nou domeniu de interes și vei dori să îl studiezi ore în șir acasă.