Cele patru zodii care se vor reîntâlni cu un fost partener până la final de noiembrie

Fie ca vorbim despre o încheiere sau o reaprindere a sentimentelor, foștii parteneri revin în viețile a patru zodii înainte de 22 noiembrie 2025. Sezonul Scorpionilor este cunoscut ca o perioadă de transformare și mister.

Nu trebuie să fii surprins dacă un fost iubit își trimite un mesaj pe neașteptate sau dacă îl întâlnești undeva întâmplător. În perioada aceasta fostul tău partener se poate simți deosebit de sentimental și ar putea încerca să te convingă să îi acorzi o a doua șansă.

Cele patru zodii care se vor întâlni cu fostul partener până pe 22 noiembrie

În cosmos există mult haos, cu un risc major de a îți pierde identitatea în ceea ce își doresc ceilalți. Este foarte important să te asiguri că te pui pe primul loc și nu te lași prins în pasiune și nostalgie.

Scorpion

Chiar dacă nu ați vorbit unul cu celălalt timp de luni sau chiar ani, nu fii surprins dacă fostul/fosta partener/parteneră te sună la ora trei dimineața spunându-ți că îi este dor de tine. Oricât de supărător ar fi, din cauza acestor tranzite viața ta amoroasă va fi zdruncinată de acum până pe 22 noiembrie.

Taur

Deși poate aduce mult stres, nu se poate nega că ceva se concretizează, când avem Luna plină în Taur pe 5 noiembrie. Totuși, cu această energie puternică în semnul tău, le arăți tuturor că nu ești aceeași persoană. Deși trecutul a fost dificil, ai evoluat și ai devenit o versiune mai bună a ta.

Așadar, acest sezon este cu adevărat despre reevaluare și oamenii vor încerca să-ți testeze limitele. Este un sezon în care vei dori să-ți îmbrățișezi puterea.

Săgetător

Îți place sau nu ești unul dintre semnele zodiacale cu cele mai mari șanse de a te întâlni un fost partener, care va reapărea în acest sezon al Scorpionilor. Cu Mercur retrograd în semnul tău, pe 9 noiembrie, este de așteptat să auzi în curând de la un fost partener. Fie că este vorba de dragoste sau de afaceri, este posibil să fi văzut deja semne ale reapariției acestuia deoarece Mercur se află deja în perioada sa de pre-umbră.

Gemeni

Mercur a intrat în perioada de pre-umbră, așa că, dacă un fost partener nu s-a întors deja în viața ta, pregătește-te mental pentru asta. Și dacă apare ceva, ia-ți timp să te gândești la ce vrei înainte de a te arunca cu capul înainte. Oricât de tentant ar fi să retrăiești trecutul, există un motiv pentru care nu a funcționat prima dată!

Recomandările autorului: