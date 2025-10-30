Prima pagină » HOROSCOP » Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”

Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”

30 oct. 2025, 15:20, HOROSCOP
Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu:

Neti Sandu a pregătit horoscopul pentru perioada 22 octombrie – 22 noiembrie 2025, dezvăluind influențele astrologice majore care pot modela evenimentele, deciziile și stările emoționale, dar și ce zodie se împacă cu partenerul de viață.

În perioada următoare există o zodie care va da a doua șansă unui fost partener de viață, este vorba despre Leu.

Zodia care se va împăca cu fostul partener

„Pentru Leu,  există rezolvări, mai ales că în casa partenerială se află Pluton în Vărsător, care nu mai este retrograd. Aceasta îi poate arăta o direcție mai clară și îi poate netezi drumul. Relațiile cu anturajul și echipa ar trebui să fie bune, mai ales că Venus se află în Balanță, în domiciliu — totul este armonios și favorabil.

Planetele din Scorpion pot stârni spiritele și exacerba ego-ul, ceea ce nu este întotdeauna benefic. Totuși, Marte va intra în Săgetător, oferindu-i dorința de a realiza lucruri importante. Aceasta îl poate face stăpân pe el însuși și îl poate ajuta să depășească angoase, anxietăți sau nemulțumiri. Leul este mereu în competiție cu sine și cu ceilalți, iar Scorpionul intensifică aceste tensiuni.

Marte în Săgetător îi permite să-și valorifice potențialul și să răzbească acolo unde are nevoie. Mercur va retrograda, ceea ce poate aduce discuții în cadrul grupului sau cu partenerul de viață. Este posibil să reapară persoane cunoscute mai demult și să existe oportunitatea unei a doua șanse în dragoste.

Mercur retrograd în casa dragostei poate crea dinamici agitate, dar Marte elimină concurența, oferindu-i Leului șansa de a-și cunoaște mai bine resursele și de ce este capabil. Aceasta este perioada Leului — provocatoare, dar cu potențial mare de progres și auto-descoperire”, a spun Neti Sandu.

Recomandările autorului:

Mediafax
Cum să NU iei țeapă de Black Friday 2025. Sfaturi de la bancheri și polițiști
Digi24
Donald Trump, prima declarație despre reducerea trupelor americane din România
Cancan.ro
Fratele Ștefaniei Szabo rupe TĂCEREA după moartea doctoriței din Buzău. Mărturia care dă peste cap ancheta
Prosport.ro
FOTO. Alex Dobre și soția s-au oprit la bancomat: au scos un teanc de bani!
Adevarul
CCR nu publică motivarea deciziei privind pensiile magistraţilor, motiv pentru care România riscă să piardă 230 milioane euro din PNRR
Mediafax
Sondaj: Mamele care muncesc în străinătate nu găsesc JOB în România. Câti părinți vor să se întoarcă
Click
Alimentul de care Fuego nu se atinge: „Cel mai nociv pentru ființa umană”. Îi îndeamnă pe toți să-l evite
Digi24
Horațiu Potra vrea să se întoarcă în România, fără să aștepte extrădarea. Anunțul făcut de avocata sa
Cancan.ro
Ce se întâmplă cu autopsia medicului Ștefania Szabo. Familia a pus piciorul în prag. Poliția face percheziții de amploare. Detalii de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
Un celebru actor, diagnosticat cu o boală în stadiu terminal, la doar 28 de ani. Medicii i-au dat doar câțiva ani de trăit
Ciao.ro
Parada posterioarelor! Imagini de neratat cu cei mai mulați colanți ai vedetelor din România
Promotor.ro
Rușii se joacă din nou cu mințile fanilor Dacia! Așa ar putea arăta noul Sandero
Descopera.ro
O cometă a început să trimită semnale radio Pământului
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Medicul către Bulă: – 120 de lei pilula, dacă faceți amor cu soția. Și 80 de lei, dacă faceți cu amanta
Descopera.ro
O specie de pasăre își „mânăncă” propriile organe pentru a-și putea finaliza migrația