Zodia care se va împăca, în noiembrie, cu fostul partener de viață. Neti Sandu: „A doua șansă în dragoste”

Neti Sandu a pregătit horoscopul pentru perioada 22 octombrie – 22 noiembrie 2025, dezvăluind influențele astrologice majore care pot modela evenimentele, deciziile și stările emoționale, dar și ce zodie se împacă cu partenerul de viață.

În perioada următoare există o zodie care va da a doua șansă unui fost partener de viață, este vorba despre Leu.

Zodia care se va împăca cu fostul partener

„Pentru Leu, există rezolvări, mai ales că în casa partenerială se află Pluton în Vărsător, care nu mai este retrograd. Aceasta îi poate arăta o direcție mai clară și îi poate netezi drumul. Relațiile cu anturajul și echipa ar trebui să fie bune, mai ales că Venus se află în Balanță, în domiciliu — totul este armonios și favorabil.

Planetele din Scorpion pot stârni spiritele și exacerba ego-ul, ceea ce nu este întotdeauna benefic. Totuși, Marte va intra în Săgetător, oferindu-i dorința de a realiza lucruri importante. Aceasta îl poate face stăpân pe el însuși și îl poate ajuta să depășească angoase, anxietăți sau nemulțumiri. Leul este mereu în competiție cu sine și cu ceilalți, iar Scorpionul intensifică aceste tensiuni.

Marte în Săgetător îi permite să-și valorifice potențialul și să răzbească acolo unde are nevoie. Mercur va retrograda, ceea ce poate aduce discuții în cadrul grupului sau cu partenerul de viață. Este posibil să reapară persoane cunoscute mai demult și să existe oportunitatea unei a doua șanse în dragoste.

Mercur retrograd în casa dragostei poate crea dinamici agitate, dar Marte elimină concurența, oferindu-i Leului șansa de a-și cunoaște mai bine resursele și de ce este capabil. Aceasta este perioada Leului — provocatoare, dar cu potențial mare de progres și auto-descoperire”, a spun Neti Sandu.

