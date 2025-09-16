Cele patru ZODII care vor fi protejate de orice lucru rău, până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Cine sunt nativii vizați

Potrivit astrologilor, Taurii, Racii, Fecioarele și Capricornii sunt zodiile privilegiate până la sfârșitul lunii septembrie 2025 și ferite de tot ce este mai rău. Aceștia sunt nativii protejați de astre, care se pot bucura astfel de o perioadă lipsită de griji.

Taur

Taurii au parte de o energie stabilizatoare care le oferă protecție pe toate planurile, situațiile tensionate se rezolvă rapid, iar planurile de viitor prind contur fără piedici. Acești nativi găsesc înțelegere și echilibru în relații, în plan personal.

Rac

Pentru Raci, prima lună de toamnă se încheie într-o notă blândă și calmă, iar obstacolele dispar ca prin minune și emoțiile se așază la locul lor. Relațiile de familie devin un adevărat sprijin, oferindu-le sentimentul de siguranță de care acești nativi au nevoie.

Fecioară

Fecioarele sunt scutite de conflicte și neînțelegeri, la job. Munca lor este apreciată, iar Universul le oferă șansa de a-și arăta adevărata valoare și protecția astrală le asigură stabilitate și recunoaștere profesională.

Capricorn

Capricornii simt că sunt înconjurați de o forță protectoare, care îi ferește de pierderi sau greșeli, iar tot ce părea dificil se simplifică și pașii lor sunt îndrumați spre stabilitate și succes. Universul îi ține departe de probleme neașteptate pe acești nativi.