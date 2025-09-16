Prima pagină » HOROSCOP » Cele patru ZODII care vor fi protejate de orice lucru rău, până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Cine sunt nativii vizați

Cele patru ZODII care vor fi protejate de orice lucru rău, până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Cine sunt nativii vizați

16 sept. 2025, 19:58, HOROSCOP
Cele patru ZODII care vor fi protejate de orice lucru rău, până la sfârșitul lunii septembrie 2025. Cine sunt nativii vizați
FOTO - Caracter ilustrativ

Potrivit astrologilor, Taurii, Racii, Fecioarele și Capricornii sunt zodiile privilegiate până la sfârșitul lunii septembrie 2025 și ferite de tot ce este mai rău. Aceștia sunt nativii protejați de astre, care se pot bucura astfel de o perioadă lipsită de griji.

Taur

Taurii au parte de o energie stabilizatoare care le oferă protecție pe toate planurile, situațiile tensionate se rezolvă rapid, iar planurile de viitor prind contur fără piedici. Acești nativi găsesc înțelegere și echilibru în relații, în plan personal.

Rac

Pentru Raci, prima lună de toamnă se încheie într-o notă blândă și calmă, iar obstacolele dispar ca prin minune și emoțiile se așază la locul lor. Relațiile de familie devin un adevărat sprijin, oferindu-le sentimentul de siguranță de care acești nativi au nevoie.

Fecioară

Fecioarele sunt scutite de conflicte și neînțelegeri, la job. Munca lor este apreciată, iar Universul le oferă șansa de a-și arăta adevărata valoare și protecția astrală le asigură stabilitate și recunoaștere profesională.

Capricorn

Capricornii simt că sunt înconjurați de o forță protectoare, care îi ferește de pierderi sau greșeli, iar tot ce părea dificil se simplifică și pașii lor sunt îndrumați spre stabilitate și succes. Universul îi ține departe de probleme neașteptate pe acești nativi.

Mediafax
Fiul lui Ilie Dumitrescu a fost prins: era căutat după ce a fugit de la locul accidentului
Digi24
Cine e „escrocul de pe Tinder”, care a fost arestat pe un aeroport din Georgia, la cererea Interpol
Cancan.ro
Primele imagini de la încătușarea lui Toto Dumitrescu! Cum a fost săltat de acasă
Prosport.ro
Imaginile cu cea mai frumoasă hocheistă au stârnit controverse. „Abia dacă acoperă ceva”
Adevarul
Companiile preferă „angajații maturi, cu rate și copii”. Tinerii români, în topul șomajului european: „Nu vrem să fim sclavi pe plantație”
Mediafax
Procurorii au mers pe urmele candidaturii lui Călin Georgescu. Cum a plănuit candidatura și „rețeaua de suport”
Click
Victor Ponta, confesiuni despre divorțul cu Daciana Sârbu. Regretul care îl macină pe fostul premier: „Îmi doresc ca...”
Wowbiz
Doliu imens în lumea manelelor! A murit Ionuț Americanu. Cornelia, dansatoarea maneliștilor, a făcut publică vestea tristă
Antena 3
Maria a murit în mod tragic, în urmă cu 41 de ani. Acum, un bărbat și-a mărturisit fapta, iar poliția este surprinsă de un detaliu
Digi24
Cum e organizată apărarea antiaeriană a NATO în Europa și cât de eficientă e în respingerea dronelor rusești
Cancan.ro
BREAKING | Toto Dumitrescu a fost prins de Poliția Română! Ce urmează acum
Ce se întâmplă doctore
O mai recunoști? Acum e una dintre cele mai frumoase artiste din România! Arată fenomenal la vârsta ei
observatornews.ro
Planul lui Iohannis pentru a nu plăti ANAF 1 milion de euro, bani câştigaţi ilegal din chirii
StirileKanalD
Anunț foarte important despre facturile la curent! Breaking news
KanalD
Ce au descoperit anchetatorii în sângele lui Toto Dumitrescu. Fiul fostului internațional Ilie Dumitrescu a fost găsit după două zile de căutări: „M-am speriat”
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Prețul unei Dacia Duster cu GPL și 100.000 km
Descopera.ro
„Extratereștrii au declanșat viața pe Pământ”: adevăr sau ficțiune?
Capital.ro
Călin Georgescu are două noi dosare penale. De ce este acuzat fostul candidat la președinție
Evz.ro
Cum arată Cliff House, cea mai periculoasă casă din lume
A1
Cum arată fetele lui Serghei Mizil de la Asia Express Drumul Eroilor. Concurentul se mândrește cu fiicele sale
Stirile Kanal D
Destin negru pentru doi tineri care se iubeau încă din copilărie. Ambii parteneri s-au sinucis, după o eroare a poliției
Kfetele
Ce spune Nicușor Dan cu privire la SPP-istul care a întors privirile domnișoarelor. Mai este sau nu în slujba edilului?
RadioImpuls
Unde a dispărut SPP-istul lui Nicușor Dan? De ce nu a mai fost văzut Ionuț, tânărul care a pus româncele pe jar, alături de președintele României: „E o persoană foarte profesionistă și foarte pozitivă”
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Iubitule, ți-am cumpărat bere, mici și sunt fără chiloți!
Descopera.ro
Statui colosale ale faraonilor și sfinxi misterioși, scoși din apele de lângă Alexandria
POLITICĂ Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”
22:14
Ilie Bolojan, insensibil la oda lui Gabriel Liiceanu, care îl compara cu „Moise”: „Nu descrierea este importantă”
GUVERN Bolojan, replică pentru Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu crește TVA: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA
22:09
Bolojan, replică pentru Nicușor Dan, după ce i-a promis că nu crește TVA: A rezultat că nu este posibilă o corecție fiscală fără creșterea de TVA
VIDEO De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara
22:09
De ce o treime dintre români nu reușesc să își ia toate zilele de CONCEDIU la care au dreptul. Unii pleacă în vacanță o dată pe an, doar vara
ULTIMA ORĂ Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor
22:04
Scandal pe alegerile din Capitală înainte să înceapă: AUR a depus plângere la Parchet și AEP pentru depășirea termenul de organizare a alegerilor
EMISIUNI Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
22:00
Marius Tucă Show începe miercuri, 17 septembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Călin Popescu Tăriceanu
GUVERN Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată
21:58
Bolojan: Nu folosesc demisia ca o formă de presiune. Premierul dă vina pe așa numitele știri care apar câteodată