15 feb. 2026, 16:34, HOROSCOP
Zodia care primește o veste care îi va schimba complet viața, potrivit celebrului Mihai Voropchievici

Runa Sigel ᛋ vine în viața a trei zodii și o transformă total. Mihai Voropchievici a anunțat că din februarie încep marile schimbări pentru trei dintre nativi. Runa este cunoscută pentru mesajul său dublu. ᛋ Sigel aduce două mesaje foarte importante, care vor defini finalul de iarnă pentru zodii. Este o perioadă plină de frământări, o parte dintre nativi încă nu au planurile pentru 2026 clare, iar altă parte se simte blocată în trecut.

Februarie, ultima lună de iarnă, aduce însă vești bune pentru trei zodii, care vor porni pe un nou drum. Maestrul Mihai Voropchievici explică că mesajul dublu al runei Sigel ᛋ, cunoscută și ca Sowilo este extrem de benefic.

Gemenii primesc ajutor nesperat, în cele 2 luni grele

Prima zodie care primește un dar divin de la Rune este zodia Gemeni. Astrologic nativii zodiei nu sunt deloc favorizați timp de două luni. Mișcările astrale le cam dau planurile peste cap. Sunt multe bătălii pe care gemenii trebuie să le rezolve și cu ajutorul runei Sigel ᛋ. vor trece mai ușor peste marile încercări ale vieții.

De la mijlocul lunii februarie vor simți cu adevărat puterea acestei rune, care le aduce vești grozave legate de sănătate. Vor avea forța și energia necesară să meargă mai departe și veștile bune nu vor întârzia să apară.

Trebuie ca gemenii să fie atenți doar la cum vor gestiona situațiile conflictuale, mare grijă la impulsivitate. Sfatul lui Mihai Voropchievici este să fiți cumpătați cu banii, chiar dacă aveți un extra pus deoparte.

Leii vor da lovitura, rezolvă problemele cu banii

Finalul lui 2025 și începutul lui 2026 i-au cam descurajat pe lei. Pe zona finanțelor păreau că nu mai au scăpare și că toate cele întreprinse nu au efect.

Mihai Voropchievici anunță cu bucurie nativii zodiei leu că Sigel ᛋ va face ordine în viața lor. Se vor rezolva mult mai rapid problemele, iar toate blocajele pe zona banilor dispar. Vor apărea foarte multe oportunități de a îmbunătăți viața lor și ocaziile nu vor întârzia să apară.

O altă veste bună este că zilele acesta leii vor afla că o persoană dragă are o sănătate de fier după ce a fost greu încercată în ultima perioadă.

Vărsătorii primesc vestea mult așteptată

Vărsătorii așteaptă de mult un răspuns care le poate schimba viața. Fie că este vorba de locul de muncă, de sănătate sau de decizia unei persoane dragi, a venit vremea ca acesta să ajungă. Mai mare surpriza este că răspunsul este unul pozitiv, în sensul pe care și-l doresc.

Chiar dacă pe unele zone cum ar fi cariera pare că totul este blocat, Sigel ᛋ face ordine și pe acest plan, maestrul Mihai Voropchievici vă sfătuiește să dați răspunsuri rapide. Cei care își caută un loc de muncă, au acum ocazia să primească oferta dorită.

Vărsătorii care sunt singuri au mari șanse să reia o relație mai veche, de care le pare rău că s-a terminat.

