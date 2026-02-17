Prima pagină » Pastila lui Cristoiu » Ion Cristoiu: „Din Măreață Reformă a lui Ilie Bolojan a rămas doar Fîsul”

Ion Cristoiu: „Din Măreață Reformă a lui Ilie Bolojan a rămas doar Fîsul"

17 feb. 2026, 11:23

Ion Cristoiu a pariat din nou cu Marius Tucă, de această dată cu speranța că va câștiga. După ce a pierdut în cazul participării lui Nicușor Dan la Consiliului Păcii al lui Donald Trump, de data aceasta este sigur că din trâmbițata reformă a lui Bolojan va rămâne doar „fîsul”.

Și cine urmărește emisiunile la Marius Tucă Show, la care particip, va fi remarcat obișnuința mea de a paria cu Marius Tucă în legătură cu diferite evenimente. Ultima oară a fost un pariu că Nicușor nu se va duce la prima conferință a Consiliului Păcii al lui Donald Trump. Și am pierdut.

Am pierdut pentru că, așa cum am spus de mai multe ori, inclusiv în jurnalul meu video, eu am fost om logic, adică am fost om convins că trăiesc într-o țară în care deciziile se supun logicii raționale. Cum să-mi mi treacă mie prin cap că Nicușor Dan, care de când s-a înființat acest Consiliu, a spus că analizează, că era limpede că nu vrea să participe, că se va răzgândi peste noapte. Dacă aș fi pariat în legătură cu ședința Coaliției de ieri, ședință care a avut drept controversă, așa- zisa, reformă administrativă.

Și anume, Ilie Bolojan și gruparea useristă din PNL și USR, a avassat teza a două ordonanțe de urgență, una pentru relansare economică și alta pentru reducerea cu 10% a bugtarelor din toate ministerele. Aș fi pariat Ilie Bolojan nu va fi de acord, că Ilie Bologian va demisiona. De ce? Pentru că, potrivit minimei logici politice, propunerile PSD-ului intră în conflict cu, cum să spun, cu minima reformă, nu cu reforma.

Ilie Bolojan, controversat, nu mi-este simpatic, dar s-a remarcat prin această ipostază de reformator, de om care… n-are mamă, n-are tată, când e vorba de reducerea deficitului bugetat și. în consecință. de cum a devenit premier, n-a existat intervenție publică în care să nu afirme că românii trebuie să purceadă la austeritate, s-a cheltuit și se cheltuiește prea mult, disproporționat în raport cu cât se adună din taxe și impozite. A fost contestat, protestat, înjurat, dar a fost și o parte a electoratului care l-a apreciat, au fost și influenceri și jurnaliști. Eu nu m-am pronunțat, eu am considerat că această reformă este o prostie pentru că ea nu este gândită unitar, ca un obiectiv strategic, dar am fost impresionat de radicalitatea și de inflexibilitatea lui Ilie Bolojan.

Sigur că aș fi pariat că Ilie Bologian o să fie de acord pentru că s-a dus dracului e reforma în momentul în care tu vii și propui 10%, și vine partenerul de coaliție și spune nu. La unele ministere nu se va întâmpla așa ceva. Și a fi pierdut pariul, pentru că decizia Coaliției a fost ca prin ordonanțe de urgență să aibă loc reforma administrativă, o reformă care are în centru decizia de reducere cu 10% a numărului de angajați, la toate ministerile. Dar în cazul de față, Coaliția a decis că la ministerul Apărării, Administrației și Internelor, Cultură, Sănătate și Educație nu vrem reduceri.

Păi ăștia sunt, la toate aceste ministere, alcătuiesc marea majoritate a bugetarilor. Nu numai asta, s-a anunțat că se lucrează la o reducere a taxelor. Parcă așa a fost una din teze, nevoie de taxe mari, pe de o parte s-a spus pentru că ele nu s-au mărit, dar pe de o altă parte…Ba mai mult acum PSD-ul spune că nu, la buget, nu votează bugetul dacă nu intră și pachetul de măsuri sociale. Stimați compatrioți, s-a dus, dracului reforma. Reforma în varianta lui Ilie Bolojan. Și Ilie Bolojan acceptă toate astea. Păi, cum să nu pierd eu pariul, cum se presupui că un om care și-a făcut imaginea de inflexibil, de reformator, de om care e hotărât să rezolve deficitul României, acum e de acord cu toate, e de acord ca din această reformă să rămână doar fâsul.

