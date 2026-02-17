Pace în Ucraina: O nouă rundă de negocieri începe la Geneva. Zelenski cere „dreptate și sancțiuni” în timp ce atacurile rusești continuă

Negociatori din Moscova, Kiev și Washington au sosit, în această dimineață, la Geneva pentru a găsi o soluție la conflictul din Ucraina. Avionul, care transporta delegația rusă condusă de consilierul prezidențial rus Vladimir Medinsky, a aterizat la Geneva în jurul orei locale 7:00, a transmis o sursă pentru Swissinfo.

În timp ce partea ucraineană dorește să se concentreze în principal pe probleme umanitare și garanții de securitate în cadrul discuțiilor de la Geneva, mediate de SUA, Rusia dorește să-și forțeze vecinul să cedeze teritoriu.

Rusia cere retragerea trupelor ucrainene din părțile regiunilor Luhansk și Donețk și dorește să le încorporeze în propriul teritoriu. Aceast lucru este respins categoric nu doar la Kiev – aliații europeni ai Ucrainei avertizează, de asemenea, împotriva „recompensării“ Rusiei pentru războiul său de agresiune.

Cu puțin timp înainte de începerea noii runde de negocieri de la Geneva, președintele ucrainean Zelenski a avertizat asupra unui atac masiv al Rusiei asupra instalațiilor energetice din Ucraina.

„Rusia nu poate rezista tentației și vrea să dea o lovitură dureroasă ucrainenilor în ultimele zile de iarnă rece”, a declarat Zelenski într-un mesaj video.

Rusia a lansat, peste noapte, aproape 400 de drone și 29 de rachete de diferite tipuri asupra unor ținte din Ucraina, a declarat președintele Volodymyr Zelenskyy.

„A fost un atac combinat, calculat în mod deliberat pentru a provoca cât mai multe daune posibile sectorului nostru energetic”, a spus el.

Președintele a îndemnat partenerii internaționali să tragă Rusia la răspundere pentru agresiunea sa.

„Diplomația noastră va fi mai eficientă dacă va exista dreptate și forță. Forța presiunii asupra Federației Ruse – presiunea sancțiunilor și sprijinul constant și rapid pentru armata ucraineană și apărarea noastră aeriană. Pentru ca pacea să fie reală și justă, acțiunile trebuie să vizeze singura sursă a acestei agresiuni – deoarece Moscova este cea care continuă uciderile, atacurile masive și agresiunile.”

