ANM plasează Capitala și 12 județe sub cod portocaliu de ninsori și viscol puternic. În București, stratul de zăpadă ar putea ajunge până la 50 de cm

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod portocaliu de ninsori abundente, intensificări puternice ale vântului și viscol puternic, valabilă în 12 județe și în București.

Conform prognozei de specialitate, în intervalul 17 februarie, ora 20:00 – 18 februarie, ora 12:00, în Muntenia și în sudul Moldovei va ninge abundent și se va depune strat consistent de zăpadă, cu grosimi de 20 – 50 cm (echivalent în apă de 20 – 50 l/mp).

Ce județe sunt vizate

Vântul va avea intensificări puternice cu rafale de 60 – 85 km/h (cu vitezele cele mai mari în județele Vrancea, Galați, Buzău, Brăila, Ialomița și Călărași). De asemenea, va fi viscol puternic, zăpada va fi troienită și vizibilitatea va scădea sub 50 de metri, informează ANM.

Județele vizate de atenționarea Cod portocaliu sunt: Vrancea, Galați, Brăila, Buzău, Ialomița, Călărași, Giurgiu, Teleorman, Argeș, Dâmbovița, Prahova, Ilfov și Municipiul București.

De asemenea, în perioada 17 februarie, ora 10:00 – 18 februarie, ora 12:00 va fi valabil un Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, strat de zăpadă, intensificări ale vântului, viscol și polei în zone din sud-estul Olteniei, sudul Transilvaniei, Muntenia, Dobrogea și Moldova.

Ziua, vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță, ninsoare), iar noaptea vor predomina ninsorile. În Dobrogea va ploua, iar spre sfârșitul intervalului ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Se vor acumula cantități de precipitații de 25 – 30 l/mp și izolat de peste 40 – 45 l/mp. Totodată, se va depune strat de zăpadă în medie de 10 – 30 cm. În sud-estul teritoriului, local, se va depune polei, iar vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 50 – 70 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 de metri.

Un al doilea Cod galben de vreme rea va fi în vigoare de marți seara, de la ora 22:00, până miercuri, la ora 12:00, în Carpații Meridionali, în cea mai mare parte a Carpaților Orientali și în Munții Banatului, unde vântul va avea intensificări cu viteze la rafală de 70 – 90 km/h, va fi viscol și vizibilitate redusă sub 100 de metri. În plus, se va depune strat de zăpadă în medie de 10 – 20 cm (echivalent în apă de 15 – 25 l/mp).

Prognoză specială pentru București

În București, de marți de la 10:00 și până miercuri ora 08:00, vremea se va răci. Cerul va fi noros și vor fi precipitații mixte (ploaie, lapoviță și ninsoare), iar seara vor fi depuneri de polei. Noaptea va ninge și se va depune strat de zăpadă cu grosimi, în general, de 20…35 cm. Cantitățile de apă acumulate vor fi de 25…40 l/mp.

Vântul va avea intensificări cu rafale de 50…70 km/h, va fi viscol și vizibilitate scăzută. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă se va situa în jurul valorii de -1 grad.

De miercuri ora 08:00 și până joi ora 10:00, cerul va avea înnorări și până spre orele prânzului va continua să ningă (5…10 cm), astfel încât stratul de zăpadă total va avea grosimi variabile, în medie, de 25…45 cm. Vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 2…3 grade, iar cea minimă de -5…-3 grade.

