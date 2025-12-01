Cele trei zodii care vor avea noroc la bani, în decembrie 2025. Nativii respectivi scapă de probleme financiare

Astrele aduc în prima zi din ultima lună a anului vibrații puternice pentru trei zodii. Astfel, nativii acestora intră într-o perioadă ideală pentru un succes financiar stabil.

Tocmai de aceea, este momentul perfect pentru a-și evalua bugetul, a revedea contracte și investiții și a pregăti planul financiar pentru noul an, notează jurnalul.ro, care precizează că zodiile vizate sunt: Scorpion, Săgetător și Vărsător.

Scorpion

Așadar, luna decembrie aduce o schimbare majoră în plan financiar pentru Scorpioni. Mercur a intrat în Săgetător, la finalul lunii octombrie, apoi a retrogradat în noiembrie, blocând decizii importante și amânând oportunități. Mai multe obstacole, confuzii și întârzieri au fost la ordinea zilei, dar toate au avut un scop: te-au obligat să vezi totul mult mai clar.

Pe 11 decembrie, Mercur revine în Săgetător și deschide, în sfârșit, drumul spre progres. Tot ce ai vrut să începi la începutul lui noiembrie poate acum să fie pus în mișcare:

poți semna contracte;

poți lua decizii financiare curajoase;

poți transforma o idee într-o sursă de venit;

poți primi o ofertă sau oportunitate așteptată.

Până pe 1 ianuarie 2026, Mercur rămâne în acest sector, aducând acestor nativi șansa de a-și securiza un an nou plin de prosperitate.

Săgetător

Și pentru Săgetători, decembrie este cu adevărat sezonul banilor. Casa veniturilor este guvernată de Capricorn, iar luna aceasta energia acestei zodii se amplifică masiv.

Totul începe pe 15 decembrie, când Marte intră în Capricorn. Asta înseamnă:

motivație crescută;

dorința de a câștiga mai mult;

ambiție în plan profesional;

capacitatea de a lua decizii financiare mature și eficiente.

Dar adevărata explozie energetică vine după data de 21 decembrie, când Soarele, Venus și Juno intră pe rând în Capricorn.

Pe 1 ianuarie li se alătură și Mercur — formând o configurație puternică, un adevărat stellium.

Asta înseamnă următoarele aspecte:

manifestare financiară puternică;

idei profitabile;

încheierea unui ciclu dificil și începerea unuia prosper;

obținerea jobului sau colaborării pe care o doreai;

posibilitatea de a-ți mări veniturile sau tarifele.

Decembrie 2025 poate fi luna în care Săgetătorii își împlinesc obiective financiare urmărite de ani întregi.

Vărsător

Vărsătorii intră într-o perioadă excepțională de evoluție financiară, susținută de două planete-cheie, mai exact Neptun și Saturn.

Pe 10 decembrie, Neptun staționează direct în Pești, în ultimul său tranzit din această viață pentru tine. A revenit temporar în Pești în octombrie 2025, iar în acest timp ai fost ghidat să înțelegi:

ce îți dorești cu adevărat;

ce nu mai e potrivit pentru tine;

ce limite trebuie să depășești;

ce meriți cu adevărat.

Acum, odată cu revenirea în mers direct, Neptun deschide ușa către:

împliniri financiare;

oportunități neașteptate;

creșteri semnificative ale veniturilor;

decizii curajoase care îți schimbă viața.

În același timp, Saturn – aflat în ultimele luni în Pești – finalizează un ciclu karmic. Ultima parte a tranzitului saturnian aduce, de regulă, recompense, iar pentru Vărsători acestea sunt de ordin financiar.