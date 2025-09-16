Prima pagină » HOROSCOP » Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică

Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică

16 sept. 2025, 21:26, HOROSCOP
Cine sunt nativii care vor străluci în săptămânile următoare. Sunt vizate patru ZODII, care sunt pe punctul de a experimenta o perioadă magică
FOTO - Caracter ilustrativ

Astrele se aliniază într-un mod magic pentru paru zodii, în săptămânile următoare. Pentru acești nativi se deschid oportunități care apar o dată în viață și se anunță o perioadă magică în care vor simți că sunt protejați, inspirați și susținuți de forțe mai mari decât ei.

Potrivit bzi.ro, este vorba de zodiile Berbec, Leu, Săgetător și Pești.

Berbec

Pentru tine, urmează săptămâni intense, dar fabuloase și ai parte de o energie care te impulsionează și te împinge exact în direcția visurilor tale. Mai mult, te vei simți condus de o forță invizibilă care îți șoptește ce decizii să iei, iar intuiția ta nu va da greș.

De asemenea… din punct de vedere profesional, ești pe val și oportunități financiare apar din toate direcțiile, unele pe care le-ai așteptat de mult, altele complet neașteptate. Vei avea parte de susținerea totală a celor dragi și se deschid uși către domenii la care nici nu visai, fiind momentul să îți asumi riscuri cu capul sus!

Leu

Ești pe cale să intri într-una dintre cele mai puternice și favorabile perioade ale anului și dacă ai curajul să ieși din zona de confort, recompensele nu vor întârzia să apară. Obstacolele care păreau imposibile devin acum simple provocări de antrenament pentru viitorul tău glorios.

Pe plan sentimental, trăiești un veritabil salt karmic: dacă ești singur, ai toate șansele să întâlnești o persoană care îți schimbă complet perspectiva asupra iubirii, iar dacă ești deja într-o relație, așteaptă-te la momente memorabile. În carieră, strălucești și atenția se va concentra pe tine și nimeni nu va putea ignora evoluția ta.

Săgetător

Curajul tău devine arma ta secretă în următoarele săptămâni, iar astrele îți oferă sprijin, dar și un impuls clar. Acum este timpul să iei decizii îndrăznețe, să lași fricile în urmă și să îți construiești viitorul exact cum îți dorești.

Inspirația ta va fi la cote maxime și vei avea idei, viziuni și planuri care îți pot aduce recunoaștere și oameni influenți alături. Mai mult, vei atrage persoanele potrivite ca un magnet, iar conexiunile pe care le creezi în această perioadă vor avea un impact pe termen lung în viața ta.

Pești

În sfârșit, Universul îți oferă spațiul și semnalele de care aveai nevoie pentru a te vindeca. Următoarele săptămâni sunt ca o gură de aer proaspăt pentru tine și te vei simți mai aproape de tine însuți ca niciodată și vei lăsa în urmă dureri vechi, greutăți și regrete. E timpul să-ți recapeți echilibrul interior și să te pui pe primul loc.

Din punct de vedere financiar, apar câștiguri neașteptate, poate chiar exact la timp pentru a-ți îndeplini o dorință pe care o porți în suflet de mult. Pe plan personal, relațiile de suflet devin centrul universului tău.

