Prima pagină » HOROSCOP » Cine sunt nativii favorizați pe plan financiar, până la sfârșitul lunii august. Sunt vizate trei ZODII

Cine sunt nativii favorizați pe plan financiar, până la sfârșitul lunii august. Sunt vizate trei ZODII

18 aug. 2025, 16:25, HOROSCOP
Cine sunt nativii favorizați pe plan financiar, până la sfârșitul lunii august. Sunt vizate trei ZODII
FOTO - Caracter ilustrativ

Trei zodii vor avea parte de succes pe plan financiar și profesional, în perioada următoare.

Nativii vizați vor putea face unele schimbări majore, în următoarele săptămâni, dacă le-au amânat până acum, potrivit Spynews.

Taur

Pentru Tauri, apar noi oportunități de care ar fi bine să profite. Acesți nativi își vor dori să se facă remarcați la locul de muncă, iar cei care se gândesc de mai mult timp să își schimbe jobul, se pot orienta spre un alt domeniu. E nevoie de mai mult curaj și pot să aibă parte și de ajutor din partea unui om drag lor.

Fecioară

Fecioarele se află printre cele mai disciplinate zodii, deci nu e de mirare că vor fi la fel de chibzuite și în următoarea perioadă, mai ales dacă au în plan să facă o investiție majoră la care s-au tot gândit.

Acești nativii își pot face planuri mari, dacă nu sunt încă deciși în ce direcție vor să meargă. În schimb, trebuie să fie mai atenți la viața de familie, pentru că s-ar putea să apară neînțelegeri pentru că nativii nu petrec suficient timp cu familia.

Pești

Și Peștii trec printr-o perioadă bună, pe plan financiar și profesional. Acești nativi vor veni cu idei bune, catalogate de unii îndrăznețe, și au noroc la bani, în special în rândul celor care se află deja într-un parteneriat.

Ei sunt favorizați și cei care vor să facă ceva pe cont propriu, dar nu au avut curajul până acum. Cu toate acestea, trebuie să fie cumpătați când vine vorba de bani, pentru că pot să cheltuie mai mult decât de obicei, iar asta să aducă ceva probleme în familie.

FOTO – Caracter ilustrativ: Shutterstock

Mediafax
Președintele Nicușor Dan, în vizită la Roșia Montană
Digi24
Cine este bărbatul din Anchorage care a primit, în timpul summitului din Alaska, un cadou de la Vladimir Putin
Cancan.ro
Ea este Maria, femeia de 36 de ani înjunghiată de fostul iubit. Atacul s-a petrecut sub privirile îngrozite ale celor doi copii 😢
Prosport.ro
Interzis cardiacilor! Cea mai frumoasă prezentatoare TV s-a filmat în timp ce făcea duș la piscină
Adevarul
Multinaționalele iau în calcul majorarea prețurilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
Mediafax
Întâlnirea Trump–Zelenski de la Casa Albă are loc la ora 20.00, ora României
Click
Jamila, mărturisiri emoționante despre familia soțului ei marocan: „Vă doresc din suflet și vouă să puteți face la fel”
Wowbiz
A murit! Doliu în showbiz. Detalii șocante despre tragedia momentulu
Antena 3
Lumea a rămas umită când l-a auzit pe Vladimir Putin vorbind în engleză. De fapt, o face mai des decât s-ar crede
Digi24
„Trump a vrut să se ridice și să plece”. Solicitarea lui Putin care a stârnit revolta președintelui american
Cancan.ro
ALERTĂ în România: se ÎNTÂMPLĂ de la 00! Nu ieșiți din case
Ce se întâmplă doctore
Ozana Barabancea, de nerecunoscut! A slăbit 24 de kilograme în doar 3 luni. Cum a reușit artista
observatornews.ro
Tragedie în drum spre Thassos. 3 morţi după ce un TIR a intrat cu 100 km/h în 2 maşini, la bariera de taxare
StirileKanalD
Raluca Pânzaru NU s-a sinucis! Cum a murit, de fapt! Breaking news
KanalD
Tragedie pe drumul spre Thassos! Trei persoane și-au pierdut viața după ce un TIR a lovit violent două mașini la bariera de taxare
Ciao.ro
Au făcut spectacol în valurile mării! Laurette, Andra sau Alexandra Stan nu au ţinut cont că sunt în public
Promotor.ro
EXCLUSIV | Câți șoferi au fost prinși de noile radare pe trepied. Cât de eficiente sunt, de fapt?
Descopera.ro
Scandalul care a DISTRUS cea mai lungă guvernare din istoria României
Capital.ro
Călin Georgescu, pus la pământ. Patriarhia Română i-a dat lovitura decisivă. Minciuna nu a rezistat
Evz.ro
Scandal în showbiz. Alina Stoianov și Slava Sambriș s-au logodit. Emilian Crețu, în lacrimi și furie
A1
Ce meserie avea Ella Visan inainte de a participa la Insula Iubirii sezonul 9 și cu ce se ocupă acum
Stirile Kanal D
Ce pensie are o badantă româncă, după 20 de ani de muncă în Italia
Kfetele
Care este cauza morții Ralucăi Pânzaru, tânăra de 28 de ani găsită fără viață într-un apartament din Iași
RadioImpuls
NAOMI este sărbătorita zilei în ”Casa Iubirii”! Băieții i-au pregătit o surpriză de proporții, în timp ce Neamțu i-a transmis un mesaj neașteptat: „Nu îți găsesc defecte, mă sperie asta...”. REACȚIA concurentei
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Spune-mi un loc ciudat în care ai făcut dragoste
Descopera.ro
Cercetătorii sunt derutați de un „mineral extraterestru” care se comportă într-un mod ciudat atunci când este încălzit