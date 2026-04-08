Cristina Demetrescu nominalizează cea mai ghinionistă zodie în aprilie. Are parte numai de necazuri înainte de Paște

Perioada de dinaintea Paștelui vine cu avertismente serioase din partea astrologului Cristina Demetrescu. Deși toate zodiile resimt această instabilitate, în intervalul 6-12 aprilie, Capricornul este indicat drept cel mai expus la probleme, fiind vizat de situații neprevăzute și provocări care pot apărea exact într-un moment în care lucrurile ar fi trebuit să se liniștească înainte de sărbători.

Contextul general este dominat de o aglomerare de planete în Berbec, semn asociat cu impulsivitatea, reacțiile rapide și tensiunile. Intrarea lui Marte în această zodie, pe 10 aprilie, amplifică riscul de conflicte și decizii luate sub presiune, în timp ce Mercur, aflat încă în Pești, continuă să creeze confuzii, mai ales în zona comunicării și a deciziilor practice, conform ProTv.

În paralel, influențele din zona Săgetătorului aduc o stare generală de neliniște și senzația de pierdere a controlului, inclusiv la nivel emoțional. Este o perioadă în care mulți resimt limitări, chiar și fără motive concrete, pe fondul unui climat global tensionat.

Horoscop Berbec: 6-12 aprilie 2026

Zodia Berbec este în prim-plan și dispune de o energie foarte mare, suficientă pentru a iniția acțiuni importante și chiar pentru a cuceri simbolic un „tărâm fermecat”.

Recomandarea este ca această energie să fie gestionată atent și direcționată către scopuri constructive, inovatoare și curajoase, fără a fi risipită în conflicte inutile.

Pot apărea tensiuni și scântei, însă într-un astfel de context, mai ales în Săptămâna Mare, Berbecii pot genera oportunități, pot interveni decisiv și pot avea un impact major prin curajul lor, inclusiv în situații critice.

Horoscop Taur: 6-12 aprilie 2026

Pentru zodia Taurului pot apărea unele dureri fizice, inflamații sau chiar entorse. Există o predispoziție mai ales către probleme de tip inflamator.

Taurii trebuie să fie atenți la lovituri în zona capului și la eventuale accidente care pot afecta ochii. Este recomandată protejarea acestei zone sensibile, inclusiv prin măsuri simple de prevenție.

Există riscul unor situații neplăcute care pot necesita chiar intervenții medicale sau vizite la camera de gardă, de aceea prudența este esențială. Deși unele aspecte pot părea exagerate, este mai bine să existe atenție sporită în această perioadă.

Horoscop Gemeni: 6-12 aprilie 2026

Pentru Gemeni, prietenii sau cunoscuții joacă un rol important în această perioadă. Există tendința ca aceștia să îi atragă în activități noi, interesante și neobișnuite.

Se conturează o pasiune sau chiar o posibilă vocație aflată într-un stadiu incipient. Este important ca această direcție să fie protejată și dezvoltată treptat, asemenea unui proces de creștere într-un mediu favorabil.

Există multă inovație în viața Gemenilor, influențată de energia planetelor din Berbec, care acționează prin intermediul grupurilor de prieteni. Comunicarea este esențială în această perioadă, deoarece ideile au nevoie de curaj pentru a prinde contur.

Multe gânduri și intenții rămân nespuse, însă exprimarea lor poate duce la oportunități importante.

Horoscop Rac: 6-12 aprilie 2026

Racul traversează o perioadă foarte bună, care se poate extinde până în vară.

Există multă energie și dorință de evoluție, iar direcția este una clară, chiar dacă drumul poate fi mai lung. Este necesar curaj în fața unor posibile provocări venite din partea autorităților, șefilor sau figurilor paterne.

Pot apărea obstacole temporare, însă acestea nu schimbă direcția finală. Racul se află pe un traseu important, care necesită perseverență pentru a ajunge la rezultatul dorit.

Horoscop Leu: 6-12 aprilie 2026

Leii manifestă o curiozitate accentuată și tendința de a explora multiple direcții. Interesul poate fi îndreptat către lectură, cursuri, studii sau diverse forme de cercetare.

Din această deschidere vor rezulta lucruri benefice. Apar idei inovatoare, inclusiv în domenii precum importul și exportul.

În contexte dificile sau de criză pot apărea cele mai bune idei, iar această perioadă favorizează tocmai astfel de momente de inspirație.

Horoscop Fecioară: 6-12 aprilie 2026

Pentru Fecioară apare foarte multă energie, însă este un tip de energie instabilă, cu riscuri de „scurtcircuit” și blocaje. Există posibilitatea ca aceasta să nu fie folosită în mod eficient.

Este recomandată concentrarea pe un singur obiectiv important și delegarea activităților de rutină, chiar dacă acest lucru implică anumite costuri. În această perioadă nu este indicată economia excesivă, ci depășirea eficientă a momentului.

Horoscop Balanță: 6-12 aprilie 2026

Balanțele sunt influențate de numeroase planete aflate în Berbec, zodia opusă. Apare tendința de a evita sau de a ocoli o anumită persoană, însă acest lucru devine dificil.

Este o perioadă în care strategia potrivită este adaptarea și cooperarea. Diplomația rămâne cea mai importantă calitate a Balanțelor și trebuie folosită pentru a depăși situațiile tensionate.

Horoscop Scorpion: 6-12 aprilie 2026

Scorpionii pot trece prin câteva crize în această săptămână. Pot reveni și anumite probleme mai vechi, inclusiv în zona sănătății.

Există și conflicte legate de idei, în special în mediul profesional, unde două persoane pot susține aceeași idee și pot intra în competiție directă. Contextul este tensionat și dominat de orgolii puternice.

Se recomandă retragerea temporară din astfel de situații și, acolo unde este posibil, desfășurarea activității de acasă, pentru a evita conflictele directe.

Horoscop Săgetător: 6-12 aprilie 2026

Pentru Săgetători, în special pentru cei tineri, perioada este intensă din punct de vedere sentimental. Emoțiile sunt puternice și pot duce la reacții impulsive care afectează evoluția unei relații aflate la început.

În cazul adulților, este necesară mai multă cumpătare. Este importantă temperarea reacțiilor și adoptarea unei atitudini echilibrate, mai ales dacă se dorește construirea unei relații stabile pe termen lung.

Horoscop Capricorn: 6-12 aprilie 2026

Capricornii sunt concentrați pe activități casnice, însă pot apărea situații neprevăzute.

Există riscul unor musafiri nepoftiți, atât în sens propriu, cât și figurat, inclusiv pericolul unor furturi. De asemenea, pot apărea avarii sau accidente domestice.

În cazul unor reparații, este importantă alegerea unor specialiști competenți, deoarece există riscul ca intervențiile greșite să agraveze situația și să genereze conflicte în plan domestic.

Horoscop Vărsător: 6-12 aprilie 2026

Pentru Vărsători, drumurile și comunicarea se pot suprapune într-un mod ineficient, consumând multă energie.

Nu sunt recomandate deplasările asociate cu întâlniri importante, conferințe sau ședințe, deoarece efortul depus pe drum poate diminua randamentul ulterior. Există riscul ca aceste deplasări să devină inutile.

Horoscop Pești: 6-12 aprilie 2026

Peștii manifestă o generozitate crescută în această perioadă, însă există tendința de exagerare, mai ales în ceea ce privește cadourile.

Fie există resurse financiare suplimentare, fie apare impulsul de a cheltui fără un scop clar. În același timp, reacțiile celor care primesc aceste daruri pot să nu fie pe măsura așteptărilor.

Este recomandată simplitatea și măsura. Un gest mic, dar sincer, poate avea un impact mai potrivit decât excesele.