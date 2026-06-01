Trump anunță că Iranul „își dorește cu adevărat să încheie o înțelegere” cu SUA. „Stați liniștiți, totul se va termina bine”

Președintele american Donald Trump a susținut, într-un mesaj publicat pe platforma Truth Social, că Iranul își dorește „cu adevărat” un acord cu Statele Unite. Totodată, liderul de la Casa Albă i-a criticat pe opozanții politici și pe republicanii pe care îi consideră lipsiți de loialitate, acuzându-i că îi afectează capacitatea de negociere prin presiuni și comentarii constante.

Trump: „Iranul vrea cu adevărat să încheie o înțelegere”

Donald Trump a afirmat că Teheranul își dorește un acord și că înțelegerea ar urma să fie una avantajoasă pentru Statele Unite.

„Iranul vrea cu adevărat să încheie o înțelegere și va fi una bună pentru SUA și pentru cei care sunt alături de noi”, a transmis Trump pe Truth Social.

Critici dure la adresa democraților și a unor republicani

În aceeași postare, Trump i-a atacat pe democrați, pe care îi ironizează folosind termenul „Dumocrats”, dar și pe unii republicani pe care îi consideră insuficient de patrioți, spunând că intervențiile lor publice afectează procesul de negociere.

„Dar nu înțeleg democrații («Dumocrats») și diverși republicani aparent nepatrioți că îmi este MULT mai greu să-mi fac treaba cum trebuie și să negociez atunci când activiști politici tot ciripesc negativ, la niveluri nemaivăzute până acum, iar și iar, spunând că ar trebui să mă mișc mai repede sau mai încet, să merg la război sau să nu merg la război, sau orice altceva? Doar relaxați-vă și stați liniștiți, totul se va termina bine până la urmă. Așa se întâmplă mereu!”, a încheiat Donald Trump.

