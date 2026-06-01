Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Un hoț de TIR-uri a fost călcat de complicii săi”

Serdaru Mihaela
Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii", transmisă de Gândul, invitatul Alexandru Bălan, comisar-șef de poliție, a vorbit despre un caz grav care a atras atenția publicului. 

Potrivit lui Alexandru Bălan, membrii ai unui clan furau din camioane aflate în mers. Aceștia urmăreau transporturile, deschideau remorcile și aruncau marfa pe drum pentru a fi recuperată ulterior.

„Comiteau astfel de fapte, astfel de tâlhării în mers. Urmăreau transporturi, urmăreau autovehicule aflate în mers. Reușeau, cumva, să deschidă acele autovehicule și să sustragă bunuri din interior. Într-adevăr, una dintre persoane a suferit un accident cauzat chiar de ceilalți colegi de infracțiune. A căzut de acolo, iar ceilalți au trecut peste el. Din câte știu, a fost zdrobit în proporție de 90%, însă, cu toate acestea, a supraviețuit. Acum se află sub îngrijire medicală și urmează tratament”, spune Alexandru Bălan.

Conflicte cu săbii și macete

În cadrul emisiunii Martorii, Alexandru Bălan a vorbit și despre conflictele dintre diferite grupuri. El a spus că au existat cazuri în care au fost folosite săbii, macete și chiar arme de foc.

„Am avut, în anumite localități, anumite conflicte între familii, între grupuri de persoane. Au fost folosite și săbii, și macete. Am avut, după cum știți foarte bine, cazul de la Pantelimon. Am mai avut un caz în localitatea Chiajna, la fel, între două grupuri, unde s-au folosit și arme, dar au fost folosite și săbii, și macete. Sunt tot felul de stări conflictuale între anumite grupuri, chiar grupări, aș putea să le spun, grupuri de persoane cu interese diferite, pornind de la cele economice, de a domina, să spunem, un anumit segment de activitate economică, până la a-și împărți strada pentru alte operațiuni” , conchide Alexandru Bălan.

