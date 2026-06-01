Comisarul-șef Alexandru Bălan dezvăluie primele momente ale anchetei din Cosmopolis: „Am vrut să văd pe unde a fugit autorul”

Într-o nouă ediție a emisiunii „Martorii", transmisă de Gândul, invitatul Alexandru Bălan, comisar-șef de poliție, a vorbit despre unul dintre cazurile care au șocat opinia publică în ultimii ani: crima din complexul rezidențial Cosmopolis. Acesta a rememorat primele momente ale anchetei și modul în care au fost analizate imaginile surprinse de camerele de supraveghere.

Alexandru Bălan spune că una dintre prioritățile anchetatorilor a fost identificarea traseului urmat de autor după atac, dar și protejarea și audierea martorilor aflați la fața locului.

La scurt timp după producerea crimei, polițiștii au început verificarea imaginilor video disponibile. Era esențial să stabilească cum s-a desfășurat atacul și în ce direcție a plecat agresorul.

Alexandru Bălan: „Trebuia să știu momentul în care a avut loc împușcarea”

Alexandru Bălan a povestit că s-a deplasat imediat într-o încăpere unde putea fi analizat sistemul de supraveghere video. Scopul era să înțeleagă rapid dinamica evenimentului și să obțină primele indicii utile pentru anchetă.

„Ulterior, m-am deplasat de urgență într-o cameră administrativă pentru a viziona imaginile. Trebuia să știu momentul în care a avut loc împușcarea și să văd pe unde s-a dus autorul.”, afirmă acesta.

În timpul discuției, moderatorul a amintit faptul că victima nu era singură în momentul atacului. Femeia era însoțită de copilul său și de o rudă apropiată.

„Era cu copilul și o rudă, era cu nașa ei.”, spune Alexandru Bălan.

Dincolo de identificarea agresorului, o atenție deosebită a fost acordată persoanelor care au asistat la atac. Martorii oculari puteau oferi detalii importante despre ceea ce s-a întâmplat în acele clipe.

„Exact, m-a interesat ce s-a întâmplat cu copilul, m-au interesat martorii, să identific martorii oculari. Am încercat să extrag cât mai multe informații, să vedem cine ar fi putut face acest lucru.”, afirmă acesta.

Potrivit lui Alexandru Bălan, primele declarații au venit de la persoanele aflate în apropierea victimei în momentul atacului. Una dintre acestea era chiar nașa femeii, care se afla într-o stare puternică de șoc.