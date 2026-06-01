Consiliul de Securitate al ONU se reunește luni, 1 iunie 2026, într-o sesiune specială convocată la solicitarea României, urmare a incidentului de la Galați, în care o dronă a lovit un bloc de locuințe. Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, va lua parte la discuții.

Reuniunea Consiliului de Securitate al ONU este programată să înceapă la 15:00 (ora metropolei New York, ora 22.00, ora României, n.r.), la sediul Națiunilor Unite.

Explozia de la Galați a provocat pagune materiale, iar două persoane, mamă și fiul ei, au ajuns la spital.

„România a declanșat consultări la ONU”

Ambasadorul României la ONU, Cornel Feruță, a anunțat că autoritățile de la București au declanșat consultări la nivelul Națiunilor Unite imediat după incidentul de la Galați. În context, el a anunțat că țara noastră a solicitat convocarea unei reuniuni a Consiliul de Securitate al ONU, scrie caleaeuropeană.ro.

„Imediat după incidentul dronei rusești care a explodat pe clădirea de apartamente din Galați, România a declanșat consultări la ONU și a solicitat o reuniune a Consiliului de Securitate, în baza articolelor 34 și 35 din Carta Națiunilor Unite, care reglementează rolul Consiliului în situații care pun în pericol menținerea păcii și securității internaționale”, a transmis, într-o postare pe Facebook, Cornel Feruță.

De asemenea, diplomatul reamintește că solicitarea Bucureștiului a fost susținută de partenerii și aliații României.

„Intruziunea dronei și explozia acesteia într-o zonă dens populată în urma căreia au fost răniți cetățeni români sunt încălcări grave ale Cartei ONU și dreptului internațional”, a subliniat el.

Nicușor Dan învinuiește Rusia

Președintele Nicușor Dan a transmis că raportul tehnic realizat de autoritățile române a stabilit fără echivoc cine este vinovat pentru incidentul de la Galați. Potrivit acestuia, fragmentele recuperate la Galați provin de la o dronă Geran-2, rusească. Mai mult, șeful statului a transmis că analiza și concluziile anchetei vor fi comunicate aliaților din UE și NATO.

Vineri, 29 mai, Nicușor Dan a Consiliul Suprem de Apărare a Țării (CSAT). El a descris ce s-a întâmplat la Galați drept „cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului Federației Ruse împotriva Ucrainei”. După ședința CSAT, autoritățile române au decis declararea drept persona non-grata a consulului general al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la malul mării.

Numeroase state aliate, de la Franța și Germania la țările baltice, au condamnat incidentul de la Galați, atribuind Rusiei responsabilitatea pentru ce s-a întâmplat. În plus, Statele Unite au transmis, prin ambasadorul american la NATO, că vor apăra „fiecare centimetru de teritoriu NATO”.

