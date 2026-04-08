De ce se mănâncă miel de Paște. Este sau nu obligatoriu?

Nu este dovedit că suntem obligați să mâncăm miel de Paște, însă dacă vrem să o facem, trebuie să o luăm ca pe o tradiție.

Pe măsură ce se apropie Sfintele Paști, oamenii se ocupă de pregătiri tradiționale, inclusiv procurarea mielului pentru masa de Paști. În rândul oamenilor s-a născut o dilemă: consumul de miel la Paști este un obicei cerut de rânduielile bisericești ori de cutume culinare, relatează Doxologia.

Sărbătoarea Paștelui la creștini semnifică trecerea lui Iisus de la moarte la viață și nu depinde de sacrificarea sau consumul mielului. Profetul Isaia Îl compară pe Hristos cu un miel nevinovat adus la junghiere, ceea ce a inspirat în Biserica Apuseană reprezentarea lui Hristos printr-un miel, obicei condamnat de Sinodul II trulan (691–692).

Revenind la tradiția evreilor de a consuma miel la sărbătoarea lor, este posibil ca primii creștini, provenind în mare parte din comunitatea iudaică, să fi păstrat, la începuturile Bisericii lui Hristos, obiceiuri foarte recente în memoria lor, inclusiv sacrificarea mielului pascal.

Obiceiul de a consuma miel de Paști a fost preluat din tradiția iudaică. Nu doar primii evrei creștinați, ci și cei care practicau cultul mozaic și care au intrat în contact cu daco-românii sau au locuit pe teritoriul țării noastre încă din cele mai vechi timpuri, atrași de activitatea lor principală, comerțul, au influențat cultura locală. Trăind alături de băștinași, aceștia le-au transmis anumite obiceiuri și deprinderi. În epoca medievală, evreii sunt menționați frecvent în documente oficiale; de exemplu, domnitorul moldav Roman I Mușat (1391–1394) a emis un decret care scutea tinerii evrei din orașul Roman, ctitorit de el, de la serviciul militar în schimbul unui impozit, ceea ce sugerează că comunitatea lor era numeroasă.

