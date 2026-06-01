Prima pagină » Știri externe » Financial Times: Petrolierele vechi din „flota fantomă” a lui Putin riscă să provoace una dintre cele mai grave catastrofe ecologice din ultimele decenii

Financial Times: Petrolierele vechi din „flota fantomă” a lui Putin riscă să provoace una dintre cele mai grave catastrofe ecologice din ultimele decenii

Ionuț Stan
Financial Times: Petrolierele vechi din
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Urmărește-ne în Discover

Petrolierele vechi folosite de Rusia și alte state sancționate pentru transportul petrolului ar putea provoca una dintre cele mai grave catastrofe ecologice maritime din ultimele decenii. Experții avertizează că multe dintre aceste nave sunt într-o stare avansată de degradare și reprezintă un pericol tot mai mare pentru mediul înconjurător.

Flota de petroliere utilizată pentru a transporta petrol în afara circuitelor comerciale obișnuite și pentru a evita sancțiunile internaționale a devenit o amenințare serioasă pentru ecosistemele marine, potrivit unei analize publicate de Financial Times.

Navă rusească din

Navă rusească din „flota fantomă” a Rusiei – Foto: X/@Eng_china5

Experții din industria navală avertizează că un număr semnificativ dintre navele aflate sub sancțiuni ar trebui retrase urgent din exploatare, deoarece starea lor tehnică ridică semne de întrebare privind siguranța operațională. Potrivit lui Anil Sharma, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști din domeniul reciclării navelor, riscul producerii unui accident major este în continuă creștere.

„Cel puțin o treime (ar trebui casate), poate mai mult”, a declarat Anil Sharma, director executiv al GMS Leadership.

Sharma consideră însă că situația este și mai gravă.

„Sincer, cred că este mai mult de jumătate”, a adăugat Anil Sharma.

Experții avertizează: „Flota fantomă a Rusiei este o bombă cu ceas”

Potrivit estimărilor companiei Clarksons, aproximativ 1.500 de petroliere fac parte în prezent din flota globală aflată sub sancțiuni. Dintre acestea, între 300 și 600 de nave sunt asociate cu așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei.

Nu mai departe de ieri, Franța a confiscat, în Atlantic, un petrolier aparținând flotei fantomă ruse. Nava, numită „Tagor”, era supusă sancțiunilor internaționale, naviga fără a-și afișa numele și finanța direct mașina de război a Rusiei.

Sursa video – X/@MarioNawfal

Aceste petroliere sunt utilizate pentru a transporta petrol în condiții care ocolesc restricțiile comerciale impuse de statele occidentale. În multe cazuri, navele sunt vechi, insuficient întreținute și operează cu asigurări limitate sau inexistente.

Specialiștii avertizează că starea tehnică a acestora crește semnificativ riscul unor accidente maritime cu efecte devastatoare asupra mediului.

„Este o bombă cu ceas și cred că toată lumea din domeniul transportului maritim știe asta. Aceste nave nu sunt asigurate, sunt prost întreținute, au un echipaj sub standard la bord; este doar o catastrofă care așteaptă să se întâmple. Și este de fapt o mare surpriză că nu s-au produs accidente majore”, a declarat Alexander Saverys, directorul executiv al companiei CMB Tech.

Anil Sharma a comparat riscurile actuale cu una dintre cele mai grave catastrofe petroliere din istorie, coliziunea dintre superpetrolierele SS Atlantic Empress și Aegean Captain din 1979. Accidentul a provocat moartea a 27 de persoane și deversarea a aproximativ 287.000 de tone de petrol în Marea Caraibilor.

Flota fantomă a Rusiei, un pericol major pentru oceane și transportul maritim mondial

Îngrijorările legate de flota fantomă au crescut după mai multe incidente în care au fost implicate nave rusești.

În decembrie 2025, două petroliere rusești au fost grav afectate de o furtună în Strâmtoarea Kerci. Potrivit informațiilor apărute la acel moment, fiecare navă transporta aproximativ 4.000 de tone de combustibil, iar avariile au provocat scurgeri în Marea Neagră.

Un alt petrolier rusesc aflat în dificultate în Marea Baltică a fost remorcat de echipaje germane înainte de producerea unei posibile deversări de petrol.

Pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al perturbărilor din zona Strâmtorii Ormuz, sancțiunile aplicate unor nave din flota fantomă au fost temporar relaxate. Departamentul Trezoreriei SUA a emis în martie o derogare care permite anumitor state să cumpere petrol rusesc aflat deja pe mare, măsură care a fost prelungită ulterior de două ori.

Experții avertizează însă că menținerea în exploatare a unor nave aflate la limita duratei de viață ar putea transforma orice incident tehnic într-o catastrofă ecologică de proporții, cu efecte asupra mediului și economiei globale.

Recomandarea autorului

Putin sfidează Londra. O navă de război rusească a escortat două petroliere din „flota fantomă” a Rusiei prin Canalul Mânecii, sub ochii lui Starmer

Marea Britanie a autorizat interceptarea navelor din „flota fantomă” rusă care intră în apele sale. Mesaj direct pentru Kremlin

Recomandarea video

Citește și

RĂZBOI Avertismentul lui Zelenski în contextul negocierilor complicate cu Putin: Ucraina are doar câteva luni pentru a obține un acord cu Rusia
11:47
Avertismentul lui Zelenski în contextul negocierilor complicate cu Putin: Ucraina are doar câteva luni pentru a obține un acord cu Rusia
RĂZBOI Trump anunță că Iranul „își dorește cu adevărat să încheie o înțelegere” cu SUA. „Stați liniștiți, totul se va termina bine”
11:24
Trump anunță că Iranul „își dorește cu adevărat să încheie o înțelegere” cu SUA. „Stați liniștiți, totul se va termina bine”
FLASH NEWS SUA au lansat un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacific. Bilanțul total al operațiunii împotriva narcotraficanților urcă la 205 morți
10:41
SUA au lansat un nou atac asupra unei ambarcațiuni suspectate de trafic de droguri în Pacific. Bilanțul total al operațiunii împotriva narcotraficanților urcă la 205 morți
FLASH NEWS Criză la vârful puterii în Iran: președintele Masoud Pezeshkian și-ar fi depus demisia reclamând pierderea puterii în fața Gărzii Revoluționare
09:44
Criză la vârful puterii în Iran: președintele Masoud Pezeshkian și-ar fi depus demisia reclamând pierderea puterii în fața Gărzii Revoluționare
RĂZBOI Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu, în plin armistițiu: Iranul a atacat o bază militară a SUA, ca răspuns la loviturile americane din Golf
09:08
Escaladare periculoasă în Orientul Mijlociu, în plin armistițiu: Iranul a atacat o bază militară a SUA, ca răspuns la loviturile americane din Golf
APĂRARE Zelenski cere urgent SUA mai multe rachete antibalistice, după ce Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei: „Avem un deficit major”
08:28
Zelenski cere urgent SUA mai multe rachete antibalistice, după ce Rusia a intensificat atacurile asupra Ucrainei: „Avem un deficit major”
Mediafax
Hoții au furat o banană din muzeu, iar valoarea ei ajunge la milioane de dolari
Digi24
Scenariu de coșmar la Bruxelles privind alegerile prezidențiale din Franța: Jordan Bardella vs. Jean-Luc Mélenchon
Cancan.ro
Pensii mai mari pentru 800.000 de pensionari români, dacă depun acest document
Prosport.ro
Simona Halep, bogată și divorțată, a atras toate privirile cu apariția ei la gala pentru Nadia Comăneci. Și-a făcut selfie în oglindă
Adevarul
Un fost pușcaș marin din SUA care a luptat în Ucraina lansează un avertisment pentru NATO: „O companie ucraineană ar învinge una americană”
Mediafax
Haos la Paris după triumful PSG
Click
Astăzi se împlinsc 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. „Oamenii se schimbă astfel încât tu să poţi învăţa să renunţi la ei”
Digi24
Cum funcționează injecţia care a eliminat complet tumorile la pacienţi la care chimioterapia nu dădea rezultate
Cancan.ro
Câte mii de euro a primit eliminatul Gigi Burger, de la Antena 1, pentru cele 11 săptămâni la Survivor 2026
Ce se întâmplă doctore
Anda Adam, de nerecunoscut după ce a slăbit spectaculos! Ce dietă drastică ține artista
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Italienii au testat Dacia Bigster GPL. Ce i-a impresionat și ce critici au avut pentru noul SUV românesc
Descopera.ro
Oamenii de știință au inversat îmbătrânirea creierului cu un spray nazal
Râzi cu lacrimi
4 bancuri cu Meșterul Manole. – Ana e fată bună. O să fac casă cu ea!
Descopera.ro
Știința confirmă! De ce nu este bine să ne frecăm ochii?
ACTUALITATE Crima care a pus la încercare anchetatorii din Ilfov. Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Ore bune nu am știut cine este victima”
12:00
Crima care a pus la încercare anchetatorii din Ilfov. Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Ore bune nu am știut cine este victima”
FLASH NEWS CTP pune la îndoială acțiunile lui Nicușor Dan după incidentul de la Galați: „De ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi domnul Dan?”
11:48
CTP pune la îndoială acțiunile lui Nicușor Dan după incidentul de la Galați: „De ce mai expulzăm consulul rus? Ca să ia voturi domnul Dan?”
EXCLUSIV Frica cea mare a USR. Bușcu: Ei se tem de ieșirea de la guvernare ca de iad
11:40
Frica cea mare a USR. Bușcu: Ei se tem de ieșirea de la guvernare ca de iad
ACTUALITATE Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Un hoț de TIR-uri a fost călcat de complicii săi”
11:30
Comisarul-șef Alexandru Bălan: „Un hoț de TIR-uri a fost călcat de complicii săi”
NEWS ALERT Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona non grata, în urma incidentului cu drona de la Galați
11:17
Consulul Rusiei la Constanța a părăsit România, după ce a fost declarat persona non grata, în urma incidentului cu drona de la Galați

Cele mai noi

Trimite acest link pe