Petrolierele vechi folosite de Rusia și alte state sancționate pentru transportul petrolului ar putea provoca una dintre cele mai grave catastrofe ecologice maritime din ultimele decenii. Experții avertizează că multe dintre aceste nave sunt într-o stare avansată de degradare și reprezintă un pericol tot mai mare pentru mediul înconjurător.

Flota de petroliere utilizată pentru a transporta petrol în afara circuitelor comerciale obișnuite și pentru a evita sancțiunile internaționale a devenit o amenințare serioasă pentru ecosistemele marine, potrivit unei analize publicate de Financial Times.

Experții din industria navală avertizează că un număr semnificativ dintre navele aflate sub sancțiuni ar trebui retrase urgent din exploatare, deoarece starea lor tehnică ridică semne de întrebare privind siguranța operațională. Potrivit lui Anil Sharma, unul dintre cei mai cunoscuți specialiști din domeniul reciclării navelor, riscul producerii unui accident major este în continuă creștere.

„Cel puțin o treime (ar trebui casate), poate mai mult”, a declarat Anil Sharma, director executiv al GMS Leadership.

Sharma consideră însă că situația este și mai gravă.

„Sincer, cred că este mai mult de jumătate”, a adăugat Anil Sharma.

Experții avertizează: „Flota fantomă a Rusiei este o bombă cu ceas”

Potrivit estimărilor companiei Clarksons, aproximativ 1.500 de petroliere fac parte în prezent din flota globală aflată sub sancțiuni. Dintre acestea, între 300 și 600 de nave sunt asociate cu așa-numita „flotă fantomă” a Rusiei.

Nu mai departe de ieri, Franța a confiscat, în Atlantic, un petrolier aparținând flotei fantomă ruse. Nava, numită „Tagor”, era supusă sancțiunilor internaționale, naviga fără a-și afișa numele și finanța direct mașina de război a Rusiei.

Aceste petroliere sunt utilizate pentru a transporta petrol în condiții care ocolesc restricțiile comerciale impuse de statele occidentale. În multe cazuri, navele sunt vechi, insuficient întreținute și operează cu asigurări limitate sau inexistente.

Specialiștii avertizează că starea tehnică a acestora crește semnificativ riscul unor accidente maritime cu efecte devastatoare asupra mediului.

„Este o bombă cu ceas și cred că toată lumea din domeniul transportului maritim știe asta. Aceste nave nu sunt asigurate, sunt prost întreținute, au un echipaj sub standard la bord; este doar o catastrofă care așteaptă să se întâmple. Și este de fapt o mare surpriză că nu s-au produs accidente majore”, a declarat Alexander Saverys, directorul executiv al companiei CMB Tech.

Anil Sharma a comparat riscurile actuale cu una dintre cele mai grave catastrofe petroliere din istorie, coliziunea dintre superpetrolierele SS Atlantic Empress și Aegean Captain din 1979. Accidentul a provocat moartea a 27 de persoane și deversarea a aproximativ 287.000 de tone de petrol în Marea Caraibilor.

Flota fantomă a Rusiei, un pericol major pentru oceane și transportul maritim mondial

Îngrijorările legate de flota fantomă au crescut după mai multe incidente în care au fost implicate nave rusești.

În decembrie 2025, două petroliere rusești au fost grav afectate de o furtună în Strâmtoarea Kerci. Potrivit informațiilor apărute la acel moment, fiecare navă transporta aproximativ 4.000 de tone de combustibil, iar avariile au provocat scurgeri în Marea Neagră.

Un alt petrolier rusesc aflat în dificultate în Marea Baltică a fost remorcat de echipaje germane înainte de producerea unei posibile deversări de petrol.

Pe fondul conflictului din Orientul Mijlociu și al perturbărilor din zona Strâmtorii Ormuz, sancțiunile aplicate unor nave din flota fantomă au fost temporar relaxate. Departamentul Trezoreriei SUA a emis în martie o derogare care permite anumitor state să cumpere petrol rusesc aflat deja pe mare, măsură care a fost prelungită ulterior de două ori.

Experții avertizează însă că menținerea în exploatare a unor nave aflate la limita duratei de viață ar putea transforma orice incident tehnic într-o catastrofă ecologică de proporții, cu efecte asupra mediului și economiei globale.

