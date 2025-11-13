Decembrie 2025, reset pentru unele zodii. Se închid capitole de viață, altele se deschid

Luna decembrie 2025 vine cu o energie specială, de încheiere și renaștere, pentru toate semnele zodiacale. În timp ce unii nativi vor simți nevoia să se retragă și să reflecteze, alții vor fi împinși de destin spre decizii importante, care le vor schimba parcursul în 2026. Astrele aduc transformare, curaj și claritate – iar pentru câteva zodii, aceasta este cu adevărat o perioadă de restart cosmic, publică A1.

Berbec

Pentru Berbeci, decembrie 2025 înseamnă finalul unei etape de incertitudine și începutul unei faze de afirmare. Fie că este vorba despre o schimbare de carieră, o mutare sau o relație nouă, acești nativi își vor recăpăta încrederea și pofta de viață. Sub influența lui Marte, vor acționa fără ezitare, iar rezultatele nu vor întârzia să apară.

Taur

După un an plin de provocări, Taurii simt nevoia să-și redefinească prioritățile. Decembrie le aduce claritate în privința banilor, a familiei și a propriei valori. Mulți nativi vor renunța la situații stagnante și vor face pași importanți spre stabilitate financiară. Este momentul în care munca depusă în ultimele luni începe să dea roade.