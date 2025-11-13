Zodia care a avut un 2025 de coșmar, dar care își schimbă radical viața până pe 16 noiembrie, potrivit numerologului Mihai Voropchievici

Horoscopul runelor pentru perioada 10-16 noiembrie 2025 a sosit. Mihai Voropchievici a făcut etalarea runelor și vine cu previziuni complete și în detaliu pentru fiecare zodie. Runele aduc vești amestecate, zodiile sunt majoritar puse la treabă să rezolve pe final de an ce au tot amânat de atâta vreme.

Am putea spune că săptămâna 10-16 noiembrie 2025 este una a clarificărilor, a reglărilor de conturi și a reflexiei. E clar că unele zodii nu mai pot să se lamenteze, trebuie să acționeze! Iată previziunile pentru fiecare zodie.

Berbec, runa Kenaz scoate adevărurile la iveală

Mihai Voropchievici anunță că Viața berbecilor va fi ghidată în perioada 10-16 noiembrie 2025 de runa Kenaz. Acest lucru îi va ajuta enorm pe nativi acestei zodii. De multă vreme caută răspunsuri la întrebări grele, care i-au măcinat destul de tare. Runa Kenaz le va dezvălui o serie de adevăruri pe care le așteaptă de mult timp. Chiar dacă poate veștile primite nu sunt bune, runa vă dă ocazia să știți care este situația în care vă aflați. De asemenea este foarte posibil să vă schimbe din rădăcini viața.

Gemeni se rezolvă o problemă care vă preocupă cu ajutorul runei Ehwaz

Gemenii au fost foarte multă vreme pe gânduri cu privire la o situație pentru care căutau disperați rezolvate. Aveau nevoie de să închidă acest capitol pentru a putea merge mai departe. Norocul în săptămâna 10-16 noiembrie 2025 este adus Ehwaz care face lumină acolo unde gemenii au mai mare nevoie. Tot la capitolul schimbări gemenii care vor să își schimbe casa, locul de muncă, au acum momentul oportun. Este important de menționat că este bine să medidați la tot ce vă preocupă și vă găsiți răspunsurile, mai ales acum cu așa ajutor.

Rac de departe sunteți puternic sprijiniți de Uruz

De multă vreme aveau nevoie racii de așa ceva, de multă vreme căutau să se sprijine de ceva. Nu de alta dar parcă în ultima vreme toate erau instabile și v-ați scăldat în incertitudine. Aveți un mare ajutor săptămâna aceasta, runa Uruz vă aduce tăria și puterea de care aveți nevoie. Dar știți vorba aia, Dumnezeu îți dă, dar nu îți bagă în traistă. Așadar depinde doar de voi să profitați de acest noroc și să puneți osul la treabă să închideți problemele care vă supără.

Leu aveți nevoie de o gură de aer proaspăt, runa Thurisaz vă sare în ajutor, dar…

Leii sunt obosiți. Sunt la capătul puterilor și au nevoie de o pauză, chiar dacă asta înseamnă să lase lucrurile începute și neterminate. Concentrați-vă doar la ce este este esențial de rezolvat și profitați de etalarea runelor care v-a adus runa Thurisaz, n-a venit degeaba. A venit să vă ajute să primit gura de aer de care aveți nevoie, să vă încărcați bateriile și de săptămâna viitoare să demarați cu energie în rezolvarea celor care stau de o vreme și să seacă de energie.

Fecioară ancorați-vă bine în perioada 10-16 noiembrie, runa Hagall declanșează un adevărat uragan

Fecioarele sunt la un punct de cotitură. Săptămâna 10-16 noiembrie 2025 le ia prin surprindere,dar tot ce apare ca o vijelie în viața voastră sunt majoritar probleme lăsate pentru „altă dată”. Nu degeaba runa Hagall a fost etalată în horoscopul runelor pentru voi în această perioadă, vă forțează și vă pune la încercare. Fie rezolvați problemele care n-au fost urgente, dar au devenit. Fie vă veți întinde cu ele mult timp și deloc benefic pentru voi.

Balanță se anunță drumuri și călătorii prevăzute, dar și neprevăzute

Balanțele au majoritar în perioada 10-16 noiembrie 2025 vești bune. Singurul lucru care le poate da peste cap sunt posibilele drumuri și călătorii care apar din senin și nu vor fi musai de relaxare. Pe lângă ce ați programat, vor apărea din senin și chestiuni care vă vor face să vă deplasați aproape toată săptămâna în diverse locuri, fie să rezolvați situații, fie să onorați invitații. Runa Raido intesifică tot ce înseamnă drumuri, fie ele banale la vreo instituție, fie ele vacanțe. Fiți precauți să nu uitați în grabă chestiuni esențiale.

Scorpion Ansuz aduce vești bruște, Mihai Voropchievici vă atenționează

Scorpionii trebuie să fie pregătiți să primească vești bruște care pentru o clipă îi vor pune pe gânduri. Atenție, fie ele bune sau rele, înainte să luați vreo decizie analizați la rece ce ați aflat și decideți cu calm. Viteza cu care Anusuz vă prezintă unele noutați nu vă va prinde mereu în toane bune și riscați ca ceva bun să recepționați negativ, spune maestrul Mihai Voropchievici.

Săgetător renașterea la care ați visat tot anul este acum posisibilă

Săgetătorii au avut un an cel puțin dificil, dacă nu greu. Nu le-a fost pe placul lor 2025, au fost valuri care i-au luat pe nepregătite, schimbări pe care le-au acceptat de nevoie și tot așa. Ei, momentul pe care vi l-ați dorit a sosit. Restartul este posibil cu ajutorul runei Beorg, care atenție nu va sta o veșnicie să vă aștepte, trebuie să acționați în perioada 10-16 noiembrie 2025.

Capricorn, Daeg aduce instabilitate, fix ce nu aveați nevoie

Capricornii nu sunt deloc prietenoși cu situațiile din viață în care se schimbă lucrurile. Mai ales că s-au străduit în ultima vreme să fie organizați meticulos. Daeg aduce un vânt care s-ar putea să răstoarne cele deja stabilite și chiar să primiți vești că pe ce v-ați bazat va fi diferit de varianta agreată. Reacționați cu calm, nu toate schimbările bruște ce apar sunt de rău.

Vărsător sunt cu capul în nori, valul iubirii îi face să uite de tot

Vărsătorii traversează o perioadă în care sunt extrem de emotivi. Cei care se află în relații vor avea ocazia să le cimenteze mai bine și să rezolve problemele care există. Cei care sunt singuri vor întâlni persoane care le vor atrage atenția, Lagaz aduce ceva nou, ceva intens și foarte pasional. Este exact ce le lipsea multora și căutau de ceva vreme.

Pești e cazul să faceți schimbări, nu mai merge altfel, runa Perthro vă ajută

Peștii vor avea parte de o mare realizare. Toate probleme pe care se străduiesc de ceva vreme să le rezolve și unde ei cred că au procedat mereu corect, dar că ele persistă din vina altora, sunt de fapt probleme pe care nu le-ați tratat corespunator. Perhro aduce lumina de care aveți nevoie, vă ajută să vă dați seama că e cazul să schimbați tactica și să nu vă mai lamentați, a subliniat Mihai Voropchievici.

