Istorie la Premiile Grammy. Bad Bunny este primul artist de limbă spaniolă care câștigă trofeul pentru Albumul Anului

Bad Bunny, pe numele său real Benito Antonio Martínez Ocasio (31 de ani), a câștigat trofeul pentru Albumul Anului, la Premiile Grammy. A fost un moment emoționant pentru cântăreț, iar pe scenă a ținut să mulțumească tuturor atât pentru susținere, cât și pentru trofeul în posesia căruia a intrat.

Bad Bunny a câștigat trofeul pentru Albumul Anului, la Premiile Grammy din acest an, cu „Debí Tirar Más Fotos”. Clasamentul a fost strâns și a reușit să învingă „nume grele” din industrie: Justin Bieber, Kendrick Lamar, Sabrina Carpenter, Clipse, Pusha T și Malice, Leon Thomas și Tyler, the Creator.

„Pentru toate persoanele care au pierdut pe cineva drag şi totuşi au trebuit să meargă mai departe şi să continue cu multă forţă, acest premiu este pentru voi.

Vă mulţumesc pentru atâta dragoste, vă iubesc. Tuturor latino-americanilor din întreaga lume şi tuturor artiştilor care au fost înainte şi care ar fi trebuit să fie pe această scenă pentru a primi acest premiu, vă mulţumesc foarte mult”, a transmis artistul Bad Bunny, pe scenă, arată Los Angeles Times.

Benito Antonio Martínez Ocasio devenise primul artist de limbă spaniolă care a obţinut selecţii pentru Cel mai bun album, Cel mai bun disc şi Cea mai bună melodie într-un singur an, când au fost anunțate nominalizările la Grammy. Are 16 nominalizări, de-a lungului anilor. Săptămâna viitoare, artistul va susține un moment artistic în pauza Super Bowl.

Artistul mai câștigase anterior ale 3 premii Grammy, după cum urmează:

Două premii Grammy pentru Cel mai bun album de muzică urbană („Un Verano Sin Ti” în 2023 şi „El Último Tour Del Mundo” în 2022);

Un premiu Grammy pentru Cel mai bun album pop latino („YHLQMDLG” în 2021).

Premiile Grammy 2026: Kendrick Lamar a primit 9 nominalizări

Kendrick Lamar a primit cele mai multe nominalizări, anul acesta, arată The Guardian.

Înregistrarea anului – „Luther” – Kendrick Lamar cu SZA

Albumul anului – „Debí Tirar Más Fotos” – Bad Bunny

Cântecul anului – „Wildflower” – Billie Eilish O’Connell & Finneas O’Connell

Cel mai bun artist debutant – Olivia Dean

Producătorul anului (non-clasic) – Cirkut

Compozitorul anului (non-clasic) – Amy Allen

Cea mai bună interpretare pop solo – „Messy” – Lola Young

Cea mai bună interpretare pop duo/ grup – „Defying Gravity” – Cynthia Erivo & Ariana Grande

Cel mai bun album pop vocal – „Mayhem” – Lady Gaga

Cea mai bună înregistrare dance/ electronic – „End of Summer” – Tame Impala

Cea mai bună înregistrare dance pop – „Abracadabra” – Lady Gaga

Cel mai bun album dance/ electronic – „Eusexua” – FKA Twigs

Cea mai bună înregistrare remixată – „Abracadabra (Gesaffelstein Remix)” – Gesaffelstein, remixer (Lady Gaga, Gesaffelstein)

Cea mai bună intepretare rock – „Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning” – Yungblud Featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman, II

Cea mai bună interpretare metal – „Birds” – Turnstile

Cel mai bun cântec rock – „As Alive as You Need Me to Be” – Trent Reznor & Atticus Ross (Nine Inch Nails)

Cel mai bun album rock – „Never Enough” – Turnstile

Cea mai bună interpretare muzică alternativ – „Alone” – The Cure

Cel mai bun album de muzică alternativ – „Songs of a Lost World” – The Cure

Cea mai bună interpretare R&B – „Folded” – Kehlani

Cel mai bun album R&B – „Mutt” – Leon Thomas

Kendrick Lamar a câștiat și „cel mai bun album rap”

Cea mai bună interpretare rap – „Chains & Whips” – Clipse, Pusha T & Malice Featuring Kendrick Lamar & Pharrell Williams

Cel mai bun cântec rap – „TV Off” – Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears & Kamasi Washington, songwriters (Kendrick Lamar Featuring Lefty Gunplay)

Cel mai bun album rap – „GNX” – Kendrick Lamar

Cea mai bună interpretare jazz – „Windows – Live” – Chick Corea, Christian McBride & Brian Blade

Cel mai bun album jazz vocal – „Portrait” – Samara Joy

Cel mai bun album jazz instrumental – „Southern Nights” – Sullivan Fortner Featuring Peter Washington & Marcus Gilmore

Cel mai bun cântec country – „Bitin’ List” – Tyler Childers

Cel mai bun album blues tradiţional – „Ain’t Done With the Blues” – Buddy Guy

Cel mai bun album folk – „Wild and Clear and Blue” – I’m With Her

Cel mai bun album gospel – „Heart Of Mine” – Darrel Walls, PJ Morton

Cel mai bun album pop latino – „Cancionera” – Natalia Lafourcade

Cel mai bun album musica urbana – „DeBÍ TiRAR MáS FOToS” – Bad Bunny

Cel mai bun album reggae – „BLXXD & FYA” – Keznamdi

Cel mai bun album muzical pentru copii – „Harmony” – FYÜTCH & Aura V

Cea mai bună copertă de album – „Chromakopia” – Shaun Llewellyn & Luis “Panch” Perez, art directors (Tyler, the Creator)

Cea mai bună înregistrare de operă – „Heggie: Intelligence” – Kwamé Ryan, dirijor; Jamie Barton, J’Nai Bridges & Janai Brugger; Blanton Alspaugh, producători (Houston Grand Opera; Gene Scheer)

Sursă foto: captură Recording Academy / GRAMMYs (Youtube); Mediafax Foto