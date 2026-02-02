Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali a reacționat la pauza meciului FCSB – Csikszereda: l-a dat afară din echipă pe atacantul de 10.000.000 de euro. „Doar nu sunt idiot”

Gigi Becali a reacționat la pauza meciului FCSB – Csikszereda: l-a dat afară din echipă pe atacantul de 10.000.000 de euro. „Doar nu sunt idiot”

02 feb. 2026, 08:57, Actualitate
Gigi Becali a reacționat la pauza meciului FCSB - Csikszereda: l-a dat afară din echipă pe atacantul de 10.000.000 de euro. „Doar nu sunt idiot”
Gigi Becali a reacționat la pauza meciului FCSB - Csikszereda: l-a dat afară din echipă / Sursa FOTO: Sport Pictures

FCSB a câștigat primul meci oficial pe 2026, 1-0 la București, duminică seară, cu Csikszereda, din Miercurea Ciuc. Nemulțumit de prestația atacantului său de 10 milioane de euro, Gigi Becali a reacționat chiar de la pauză, dând ordin să fie scos din echipă, potrivit PROSPORT.

Latifundiarul din Pipera a cerut ca Daniel Bîrligea, fotbalist pe care speră să ia 10 milioane de euro, să rămână la cabine pentru repriza a doua. În locul său a fost introdus Mamadou Thiam.

În acel moment, scorul era 1-0 pentru „roș-albaștri”, dar evoluția lui Bîrligea nu l-a mulțumit deloc pe Becali. Fără să stea prea mult pe gânduri, finanțatorul a cerut ca internaționalul român să fie înlocuit cu Thiam.

După meci, patronul FCSB a anunțat că va transfera un atacant, iar concurența pentru un loc de titular va fi acerbă, scrie PROSPORT.

„Eu întăresc echipa, iau atacant, doar nu sunt idiot să stau după Bîrligea. Le-a pierdut pe toate. Ține, mă, mingea. Nu vrea să alerge… Așteptăm. El e cel mai bun atacant de națională și cupe europene, când jucăm în cupele europene îl băgăm pe el. Să îl ia și la națională, că garantez pentru el, e cel mai bun atacant. Dacă vezi că toată echipa moare pe teren și tu te plimbi… Are valoare și când joacă în cupele europene se bate cu câte trei, la națională cu câte patru, deci are valoare.

Aici, returnează mingea, ce contează că o dă la adversar? Mi-a zis Meme: «Gigi, am o rugăminte, sună-l cu 2-3 ore înainte de meci să vorbești cu el. Să joace fotbal». Nu l-am sunat. O să-i zic, tu crezi că te distrezi? Dacă el se distrează, lasă, o să vezi ce mă distrez eu. Săptămâna asta vine un atacant, ne-am înțeles”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Liderul din Superliga, Universitatea Craiova, umilit la Ovidiu! Alibec: „Am venit ca și cum nici n-am plecat”

Cristiano Bergodi, victorie cu Rapid, pe „Giulești”, chiar în fața lui Dan Șucu. „Nu e revanșă”

Recomandarea video

Citește și

SPORT Cum a reacționat Ilie Bolojan când a aflat că fundația lui Mihai Neșu plătește impozit 36.000 de euro
09:29
Cum a reacționat Ilie Bolojan când a aflat că fundația lui Mihai Neșu plătește impozit 36.000 de euro
INCIDENT Accident grav în Mehedinți. 5 persoane au ajuns la spital, după coliziunea între un microbuz și o autospecială de deszăpezire
09:17
Accident grav în Mehedinți. 5 persoane au ajuns la spital, după coliziunea între un microbuz și o autospecială de deszăpezire
METEO DN 6 a devenit un patinoar, luni dimineață. Peste 280 de autoutilaje de deszăpezire au ieșit pe traseu, pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil
08:54
DN 6 a devenit un patinoar, luni dimineață. Peste 280 de autoutilaje de deszăpezire au ieșit pe traseu, pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil
LIVE UPDATE Război în Ucraina, ziua 1.439. Cel puțin 12 morți într-un atac cu dronă asupra unui autobuz, în regiunea Dnipropetrovsk
08:16
Război în Ucraina, ziua 1.439. Cel puțin 12 morți într-un atac cu dronă asupra unui autobuz, în regiunea Dnipropetrovsk
ULTIMA ORĂ Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Bucureștiul, înzăpezit
07:43
Val de aer siberian în România: ANM a dat alertă de ger năprasnic, vânt și ninsori viscolite în mai multe regiuni. Bucureștiul, înzăpezit
UTILE Motivul pentru care casele din Japonia nu au burlane pentru drenarea apei de ploaie. De ce nu se folosesc aici, de fapt
07:35
Motivul pentru care casele din Japonia nu au burlane pentru drenarea apei de ploaie. De ce nu se folosesc aici, de fapt
Mediafax
Circulația mașinilor, îngreunată de ninsoare în mai multe regiuni. Un utilaj de deszăpezire și un microbuz s-au lovit pe DN6 / Ninsori abundente în Oltenia
Digi24
Renașterea „teoriei nebunului”. Strategia din spatele aparentei lipse de predictibilitate a lui Trump și riscul unui efect de bumerang
Cancan.ro
Dosarele Epstein zguduie România! Cine sunt complicii români care apar în documentele desecretizate
Prosport.ro
FOTO. Superba blondă s-a lăsat agățată de milionar pe Instagram
Adevarul
O româncă are trei joburi ca să își poată plăti ratele. „Mai am 14 ani luni până când scap de ultima”
Mediafax
Trump despre Premiile Grammy: cele mai proaste, un gunoi. Despre prezentator: un ratat total
Click
Țara din Europa unde limba română se vorbește peste tot. A devenit a doua cea mai vorbită limbă
Digi24
„Paradisul pe pământ” al Coreei de Nord, promisiunea devenită o iluzie. Decizie „istorică” a Japoniei împotriva regimului de la Phenian
Cancan.ro
Care este singurul parizer sănătos, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic. Se găsește în toate supermarketurile din România
Ce se întâmplă doctore
Imagini cu Antonia în costum de baie. Cum arată acum artista, după ce și-a mărit posteriorul cu Aquafilling și a fost la un pas de tragedie
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
SUA dislocă EA-18G Growler („ursoaica-mamă grizzly”) lângă Iran. Modelul a făcut ravagii în Venezuela
Descopera.ro
„Orașul Pierdut” din adâncurile Oceanului Atlantic nu seamănă cu nimic altceva descoperit vreodată pe Pământ
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Mirii se retrag în dormitor în noaptea nunții. Tânăra nesătulă: o dată, de două ori, de trei, de patru…
Descopera.ro
WhatsApp a introdus modul „lockdown”. Ce este și cum se activează?
ULTIMA ORĂ Călin Georgescu, primele declarații după înfățișarea la Tribunal: „Reiterez desecretizarea ședinței CSAT”
09:14
Călin Georgescu, primele declarații după înfățișarea la Tribunal: „Reiterez desecretizarea ședinței CSAT”
RELIGIE Mare sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox pe 2 februarie 2026. Tradiția Întâmpinării Domnului, prăznuită la 40 de zile de la Crăciun
09:00
Mare sărbătoare cu cruce roșie în Calendarul Ortodox pe 2 februarie 2026. Tradiția Întâmpinării Domnului, prăznuită la 40 de zile de la Crăciun
CONTROVERSĂ Cazul Epstein zguduie România. Personaje din țara noastră apar în documentele desecretizate de americani
08:48
Cazul Epstein zguduie România. Personaje din țara noastră apar în documentele desecretizate de americani
SĂNĂTATE Somnul deficitar crește puternic riscul de infarct și AVC. Ce pot face „păsările de noapte” pentru a-și proteja inima
08:34
Somnul deficitar crește puternic riscul de infarct și AVC. Ce pot face „păsările de noapte” pentru a-și proteja inima
SHOWBIZ Istorie la Premiile Grammy. Bad Bunny este primul artist de limbă spaniolă care câștigă trofeul pentru Albumul Anului
08:20
Istorie la Premiile Grammy. Bad Bunny este primul artist de limbă spaniolă care câștigă trofeul pentru Albumul Anului
ACTUALITATE 2 Februarie, calendarul zilei: Shakira împlinește 49 de ani, Gerard Piqué 39. Moare Philip Seymour Hoffman
07:15
2 Februarie, calendarul zilei: Shakira împlinește 49 de ani, Gerard Piqué 39. Moare Philip Seymour Hoffman

Cele mai noi

Trimite acest link pe