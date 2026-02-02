Gigi Becali a reacționat la pauza meciului FCSB – Csikszereda: l-a dat afară din echipă pe atacantul de 10.000.000 de euro. „Doar nu sunt idiot”

FCSB a câștigat primul meci oficial pe 2026, 1-0 la București, duminică seară, cu Csikszereda, din Miercurea Ciuc. Nemulțumit de prestația atacantului său de 10 milioane de euro, Gigi Becali a reacționat chiar de la pauză, dând ordin să fie scos din echipă, potrivit PROSPORT.

Latifundiarul din Pipera a cerut ca Daniel Bîrligea, fotbalist pe care speră să ia 10 milioane de euro, să rămână la cabine pentru repriza a doua. În locul său a fost introdus Mamadou Thiam.

În acel moment, scorul era 1-0 pentru „roș-albaștri”, dar evoluția lui Bîrligea nu l-a mulțumit deloc pe Becali. Fără să stea prea mult pe gânduri, finanțatorul a cerut ca internaționalul român să fie înlocuit cu Thiam.

După meci, patronul FCSB a anunțat că va transfera un atacant, iar concurența pentru un loc de titular va fi acerbă, scrie PROSPORT.

„Eu întăresc echipa, iau atacant, doar nu sunt idiot să stau după Bîrligea. Le-a pierdut pe toate. Ține, mă, mingea. Nu vrea să alerge… Așteptăm. El e cel mai bun atacant de națională și cupe europene, când jucăm în cupele europene îl băgăm pe el. Să îl ia și la națională, că garantez pentru el, e cel mai bun atacant. Dacă vezi că toată echipa moare pe teren și tu te plimbi… Are valoare și când joacă în cupele europene se bate cu câte trei, la națională cu câte patru, deci are valoare.

Aici, returnează mingea, ce contează că o dă la adversar? Mi-a zis Meme: «Gigi, am o rugăminte, sună-l cu 2-3 ore înainte de meci să vorbești cu el. Să joace fotbal». Nu l-am sunat. O să-i zic, tu crezi că te distrezi? Dacă el se distrează, lasă, o să vezi ce mă distrez eu. Săptămâna asta vine un atacant, ne-am înțeles”, a declarat Gigi Becali, la Prima Sport.

