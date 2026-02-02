Accident grav în Mehedinți. 5 persoane au ajuns la spital, după coliziunea între un microbuz și o autospecială de deszăpezire

Un accident grav a avut loc în județul Mehedinți, pe DN 6, luni dimineață, 2 februarie 2026. Cinci persoane au ajuns la spital, cu răni ușoare, după ce un microbuz și o autospecială de deszăpezire au intrat în coliziune. Incidentul a avut loc în apropiere de localitatea Lunca Banului.

În urma coliziunii între un microbuz și un utilaj de deszăpezire, cinci persoane au ajuns la spital. Potrivit primelor cercetări, accidentul s-ar fi produs în urma nepăstrării distanței în mers. Utilajul de deszăpezire era semnalizat corespunzător cu girofarul pornit și indicatoarele de ocolire afișate în spate, notează Actual Mehedinți.

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la nivelul țării traficul rutier se desfășoară alternativ, dirijat de polițiști, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Filiași, în apropierea localității Lunca Banului, județul Mehedinți, unde a avut loc o coliziune între un microbuz și o autospecială de deszăpezire. În urma accidentului au rezultat cinci persoane care au fost transportate la spital cu răni ușoare”, anunță Poliția Română, luni dimineață.

Recomandări pentru șoferi din partea M.A.I.

„ATENȚIE, ȘOFERI!

În urma ninsorilor din cursul nopții, carosabilul este acoperit de zăpadă, iar condițiile de trafic sunt dificile.

👮‍♂️ Recomandări pentru o deplasare în siguranță:

Reduceți viteza și adaptați-o condițiilor de drum

Păstrați o distanță de siguranță mărită față de celelalte autovehicule

Evitați manevrele bruște (frânări, accelerări, schimbări de direcție)

Echiparea autovehiculelor cu anvelope de iarnă este obligatorie

Folosiți luminile de întâlnire pe tot parcursul deplasării

🚨 Conduceți prudent și manifestați răbdare în trafic. Siguranța dumneavoastră și a celorlalți participanți la trafic este prioritară”, se arată în postarea M.A.I. de pe Facebook.

