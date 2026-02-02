Prima pagină » Actualitate » DN 6 a devenit un patinoar, luni dimineață. Peste 280 de autoutilaje de deszăpezire au ieșit pe traseu, pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil

DN 6 a devenit un patinoar, luni dimineață. Peste 280 de autoutilaje de deszăpezire au ieșit pe traseu, pentru a îndepărta zăpada de pe carosabil

02 feb. 2026, 08:54, Actualitate

Dimineața zilei de luni, 2 februarie 2026, a devenit o reală provocare pentru mulți șoferi și pietoni. După viscolul de noaptea trecută, s-a așternut un strat consistent de zăpadă atât pe carosabil, cât și în zonele de acces pietonal. DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Filiași a devenit un patinoar, în urma condițiilor meteo, iar DRDP Craiova anunță că peste 280 de autoutilaje de deszăpezire au ieșit pe traseu.

Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române a actualizat situația traficului din această dimineață, 2 februarie 2026, la ora 06:50. Potrivit informațiilor, un accident s-a produs pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Filiași, luni dimineață, în apropiere de Lunca Banului.

Pe autostrăzile A1, București – Râmnicu Vâlcea și A2 București – Constanța, s-a intervenit cu utilaje pentru asigurarea fluenței circulației. Drumarii au ieșit pe traseu și în alte zone din țară, pentru a ajuta la fluidizarea traficului.

Utilajele intervin atât în București, cât și în împrejurimi

Ce transmite Poliția Română

„Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliției Române informează că la nivelul țării traficul rutier se desfășoară alternativ, dirijat de polițiști, pe DN 6 Drobeta-Turnu Severin – Filiași, în apropierea localității Lunca Banului, județul Mehedinți, unde a avut loc o coliziune între un microbuz și o autospecială de deszăpezire. În urma accidentului au rezultat cinci persoane care au fost transportate la spital cu răni ușoare.

Se circulă în condiții de iarnă pe autostrăzile A1, București – Râmnicu Vâlcea și A2 București – Constanța, fiind identificate ușoare depuneri de zăpadă pe alocuri. Se intervine cu utilaje pentru asigurarea fluenței circulației.

De asemenea, în urma ninsorii, se intervine cu autospeciale de deszăpezire pe mai multe drumuri din județele Alba, Arad, Argeș, Călărași, Constanța, Dolj, Giurgiu, Gorj, Ialomița, Ilfov, Mehedinți, Olt, Prahova, Teleorman, Tulcea, fiind semnalate precipitații sub formă de ninsoare slabă, fără a fi impuse restricții de circulație. Se acționează cu utilaje pentru asigurarea fluenței traficului.

Pe celelalte artere rutiere principalele la nivel național, respectiv autostrăzile A3 București – Ploiești, A7 Ploiești – Adjud, dar și pe DN 1 Ploiești – Brașov și DN 7 Pitești – Sibiu traficul rutier se desfășoară fluent, în condițiile unui carosabil preponderent umed, cu vizibilitate bună și valori normale de circulație.

Pe timpul nopții nu au fost înregistrate probleme deosebite generate de condițiile meteorologice.

Recomandăm conducătorilor auto să-și asigure o bună vizibilitate din autovehicul, folosind în mod corespunzător sistemele de dezaburire și de iluminare, să circule cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, să crească distanța de siguranță între autovehicule și să nu se angajeze în depășiri riscante!”, transmite Poliția Română.

DRDP Craiova: peste 280 de utiliaje au ieșit pe traseu

„DRDP Craiova – Intervenții pe timp de iarnă ❄️ 02.02.2026 | ora 06:00

În intervalul 17:00 (01.02.2026) – 06:00 (02.02.2026), echipele DRDP Craiova au acționat continuu pentru menținerea circulației în condiții de siguranță cu 283 autoutilaje de deszăpezire și s-au răspândit 1.503 tone material antiderapant.

📍 Situația pe județe
🔹 Dolj (SDN Craiova)
– 64 utilaje
– 428 t material antiderapant
– carosabil curat și umed, izolat zăpadă 1–2 cm
🔹 Mehedinți (SDN Severin + SDN Orșova)
– 39 utilaje (34 Severin + 5 Orșova)
– 254,82 t sare
– carosabil curat și umed, izolat zăpadă tocată pe DN 56A, DN 56B, DN 56C
🔹 Gorj (SDN Târgu Jiu)
– 36 utilaje
– 180 t sare
– carosabil curat și umed, izolat zăpadă 1 cm
🔹 Vâlcea (SDN Vâlcea)
– 66 utilaje
– 244 t sare
– carosabil curat și umed, izolat zăpadă tocată
🔹 Olt (SDN Slatina)
– 28 utilaje
– 210,5 t material antiderapant
– zăpadă tocată 1–2 cm, viscol
🔹 Autostrăzi / DEx 12
– 50 utilaje
– 186 t sare
– zăpadă tocată 1–2 cm

⚠️ Recomandări:
✔️ adaptați viteza la condițiile de iarnă
✔️ păstrați distanța față de utilaje
✔️ informați-vă înainte de plecare”, transmite DRDP Craiova.

Sursă foto: DRDP Craiova, Meteoplus (Facebook)
Sursă video: DRDP Craiova/DRDP Timișoara

