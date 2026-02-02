Prima pagină » Știri politice » Călin Georgescu, primele declarații după înfățișarea la Tribunal: „Reiterez desecretizarea ședinței CSAT”

Călin Georgescu, primele declarații după înfățișarea la Tribunal: „Reiterez desecretizarea ședinței CSAT”

Ruxandra Radulescu
02 feb. 2026, 09:14, Știri politice
Călin Georgescu a ajuns la Tribunalul București, acolo unde are loc procesul în primul dosar penal trimis în judecată de procurorii parchetului general pentru propagandă legionară. Zeci de oameni s-au strâns pentru a-și manifesta susținerea față de fostul candidat la prezidențiale.

Update: Călin Georgescu a ieșit de la Tribunal, unde a stat aproximativ 40 de minute.

„Ne-am judecat. Din perspectiva temeiniciei conluzilor noastre, contestația ar fi trebuit admisă de pe scaun. Răbdarea este o virtute. Când ai răbdare, dreptatea se va înfăptui”, a declarat avocatul lui Georgescu.

„Dreptatea e un ideal agreat de noi toți, însă, categoric, că doar o justiție adevărată îl poate transforma în realitate. Sistemul încearcă să mă doboare și probabil că va înregistra astăzi un succes efemner, însă Nicolae Iorga spunea că sunt succese care te înjosesc și înfrângeri care te înalță. Oamenii fericiți nu-și pierd timpul rănindu-i pe alții. Răul vine de la cei nefericiți, frustrați, mediocri, adică de la clasa politică”, a declarat Călin Georgescu.

„Clasa politică dă testul fariseismului pentru a sublinia că obediența pentru ei este lege, nu legea însăși”.

„Reiterez desecretizarea ședinței CSAT și a întâlnirii informale CCR dinaintea anulării alegerilorpe data de 6 decembrie 2024 și adaug toate notele, toate documentele Serviciilor care s-au pus de acord pentru anularea alegerilor pe 6 decembrie și toate trebuie desecretizate începând cu 24 noiembrie 2204, când sistemul a fost luat prin surprindere de trezirea în conștiință a poporului român”, a mai precizat Georgescu.

Știre inițială:

Judecătorii vor analiza contestația avocaților asupra deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, după ce toate cererile și excepțiile ridicate de apărători au fost respinse în camera preliminară. Decizia de astăzi este definitivă.

Călin Georgescu a ajuns în jurul orei 8:30 la Tribunalul București.

„Cu cât este mai dificilă și mai multă nedreptate, cu atât mai mare este cinstea pe care ne-o face Dumnezeu”, a declarat Călin Georgescu la intrarea în sediul instanței.

Instanța se pronunță cu privire la contestația, depusă de Georgescu, asupra deciziei magistraților de la Judecătoria Sectorului 1, de începere a judecății pe fond a primului dosar penal trimis în judecată de către procurorii de la Parchetul General.

De asemenea, toate cererile și excepțiile ridicate de către avocați în procedura de cameră preliminară au fost respinse de către instanță. Asupra acestei decizii s-a depus o contestație, în urma motivării judecătorilor, care a ajuns astăzi pe masa magistraților de la Tribunalul București.

Judecătorii pot decide dacă dosarul se va mai judeca în procedura de cameră preliminară sau dacă va începe judecarea acestuia pe fond.

