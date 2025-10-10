Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 11 octombrie 2025. PEȘTII au nevoie de odihnă

Horoscop 11 octombrie 2025. PEȘTII au nevoie de odihnă

10 oct. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 11 octombrie 2025. PEȘTII au nevoie de odihnă

Munca plictisitoare nu te va descuraja. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 11 octombrie 2025.

Berbec

Astăzi ar trebui să te simți deosebit de cald și iubitor față de toți cei apropiați, în special față de partenerul de viață. Poate vei dori să petreci ceva timp cu prietenii sau familia, dacă este posibil, sau să planifici o seară romantică cu persoana iubită – sau ambele. Dacă ai de rezolvat niște hârtii, astăzi este ziua potrivită pentru asta. Ești deosebit de practic și te simți bine, așa că munca plictisitoare nu te va descuraja.

Taur

Dacă te-ai gândit să adopți un animal de companie, astăzi este o zi potrivită pentru asta. Afacerile, munca și chestiunile financiare continuă să meargă bine. Ar trebui să te afli într-o situație destul de bună. Această stare de spirit ar trebui să dureze mult timp.

Gemeni

Astăzi ar trebui să fii cald și iubitor față de prietenii apropiați și copii. Ai putea, de asemenea, să apreciezi în mod special artele. Ai putea merge la o piesă de teatru sau la un concert sau ai putea decide să încerci tu însuți una dintre artele frumoase. Seara, ieși și bucură-te de compania prietenilor, dacă este posibil. Sărbătorește simplul fapt că sunteți împreună, în orice mod poți!

Rac

Noile posibilități de câștig sau de investiție ar putea să te pună în dilemă cu privire la care dintre ele este cea mai bună pentru tine. Există o serie de soluții – tehnologia poate fi una dintre ele – dar nu este momentul să iei decizii importante. Totul ți se poate părea la fel de atractiv! Un sfat profesional ar putea fi de ajutor, dar chiar și așa, nu te simți obligat să iei o decizie imediat. Așteaptă câteva zile.

Leu

Viața ta poate părea că se află la o răscruce de drumuri. O serie de posibilități diferite ar putea să se deschidă în fața ta. Singurul lucru care pare sigur acum este că se întrevăd schimbări la orizont. Te vei confrunta cu unele alegeri, dar astăzi nu este ziua în care să le iei în considerare. Confuzia domnește suprem. Fii ca Scarlet O’Hara și gândește-te la asta mâine! Vei fi mai concentrat și mai puțin îndoielnic până atunci.

Fecioară

Atitudinea celorlalți față de tine poate părea că se schimbă. S-ar putea să nu fii sigur ce înseamnă acest lucru. Adevărul este că te schimbi, iar unora dintre prietenii tăi s-ar putea să le placă ceea ce devii, iar alții să se simtă mai puțin confortabil. Nu poți opri ceea ce se întâmplă. Va fi un proces foarte pozitiv pe termen lung. Doar că s-ar putea să fie dificil acum. Ai răbdare cu prietenii tăi și cu tine însuți.

Balanță

O serie de posibilități profesionale și personale diferite și neașteptate s-ar putea să te facă să fii puțin confuz cu privire la direcția pe care vrei să o urmezi. Este posibil să te confrunți cu o alegere de un anumit fel, dar în acest moment nu ești foarte sigur de direcția pe care vrei să o urmezi. Nu te grăbi. Nu este necesar să faci totul astăzi. Așteaptă câteva zile, analizează-ți opțiunile și apoi ia o decizie.

Scorpion

Astăzi s-ar putea să te confrunți cu o alegere. S-ar putea să te gândești în termeni de relocare pentru a avansa în carieră, dar ai putea fi confuz în ceea ce privește opțiunile tale. S-ar putea să te lupți cu mai multe opțiuni. Este puțin probabil ca aportul membrilor familiei să te ajute în acest moment. Așteaptă câteva zile și apoi gândește-te serios la ceea ce vrei să faci.

Săgetător

O problemă intelectuală se poate dovedi confuză, iar lectura și cercetarea dezvăluie informații contradictorii. S-ar putea, de asemenea, să auzi niște bârfe care nu ți se par tocmai corecte. Aceasta nu este ziua în care să crezi tot ce citești sau auzi sau să încerci să dai sens la ceva care te-a nedumerit. Vei fi într-un spațiu mai bun mai târziu. Pune-le deoparte pentru câteva zile și apoi abordează-le.

Capricorn

Confuzia legată de bani ar putea fi în mintea ta astăzi. Acest lucru nu înseamnă neapărat că finanțele tale sunt în haos. Sunt șanse să te confrunți cu opțiuni necunoscute în ceea ce privește viitorul tău financiar, astfel că s-ar putea să nu fii în măsură să iei niciun fel de decizie. Nu simți că trebuie să o faci astăzi. Cel mai bine ar fi să așteptați câteva zile, până când vei fi ceva mai concentrat, pentru a-ți analiza opțiunile.

Vărsător

O relație pe care poate că ai format-o de curând s-ar putea să te pună pe gânduri astăzi. Ar putea fi vorba de o relație romantică sau de un alt fel de cunoștință. S-ar putea să nu fii sigur în ce direcție vrei să se dezvolte această implicare. Nu este o zi în care să te gândești prea mult la asta deoarece lucrurile nu vor deveni clare astăzi.

Pești

S-ar putea să te simți oarecum sub așteptări. Probabil că ești stresat și ai nevoie de odihnă. Preocupările legate de muncă ar putea fi, de asemenea, confuze. S-ar putea să ai o mulțime de sarcini de făcut și să nu fii sigur de unde să începi. Poate că nu ar trebui să începi deloc astăzi. Poate că trebuie să îți iei o zi liberă pentru a te odihni și apoi să te apuci de treabă mâine, când te vei simți din nou în apele tale. Gândește-te la asta!

Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Digi24
Aliații pregătesc riposta pentru Rusia. NATO ia în considerare o reacție armată la „războiul hibrid” al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Doina Teodoru și-a găsit un nou 'chef' care-i face poftele! După despărţirea de Cătălin Scărlătescu, celebra actriţă confirmă că dragostea trece prin stomac
Prosport.ro
FOTO. Ce s-a ales de fata considerată cel mai frumos copil de pe Pământ
Adevarul
Cine mai poate salva România din prăpastie. Răspunsul surprinzător al unui reputat expert în fiscalitate
Mediafax
Un bărbat a turnat benzină pe el și pe mașină într-o stație de carburanți din Timișoara
Click
Românii care au vizitat una dintre cele mai izolate și ieftine țări din lume. Ce i-a impresionat cel mai mult: „Un gest simplu, dar cu o semnificație profundă”
Wowbiz
S-A AFLAT! Substanța care ar fi ucis-o, de fapt, pe Andreea Cuciuc! Mama fetei aruncă BOMBA, la un an după tragedie
Antena 3
Scandal ireal cu prințesa Norvegiei și soțul ei, șamanul care spune că a înviat din morți: „Normalitatea nu e stilul nostru”
Digi24
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în construcția unui aeroport cu Primăria Sectorului 4
Cancan.ro
Cine a fost tatăl lui Serghei Mizil, de fapt: mâna dreaptă a lui Ceaușescu + moartea suspectă din 2008
Ce se întâmplă doctore
Ce operații estetice are Mara Bănică de la Asia Express? Cum arăta înainte de îmbunătățirile fizice. E total schimbată acum
observatornews.ro
Cod galben de vânt puternic în mai multe regiuni din ţară. Rafale de până la 120 km/h la munte
StirileKanalD
Emil Gânj a ieșit din locul în care s-a ascuns. Unde i-au găsit polițiștii urmele
KanalD
Un fotbalist care a jucat la FCU Craiova și-a rupt gâtul în timpul meciului VIDEO
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
„Așa îți salvezi mașina!” – mecanicul român care a dezvăluit secretul regenerării DPF
Descopera.ro
Locul „misterios” de unde a venit obiectul interstelar 3I/ATLAS
Capital.ro
România a pierdut cea mai mare voce a țării. Cântăreața s-a stins prea devreme. Lumea a iubit-o enorm
Evz.ro
Zi de tristețe pentru Direcția 5. Marius Keseri, condus pe ultimul drum
A1
Iubita lui Toto Dumitrescu este însărcinată! Actorul are un motiv de bucurie, deși trece printr-o perioadă extrem de grea
Stirile Kanal D
Un seism puternic de 7,4 a lovit Filipine. Autoritățile au emis alertă de tsunami
Kfetele
Cristian Botgros, primele declarații despre fiica lui Igor Cuciuc, care a murit în fața lui: „Recent la balul ăsta, am fost și am dansat împreună.”
RadioImpuls
LIVE-ul în care s-a dat singură de gol! Veronica a uitat că este FILMATĂ: "E vorba de altceva aici". Concurenta din Casa Iubirii, devastatoare la adresa lui Ahmed! Ce a spus l-a făcut de rușine în fața tuturor. Toți au auzit ce NU trebuia să se audă 
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI: Alinuţa: – Mamă trebuie să-ți mărturisesc că mi-am pierdut virginitatea
Descopera.ro
Mihai Gruia Sandu, invitat la „Altceva cu Adrian Artene”: „După 35 de ani, se întoarce Arlechino”
Sari la bara de unelte