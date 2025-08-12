Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 13 august 2025. RACII iau lucrurile pas cu pas

Horoscop 13 august 2025. RACII iau lucrurile pas cu pas

12 aug. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 13 august 2025. RACII iau lucrurile pas cu pas

Nu mai încerca să găsești defecte la toți cei cu care interacționezi. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de miercuri, 13 august 2025.

Berbec

Tocmai când simți că ai ajuns la un punct de stabilitate emoțională și calm se întâmplă ceva care te dezechilibrează. Poate că te simți incomod cu noțiunea de stabilitate și simți că ceea ce îți dorești cu adevărat este riscul, acțiunea și emoția. Acest conflict interior îți îngreunează funcționarea. Încearcă să nu analizezi excesiv fiecare element al ecuației. Soluția va veni la tine.

Taur

Ai multă energie și încredere în tine. Este minunat, dar te poate expune unui risc mai mare de experiențe periculoase și accidente. Ai putea descoperi că ești mult mai agresiv, mai ales dacă cineva te supără. O iritare emoțională s-ar putea manifesta în moduri fizice, cum ar fi conducerea imprudentă sau certuri cu persoane care nu merită furia ta.

Gemeni

Fii fericit cu tine însuți și cu ceilalți. Nu mai încerca să găsești defecte la toți cei cu care interacționezi. Criticând ceea ce fac și modul în care o fac, s-ar putea să te trezești într-o dimineață și să descoperi că nu mai ai prieteni. Văzând doar partea negativă a oamenilor, s-ar putea să te convingi singur să renunți la relațiile cu ei. Ai grijă să nu dai impresia că le știi pe toate. Nu este treaba ta să dictezi sau să judeci.

Rac

S-ar putea să fii plin de energie și să tânjești după libertate. În același timp, emoțiile tale ar putea găsi o modalitate de a bloca aceste gânduri. S-ar putea să simți că există un fel de greutate care te ține pe loc, făcându-ți dificil să acționezi liber. Acest lucru te-ar putea determina să acționezi haotic, lăsându-te frustrat și învins. Calmează-te și ia lucrurile pas cu pas.

Leu

Cei patru pereți ai tăi ar putea părea că se închid în tine astăzi. S-ar putea să simți că vei înnebuni dacă nu ieși pentru o vreme. Dar responsabilitățile s-ar putea să te țină în casă oricum. Este important să ieși. Fă o plimbare vioaie prin cartier, fă un comision rapid, returnează o carte la bibliotecă. Acest lucru ar trebui să aducă o oarecare ușurare, cel puțin pentru moment.

Fecioară

Revelații psihice bruște care par importante ar putea apărea astăzi în calea ta, dar ai putea fi confuz cu privire la semnificația lor. Acest lucru ar putea să te deranjeze astăzi dacă nu îți scrii gândurile. Uneori, procesul de înregistrare a ideilor tale poate scoate la lumină semnificația unei intuiții. Dacă acest lucru nu te ajută, păstrează-ți notițele până mâine. Atunci lucrurile ar trebui să devină mai clare.

Balanță

Tu și niște prieteni ați putea decide spontan să faceți ceva aventuros, cum ar fi să faceți o excursie în afara orașului. Acest lucru ar putea fi distractiv. Asigurați-vă că mergeți într-un loc pe care unul dintre voi îl cunoaște destul de bine sau există un ușor pericol să vă rătăciți sau să vă loviți de trafic la momentul nepotrivit. De asemenea, asigurați-vă că ceilalți știu unde vă aflați, astfel încât nimeni să nu-și facă griji.

Scorpion

Vestea unei întreruperi neașteptate în carieră ar putea veni în calea ta. Acest lucru poate fi interesant și ar trebui să facă o mare diferență în viața ta. Acest moment cere cu siguranță puțină modestie. Dacă te comporți prea mândru sau emoționat, ai putea stârni invidie în rândul colegilor tăi, iar acest lucru s-ar putea întoarce să te bântuie mai târziu. Păstrează-ți entuziasmul pentru familia ta.

Săgetător

Faci o călătorie pe distanțe lungi cu avionul? Amână. S-ar putea sfârși prin a fi lentă și plictisitoare. Dacă trebuie să călătorești, fii pregătit pentru întârzieri, bagaje pierdute sau vreme rea. Călătorește ușor, fii la aeroport devreme și ia-ți ceva material de citit. Dacă planifici o călătorie, nu confirma aranjamentele sau aceleași efecte s-ar putea aplica atunci când călătorești. Așteaptă câteva zile.

Capricorn

Mintea ta subconștientă este activă astăzi. S-ar putea să ai intuiții psihice și niște vise ciudate. Oricât de întortocheate ar fi, ele încearcă să-ți spună ceva, posibil despre relația ta cu un prieten sau partener de dragoste. Fă o listă a simbolurilor și apoi dă-ți seama ce înseamnă ele pentru tine. Simbolurile din aceste vise sunt probabil toate foarte personale.

Vărsător

Aceasta nu este o zi bună pentru a te întâlni cu partenerul tău sau chiar pentru a vorbi îndelung la telefon. Păstrează conversațiile scurte și fă aranjamente pentru a te întâlni peste câteva zile. Prietenul tău ar putea fi într-o stare de spirit foarte agitată și s-ar putea simți ofensat de o remarcă nevinovată din partea ta. Acest lucru ar putea provoca o ceartă neplăcută. Ai răbdare!

Pești

Unele gadgeturi tehnologice de care te folosești copios s-ar putea să se dea peste cap astăzi. Acest lucru s-ar putea dovedi frustrant pentru tine, dar nu-ți vărsa frustrările pe ele. Asta nu te-ar ajuta! Rămâi calm și apelează la un profesionist pentru a rezolva problema. Gândește-te la cheltuială ca la o contribuție la propria ta sănătate mintală.

Mediafax
Ciolacu: Inflația a explodat la 7,8% – Guvernul trebuie să ia măsuri urgent
Digi24
Copilul de 4 ani al unui cuplu de români aflaţi în vacanţă în Italia a murit, după ce a stat în mașina parcată la soare
Cancan.ro
Mihaela Rădulescu, umilită de familia lui Felix. Părinții bărbatului ar fi refuzat să meargă la căpătâiul fiului lor
Prosport.ro
Mădălina Ghenea, imagini hot în plină vară! Fosta iubită a lui Grigor Dimitrov s-a afişat în costum de baie
Adevarul
Tarifele SUA pentru Elveția, primite cu stupoare. Efectele pentru leul românesc
Mediafax
Ce s-a întâmplat cu copilul Ioanei Condea, tânăra care a stat 5 ani în comă după ce a fost bătută cu sălbăticie
Click
Român blocat în Grecia, cu cheia în portbagaj și nevastă nervoasă: „Mă înjură de patru ore, fără să respire. Dau bere!”
Wowbiz
Unde va fi înmormântat Irinel Columbeanu? Fostul afacerist și-a exprimat clar dorința și a lăsat directive apropiaților: „Ar trebui să iau legătura după decesul lui”
Antena 3
O femeie s-a căsătorit de 11 ori în 22 de ani și toți soții ei au murit. Acum a făcut o mărturisire tulburătoare
Digi24
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”
Cancan.ro
Ultimele cuvinte pe care Nina i le-a spus lui Ion Iliescu, în spital. S-a aflat abia acum ce l-a rugat
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales Mona Nicolici, fostă știristă! Cum arată astăzi, la 56 de ani! Mulți nu o mai recunosc, transformarea e șocantă
observatornews.ro
Patru pacienți noi cu Candida Auris la Floreasca. Reacția spitalului: Nu este focar, sunt purtători
StirileKanalD
A fost decretată STARE de URGENȚĂ! Anunțul președintelui: Aducem armata dacă e nevoie
KanalD
Un băiețel de 8 ani, dintr-o familie de români, a murit într-un accident, în Austria. Medicii nu au mai putut să-l salveze
Ciao.ro
S-au despărţit cu scandal! Cele mai scurte căsnicii ale vedetelor din România
Promotor.ro
2025: Dotări obligatorii în mașină, ca să eviți amenzi și puncte penalizare
Descopera.ro
Avertisment: Un obiect interstelar se îndreaptă spre Pământ
Capital.ro
Călin Georgescu NU s-a retras! Vrea să revină la putere. Ce plan are
Evz.ro
Haos în viața amoroasă a Simonei Halep. A apărut un milionar căsătorit în peisaj
A1
Legătura neștiută dintre Claudia Florescu, fosta concurentă de la Insula Iubirii, și Babs. Cum s-au cunoscut cele două
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Tânără mămică, însărcinată pentru a doua oară, s-a stins din viață brusc, în timp ce dormea! Aceasta avea vârsta de doar 29 de ani
RadioImpuls
Limitele au fost depășite în Casa Iubirii: "A încercat să-l respingă și el insista". Filip, reacție furibundă după un gest sfidător: "Ai vrut să te duci în casa fetelor. Ce să faci tu acolo?". Cum se apară Dorobanțu: "De ce ai zis? Cred că mă duc acasă"
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Soția lui Ion îl înșela de zor cu Gheorghe, când, sună telefonul…
Descopera.ro
Păunii pot emite lasere din penele cozii, au descoperit oamenii de știință
BREAKING NEWS Grupul G4Media.ro este achiziționat de Titluri Quality: se formează cel mai mare conglomerat de presă digitală din România
16:10
Grupul G4Media.ro este achiziționat de Titluri Quality: se formează cel mai mare conglomerat de presă digitală din România
SPORT Victor Angelescu a atacat FCSB, după Adunarea Generală a LPF: „Un singur club este ajutat”
16:09
Victor Angelescu a atacat FCSB, după Adunarea Generală a LPF: „Un singur club este ajutat”
POLITICĂ Marius Budăi, IMPOZITAREA progresivă, colacul de salvare al românilor: „Venituri la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan”
16:09
Marius Budăi, IMPOZITAREA progresivă, colacul de salvare al românilor: „Venituri la buget mai mari decât Pachetul 1 și Pachetul 2 de măsuri Bolojan”
ANALIZĂ EXCLUSIV Ce îi cer liderii Uniunii Europene lui Donald TRUMP înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin
15:57
Ce îi cer liderii Uniunii Europene lui Donald TRUMP înaintea întâlnirii cu Vladimir Putin
ACTUALITATE Motivul pentru care sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. „Nu trebuie să vă speriați!”
15:48
Motivul pentru care sunt prezenți jandarmi înarmați în stațiile de metrou din București. „Nu trebuie să vă speriați!”
JUSTIȚIE Membru al clanului Fabian, inculpat în CRIMA de Padina, ar fi înscenat o afacere cu arme pentru reducerea pedepsei. Mascații au descins în forță
15:45
Membru al clanului Fabian, inculpat în CRIMA de Padina, ar fi înscenat o afacere cu arme pentru reducerea pedepsei. Mascații au descins în forță