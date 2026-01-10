Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi

Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Începutul anului 2026 vine cu vești surprinzătoare pentru doi nativi. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru ei. Astrele se vor alinia favorabil, iar zona carierei și planul amoros vor fi în centrul atenției. Va fi un an în care acești nativi se vor dedica lucrurilor care contează, vor apărea oportunități, iar norocul va fi de partea lor.

Veștile sunt favorabile pentru două zodii, și anume Leu și Vărsător. Astrologul Cristina Demetrescu a menționat că anul 2026 vine cu surprize pentru acești nativi, iar toate planurile vor fi favorizate.

„Planetele se deplasează din semnele de apă, unde au fost mai puțin favorabile pentru cei care nu au văzut subtilitățile, către semnele de foc, aducând energie, noroc și oportunități pentru cei care țintesc sus”, a spus astrologul Cristina Demetrescu despre zodia Leu.

Pentru Leu și Vărsător, „accentul cade pe casa vieții”, în 2026

Totodată, astrologul Cristina Demetrescu a mai precizat faptul că este un an al predestinării pentru zodiile Leu și Vărsător. În cazul Vărsătorului, anul 2026 va fi unul favorabil din multiple motive și va aduce „vindecare și soluții eficiente, inclusiv prin parteneriate”. Luna august 2026 ar părea să aducă surprize favorabile pentru cele două zodii, potrivit astrologului. Astrologul susține că „accentul cade pe casa vieții”.

„Pentru Vărsător, anul este favorabil din punct de vedere al sănătății. Chiar dacă perioada Capricornului nu este una defavorabilă medical, 2026 aduce vindecare și soluții eficiente, inclusiv prin parteneriate. Leul și Vărsătorul sunt zodii-vedetă, iar din august, accentul cade pe casa vieții. Este un an al predestinării: ceea ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla”, a precizat astrologul pentru zodia Vărsător, conform Stirileprotv.ro.

Autorul recomandă: