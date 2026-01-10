Prima pagină » HOROSCOP » Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi

Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi

10 ian. 2026, 19:22, HOROSCOP
Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru acești nativi

Cele 2 zodii-vedetă ale anului 2026. Începutul anului 2026 vine cu vești surprinzătoare pentru doi nativi. Cristina Demetrescu anunță succes pe toate planurile pentru ei.  Astrele se vor alinia favorabil, iar zona carierei și planul amoros vor fi în centrul atenției. Va fi un an în care acești nativi se vor dedica lucrurilor care contează, vor apărea oportunități, iar norocul va fi de partea lor. 

Veștile sunt favorabile pentru două zodii, și anume Leu și Vărsător. Astrologul Cristina Demetrescu a menționat că anul 2026 vine cu surprize pentru acești nativi, iar toate planurile vor fi favorizate.

„Planetele se deplasează din semnele de apă, unde au fost mai puțin favorabile pentru cei care nu au văzut subtilitățile, către semnele de foc, aducând energie, noroc și oportunități pentru cei care țintesc sus”, a spus astrologul Cristina Demetrescu despre zodia Leu.

Cristina Demetrescu a vorbit despre ce se întâmplă cu toate zodiile în 2026: Leu și Vărsător, cei doi nativi norocoși ai anului

Cristina Demetrescu a vorbit despre ce se întâmplă cu toate zodiile în 2026: Leu și Vărsător, cei doi nativi norocoși ai anului

Pentru Leu și Vărsător, „accentul cade pe casa vieții”, în 2026

Totodată, astrologul Cristina Demetrescu a mai precizat faptul că este un an al predestinării pentru zodiile Leu și Vărsător. În cazul Vărsătorului, anul 2026 va fi unul favorabil din multiple motive și va aduce „vindecare și soluții eficiente, inclusiv prin parteneriate”. Luna august 2026 ar părea să aducă surprize favorabile pentru cele două zodii, potrivit astrologului. Astrologul susține că „accentul cade pe casa vieții”.

„Pentru Vărsător, anul este favorabil din punct de vedere al sănătății. Chiar dacă perioada Capricornului nu este una defavorabilă medical, 2026 aduce vindecare și soluții eficiente, inclusiv prin parteneriate. Leul și Vărsătorul sunt zodii-vedetă, iar din august, accentul cade pe casa vieții. Este un an al predestinării: ceea ce trebuie să se întâmple, se va întâmpla”, a precizat astrologul pentru zodia Vărsător, conform Stirileprotv.ro.

Autorul recomandă:

Recomandarea video

Mediafax
Singurul aparat electrocasnic, prezent în orice casă, pe care trebuie să-l scoatem din priză atunci când plouă. Nu este smartphone-ul
Digi24
VIDEO „Avionul apocalipsei”, E-4B Nightwatch, a aterizat pentru prima oară pe un aeroport civil
Cancan.ro
Irina Rimes, out de la Vocea României! Este cutremur media în PRO TV
Prosport.ro
Soția a apărat-o public pe amantă: „Nu e distrugătoare de casă”. Cum arată
Adevarul
„Asistăm la sfârșitul unei ere și asta privește și România”. Americanii schimbă regulile jocului: cine urmează după Venezuela
Mediafax
De ce este mai bine să evităm plata cu cardul? Explicația experților și a 71 de studii
Click
Vali Vijelie și impozitul pe cele 30 de apartamente. Cât scoate din buzunar anual pentru locuințele sale
Cancan.ro
Ce alți milionari români se aflau pe lista ucigașilor lui Adrian Kreiner. Thriller real cu filaj dintr-un pod părăsit!
Ce se întâmplă doctore
Amestecul-minune cu care Romanița Iovan a reușit să slăbească 24 de kilograme în 6 luni
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Mașina care a bătut Dacia Bigster în competitia „MAȘINA ANULUI 2026”
Descopera.ro
Polul Sud tocmai s-a mutat! Cum a fost posibil?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Două pițipoance stau de vorbă: – M-ai prins în mijlocul unei partide de amor!
Descopera.ro
Cea mai veche dovadă a săgeților otrăvite, dezvăluită în relicve de acum 60.000 de ani

Cele mai noi

Trimite acest link pe