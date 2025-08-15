Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 16 august 2025. VĂRSĂTORII trebuie să încetinească ritmul

Horoscop 16 august 2025. VĂRSĂTORII trebuie să încetinească ritmul

15 aug. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 16 august 2025. VĂRSĂTORII trebuie să încetinească ritmul

Muncești din greu tot timpul, așa că astăzi relaxează-te. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 16 august 2025.

Berbec

Nu te mira dacă astăzi mintea ta va zbura cu o mie de kilometri pe secundă. Va fi dificil să încetinești ritmul și va trebui să găsești o modalitate de a exprima ceea ce ai în minte. Aspectele planetare conferă putere comunicării. Poate că va fi de ajutor să-ți exprimi ideile sau să scrii cuiva a cărui opinie o apreciezi. Chiar și desenatul poate fi un mod de a-ți pune gândurile în ordine.

Taur

Bine ai venit într-o altă zi minunată. Energia din aspectele planetare este pozitivă și încurajatoare, mai ales când vine vorba de comunicare și interacțiune cu ceilalți. Profită de acest lucru. Dacă este posibil, întâlnește-te cu prietenii și familia pentru o vizită plăcută. Ia în considerare să inviți oameni la jocuri sau cină sau fă-o virtual, dacă este necesar. O masă comună poate fi distractivă. Muncești din greu tot timpul, așa că astăzi relaxează-te.

Gemeni

S-ar putea să fii foarte interesat să ieși și să faci ceva cu persoanele speciale din viața ta. Poți mulțumi aspectelor planetare ale zilei, care conspiră pentru a face din aceasta un moment perfect pentru a petrece timp împreună. Există un loc care te intrigă și pe care vrei să-l vizitezi? Du-te astăzi, dacă este posibil. Adună familia și plecați să vă distrați și să-l descoperiți.

Rac

Ia în considerare să-ți canalizezi inspirația filosofică în scrierea creativă. Probabil că îți va plăcea. Chiar dacă nu te-ai exprimat în acest fel până acum, nu există zi mai potrivită decât astăzi pentru a încerca. Încearcă să scrii poezie sau proză. Dacă ți se pare prea dificil, începe să ții un jurnal. Acesta îți va oferi un loc în care să-ți aduni gândurile și ideile.

Leu

Aceasta este o zi excelentă pentru tine. Sărbătorește. Ego-ul tău este puternic. Lucrurile frumoase curg în calea ta. Ar trebui să te bucuri de o bună dispoziție care va atrage spre tine persoane și situații favorabile. Nu există practic nicio limită la expansivitatea acestei zile. Un lucru de care trebuie să te ferești este aroganța. Fii mândru, dar nu obraznic.

Fecioară

Emoțiile tale pot fi un pic neregulate. S-ar putea să îți fie greu să te concentrezi pe ceva astăzi. Lucrurile continuă să treacă de la un subiect la altul cu puțină rezolvare. Ceilalți nu sunt predispuși să fie foarte înțelegători cu sentimentele tale, așa că nu te aștepta la asta. Nu vei face decât să te pregătești pentru dezamăgire. Este o zi mai bună să te concentrezi mai degrabă pe rațiune decât pe sentimente.

Balanță

Există o rafală suplimentară de vânt gata să îți umple pânzele astăzi, așa că asigură-te că ai ambele mâini pe cârmă. Indiferent în ce direcție este îndreptată cârma ta, aceasta este direcția în care vei merge. Odată ce ai intrat pe curs, îți va fi dificil să îți reajustezi poziția, așa că asigură-te că busola ta este reglată corespunzător. Continuă-ți călătoria, cu toată viteza înainte.

Scorpion

Astăzi nu este o zi grozavă pentru a le inspira entuziasm celorlalți. S-ar putea să ți se pară că ziua are un ton sobru, conservator, care îți fură combustibilul din foc. Dă-ți seama că aceasta este doar o parte a ciclului natural al lucrurilor. Nu simți că trebuie să fii în picioare și activ tot timpul. Acordă-ți o pauză și concentrează-ți energia în interior. Calmează-ți nervii și treci la treabă.

Săgetător

Ridică-te și pornește. Nu ai timp de pierdut. Mintea ta va fi ocupată cu abordarea multor sarcini, dar acest lucru îți convine de minune. Ești bine echipat pentru a face față numeroaselor situații frenetice care apar. Emoțiile tale au o mare forță pe care o poți folosi pentru a te conecta cu ceilalți și pentru a-ți comunica gândurile într-un mod sănătos.

Capricorn

Inima ta ar putea experimenta niște fluctuații sălbatice. S-ar putea părea că emoțiile tale sunt într-un tren care deraiază. Cel mai bun lucru de făcut dacă acesta este cazul este să stai singur și să le scrii. Compune o scrisoare, un cântec sau o intrare în jurnal. Ești mult mai puțin confuz decât crezi. Când ai îndoieli, consultă pe cineva drag și de încredere. Urmează-ți instinctele.

Vărsător

Brusc, lucrurile se precipită pentru tine. Drama escaladează și nu ești sigur dacă îți poți aminti toate replicile. Ia lucrurile pas cu pas. Ocupă-te de probleme pe măsură ce apar. Dacă o iei înainte, s-ar putea să fii copleșit de teama că situația va fi mai mult decât poți face față. Nu te îngrijora de lucrurile mărunte.

Pești

Te vei concentra pe emoțiile tale astăzi, deși a fi centrat în sine va fi o adevărată provocare. S-ar putea să te simți ca un yo-yo în mâna altcuiva. Să nu cazi pradă victimizării. Apără-te chiar dacă asta înseamnă că ceilalți se supără. Tu ești responsabil pentru sentimentele tale și ale nimănui altcuiva.

Mediafax
Mesajul lui Zelenski înainte de summitul Trump-Putin: 'A venit timpul să punem capăt războiului'
Digi24
Unde s-a oprit Putin înainte de a merge în Alaska. Orașul a fost fondat de către prizonierii trimiși în Gulag
Cancan.ro
BREAKING | Doliu în lumea artistică. Cântăreața a murit răpusă de o boală nemiloasă
Prosport.ro
Maria, clona lui Kim Kardashian, a atras toate privirile. Cum și-a făcut apariția prezentatoarea TV
Adevarul
15 august, Sfânta Maria Mare. Tradiții și ce nu este bine să faci de Adormirea Maicii Domnului. Ce semnifică Paștele verii
Mediafax
Tânăr băut, prins de poliţişti cu peste 120 km/h pe o stradă din Bacău
Click
Horoscop rune 15 august - 1 septembrie. Zodiile ce vor depăși orice greutate în următoarele 2 săptămâni și vor primi sprijin neașteptat din partea destinului. Vor fi răsplătite pentru răbdarea lor
Wowbiz
Ultimele cuvinte pe care interpreta de muzică din Timișoara a mai apucat să le scrie înaintă să moară! Ți se rupe sufletul. Câtă durere
Antena 3
Nimeni n-a auzit de a doua cea mai bogată femeie din lume, care are o avere de peste 80 de miliarde de euro
Digi24
Un fost gardian la o închisoare pentru femei din California a fost condamnat la 224 de ani de închisoare. De ce a fost acuzat
Cancan.ro
De ce a lipsit Nicușor Dan de la Ziua Marinei? Motivul ireal pentru care tocmai Comandatul Suprem nu e prezent
Ce se întâmplă doctore
Iubita lui Mircea Badea a făcut furori într-un costum de baie minuscul! Arată senzațional la plajă
observatornews.ro
Comoara ascunsă din inima Banatului. Turiştii o descoperă întâmplător, după mari aventuri
StirileKanalD
Judecător, torturat, mutilat și ucis lângă tribunalul unde lucra. Filmul complet al crimei șocante
KanalD
Cătălina și Andrei sunt cei doi soți implicați în accidentul grav din Târgu Frumos. Bărbatul a murit pe loc, iar soția sa și cele două fetițe se luptă acum pentru viața lor
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
VIDEO – Frustrarea unui proprietar de Toyota. Și-a dus furia pe TikTok
Descopera.ro
Ceva cu o formă CIUDATĂ a fost găsit în Cosmos
Capital.ro
Fiul secret al lui Vladimir Putin. Cum arată cel de-al doilea fiu al liderului de la Kremlin (FOTO)
Evz.ro
Detaliile secrete ale înțelegerii dintre Radu Budeanu și G4Media
A1
Ce mașini are Mattia Carnessali de la Insula Iubirii sezonul 9. Ispita conduce bolizi de lux
Stirile Kanal D
Scene de coșmar la cumpărături! Trei morți, între care un copil, după ce un bărbat a deschis focul în fața unui magazin
Kfetele
Nicușor Dan nu a fost prezent la ceremoniile organizate la Constanța, de Ziua Marinei! Care este motivul și unde s-a aflat președintele României, în acest timp?
RadioImpuls
Ioana Tufaru a ajuns din nou la spital, după ce i s-a făcut rău pe stradă: „Sper să trec cu bine peste toate!”. Ce i-au spus medicii?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța face autostopul. Oprește lupul...
Descopera.ro
Cele 7 valori morale valabile în toate culturile de pe Pământ
VIDEO Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
18:27
Trump confirmă că va discuta cu Putin despre schimburi TERITORIALE /„Dar voi lăsa Ucraina să ia această decizie”
ACTUALITATE Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
18:17
Ilie Bolojan l-a vizitat pe Gheorghe Hagi la academia sa de fotbal: „Am primit cu bucurie vizita”
ACTUALITATE Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș”
18:15
Drumul spectaculos din vestul României care e la mare căutare de turiști: colțul de rai e supranumit „perla județului Timiș”
EXTERNE Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”
18:11
Mesajul șocant al lui Cristian Tudor Popescu înaintea întâlnirii dintre Trump și Putin/ „Ar fi de râs, dacă n-ar fi de plâns”
POLITICĂ Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
18:09
Adrian Câciu, ATAC dur la adresa lui Ilie Bolojan: „Dai 25 de miliarde lei pe arme, dar taxezi suplimentar săracii de care nu-ți pasă”
ULTIMA ORĂ Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție”
18:08
Augustin Zegrean, NEIERTĂTOR cu proiectul privind modificarea pensiilor magistraților: „Tulburare formidabilă în sistemul de justiție”