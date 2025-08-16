Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 17 august 2025. ZODIA care primește un cadou fabulos

Horoscop 17 august 2025. ZODIA care primește un cadou fabulos

16 aug. 2025, 15:00, HOROSCOP
Poți să donezi lucrurile pe care nu le mai folosești. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de duminică, 17 august 2025.

Berbec

Astăzi ar putea fi o zi plină de emoții puternice. Poate că nu este ceva nou, deoarece, în general, ai tendința de a simți lucrurile profund. Uneori, ți-ar putea fi greu să găsești o modalitate de a-ți exprima sentimentele. Deși ești creativ, nu este întotdeauna ușor să găsești activitatea potrivită care să te motiveze. Vizitează o librărie online și caută câteva cărți interesante despre artă sau artizanat. Acestea ar putea să-ți dea idei pentru a te exprima.

Taur

Ia în considerare faptul că expresia artistică poate lua multe forme. Nu este întotdeauna vorba despre a desena, a cânta, a interpreta muzică sau a juca teatru. Modul în care îți amenajezi casa sau spațiul de lucru este o formă de expresie artistică, la fel ca și modul în care te îmbraci și te coafezi. Fiecare lucru pe care îl faci este o expresie a stilului tău. Ești unic din punct de vedere artistic. Bucură-te astăzi de acest dar.

Gemeni

S-ar putea să descoperi că astăzi ai multă energie și forță fizică. Poate că ai chef să faci ceva fizic, ceva cu adevărat provocator. Astăzi e ziua potrivită pentru asta, așa că de ce să nu te apuci? Fă ceva în grădină sau curăță dulapurile, sertarele și fișierele. Poți să donezi lucrurile pe care nu le mai folosești sau să le vinzi online, ca să câștigi niște bani.

Rac

Pune-te pe treabă astăzi. Activitățile care necesită concentrare sau creativitate sunt favorizate. Forța fizică și energia ta te vor împinge să faci ceva activ. Dacă te-ai simțit obosit sau indispus, acest lucru poate pune capăt acestei stări. Ia în considerare proiecte artistice care necesită forță, cum ar fi construirea unui obiect din lemn sau sculptura. Creează ceva special pentru cineva.

Leu

Scoate-ți muzica preferată din „dulap” astăzi. Organizează o petrecere de dans în sufragerie și înveselește-te cu niște flori proaspăt tăiate pe masă. Aceasta este o zi excelentă pentru a-ți direcționa energiile spre exterior, în lume. Pornește într-o aventură radicală pe care nu o credeai posibilă. Aruncă-te cu capul înainte în proiecte noi și lasă-te purtat de norocul tău. Nu te îngrijora de detalii.

Fecioară

S-ar putea să îți fie extrem de greu să iei decizii în legătură cu ceva astăzi. Nu te stresa în legătură cu munca sau cu lucrurile pe care trebuie să le faci. Cu aspectele de astăzi, este o zi care nu ar trebui să fie plină de energie acră din trecut. Experimentezi o renaștere de fiecare dată când te trezești dimineața. Îndrăznește-te spre noi aventuri!

Balanță

Ziua de astăzi ar trebui să decurgă destul de ușor pentru tine. Vei descoperi că există o mare putere care îți alimentează emoțiile și că ești capabil să duci această putere la extrem. Folosește-ți natura puternică și dinamică pentru a câștiga inimile celorlalți. Conduci încărcătura spre distracție de bun-simț. Vei fi relaxat, dezinvolt și aventuros. Fă o călătorie pe distanțe lungi în mintea ta.

Scorpion

Nu te supăra dacă oamenii nu te iau atât de în serios pe cât ți-ai dori. Este în natura zilei să păstrezi lucrurile ușoare și înălțătoare. Ieși din intensitatea ultimelor două zile și râzi cu poftă. Nu te stresa din cauza lucrurilor pe care nu le înțelegi. Lasă-te dus de val și continuă să zâmbești. Nu ai cum să dai greș atâta timp cât te alături bunei dispoziții și veseliei zilei.

Săgetător

S-ar putea să constați că ceva sau cineva încearcă în mod intenționat să îți îngreuneze situația. S-ar putea părea că încerci să te ocupi de probleme, dar cumva lucrurile îți scapă printre degete. Nu lua decizii majore și, cu siguranță, nu încerca să pui oamenii la colț. Lasă-i pe ceilalți să aibă libertatea lor și ia în considerare pur și simplu să treci peste furtună.

Capricorn

Stai liniștit astăzi. Nu încerca să forțezi niciun răspuns de la oameni. Mănâncă un mic dejun sănătos și stai departe de cofeină. Relaționează cu oamenii la un nivel intelectual sau filosofic și discută despre sensul vieții. Dacă ești în căutarea simpatiei, s-ar putea să fie nevoie să aștepți câteva zile. Oamenii nu au chef. Ei vor doar să fie lăsați în pace.

Vărsător

Inspiră-i și pe alții să iasă din carapacea lor. Fă-i să ți se alăture pe partea însorită a străzii. Împărtășește-ți veselia cu alți oameni și condu-i în discuții zgomotoase despre lume. Vei fi în al nouălea cer, cu o mare putere în spatele emoțiilor tale fericite și optimiste. Păstrează lucrurile ușoare și nu îți face griji pentru ziua de mâine până când nu vine.

Pești

Păstrează-ți calmul dacă ceva nu merge bine astăzi. Nu fii atât de nerăbdător să rezolvi o problemă încât să ajungi să faci ceva necugetat. S-ar putea să faci mai multe daune decât ai face dacă ai lăsa lucrurile să stea așa câteva zile. Gândește-te la situație, discută cu ceilalți și abordează problema la un alt moment dat, cu o altă stare de spirit.

