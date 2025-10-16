Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 17 octombrie 2025. BERBECII sunt hotărâți să acționeze

16 oct. 2025, 15:00, HOROSCOP
Implică-te în promovarea păcii și cooperării între grupuri. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de vineri, 17 octombrie 2025.

Berbec

Arena de astăzi este una în care poți găsi o mulțime de materiale. Nu va lipsi energia necesară pentru a lucra sau opiniile venite din partea ta. Dă-ți seama că vorbele tale au o putere mai mare, pe măsură ce oamenii devin mai hotărâți să descopere adevărul. Implică-te în promovarea păcii și cooperării între grupuri. Ajută oamenii să lucreze împreună pentru atingerea unui obiectiv comun.

Taur

Pacea și armonia sunt la ordinea zilei, dar există șanse mari să apară o forță beligerantă, cu opinii puternice și tendințe răzbunătoare. Ține-te bine și asigură-te că acțiunile tale sunt în concordanță cu sufletul tău, altfel riști să fii aruncat într-o luptă care nu are nimic de-a face cu tine.

Gemeni

„Ți-am spus eu” ar putea fi motto-ul zilei pentru tine. Încearcă să nu le-o arunci în față celorlalți. Într-adevăr, ai capacitatea de a anticipa o acțiune și de a vedea imediat consecințele ei. Aceste consecințe ar putea să-și arate fața urâtă într-o zi ca aceasta. Folosește-ți incredibila ta percepție și intuiție pentru a găsi cea mai bună soluție posibilă și lucrează în direcția acestui obiectiv înainte ca lucrurile să scape de sub control.

Rac

Ține-ți bine banii pentru că s-ar putea să ai niște impulsuri ciudate de a-i da sau de a cheltui o sumă mare pe ceva complet inutil. Ar trebui să te gândești să-ți cheltui banii într-un mod mai bun sau, mai bine, să nu-i cheltui deloc. De ce nu te gândești să donezi ceva timp, în loc de bani, celor care au nevoie?

Leu

Astăzi nu este o zi bună pentru a semna contracte sau pentru a face achiziții substanțiale. Mergi la băcănie, cu orice preț, dar fii cumpătat. Păstrează-ți banii într-un loc sigur și păstrează-ți rezervele. Nu negocia nimic astăzi. Nu contează cât de bine sună oferta sau cât de convingătoare este afacerea, pleacă pur și simplu.

Fecioară

Ești sigur că nu poți să îți modifici situația actuală? Ești prizonierul unui stil de viață care nu este creat de tine sau care poate fi o întoarcere în trecut? Oamenii ți-au cerut să îți asumi prea multe responsabilități și acest lucru te apasă. Nu-ți fie teamă să fii singur și să te distanțezi de aceste situații. Învață să spui nu și fă-ți propria viață!

Balanță

Prognoza pentru tine este excelentă. Te poți baza pe aspectele de astăzi pentru a-ți reda încrederea, care a fost greu încercată în ultimele zile. Războinicul seducției din tine se poate avânta, sigur de cucerire. Cu toate acestea, nu merge prea departe. Așteaptă câteva zile pentru ca realitatea să risipească norul de extaz și vei putea vedea mai clar viitorul.

Scorpion

S-ar putea să ai ceva probleme de comunicare astăzi. Este ca și cum ceva îți distorsionează percepția. Nu fi surprins dacă, odată cu venirea serii, îți vine să uiți de toate responsabilitățile tale și să călătorești la celălalt capăt al lumii. Mâine vei vedea din nou clar, dar fără îndoială că te așteaptă aventuri!

Săgetător

Strălucești de fericire astăzi. Aceasta este o schimbare revigorantă după tristețea din ultimele săptămâni. Se pare că deciziile pe care le-ai luat au funcționat în cel mai bun caz. Sau, și mai bine, poate că ești îndrăgostit? În orice caz, îți va fi chiar mai ușor decât de obicei să comunici cu ceilalți și să îți împărtășești bucuria. Lasă-te purtat de vremuri bune!

Capricorn

Schimbarea este în aer. Fie că este vorba de o schimbare dramatică de credință sau de o schimbare majoră în obiectivele vieții tale, pregătește-te pentru o transformare profundă. Probabil că aceasta se datorează faptului că acum ai mai multă libertate de a face ceea ce vrei, când vrei. Poate că un câștig financiar neașteptat a făcut posibil acest lucru. Ai grijă să îți alegi cu înțelepciune noua cale. Ea nu îți oferă posibilitatea de a te întoarce la vechiul stil de viață.

Vărsător

Ești într-o formă splendidă. Oare o zână a îndepărtat toate micile dificultăți din ultimele săptămâni? Bucură-te de acest moment de ușurare a grijilor tale. În ceea ce privește viața ta amoroasă, pot apărea unele oportunități interesante. Fii atent la ele și, orice ai face, nu le lăsa să îți scape!

Pești

Cu siguranță este clar că ai încredere în acțiunile tale. Nu simți nicio teamă sau îndoială în timp ce progresezi spre obiectivele tale, navigând pe o mare calmă sub un cer senin. Această nouă atmosferă este probabil produsul angajamentului tău reînnoit. Recompensează-te pentru realizările tale, prin toate mijloacele, dar ar trebui să aștepți câteva zile înainte de a lansa o sărbătoare în toată regula.

Mediafax
