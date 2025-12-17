Doi bărbați din Florești s-au înjunghiat între ei, după ce nu s-au înțeles cum să împartă carnea unui porc care nici măcar nu era al lor

Un incident grav a avut loc miercuri în Prahova. Doi bărbați s-au întâlnit să taie porcul, însă situația a degenerat, iar unul dintre ei a fost înjunghiat. Agresorul s-a ales cu dosar penal și a fost arestat pentru 30 de zile, acuzat de tentativă de omor.

Incidentul a avut loc în comuna Florești, unde mai multe persoane s-au strâns în gospodăria unui localnic, pentru tăierea porcului. Lucrurile au degenerat după ce, în urma unei cantități considerabile de alcool, doi dintre bărbații prezenți s-au luat la bătaie, iar unul dintre aceștia a scos un cuțit și l-a înjunghiat pe celălalt.

Situație tragică în comuna Florești, din Prahova. Un bărbat a fost înjunghiat în urma unui conflict pornit la tăierea porcului

”În jurul orei 21.45, pe fondul consumului de alcool, între cele două persoane invitate a izbucnit un conflict spontan, agresându-se reciproc, iar una dintre ele ar fi folosit un cuţit, rănind-o pe cealaltă în zona abdomenului”, relatează IPJ Prahova.

Individul a ajuns la spital cu răni adânci la nivelul abdomenului, dar și la piciorul stâng. Martorii susțin că proprietarul curții le-ar fi promis celor doi că vor primi și ei părți din animalul sacrificat, iar scandalul dintre ei ar fi pornit chiar din acest motiv: modul în care urma să fie împărțită carnea porcului tăiat.

Agrsorul s-a ales cu dosar penal și a fost, de asemenea, arestat preventiv pentru 30 de zile, fiin acuzat de tentativă de omor.

RECOMANDAREA AUTORULUI