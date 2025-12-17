Prima pagină » Actualitate » Bolojan își contrazice purtătoarea de cuvânt. După ce Dogioiu a spus, pentru Gândul, că premierul s-a căsătorit, Bolojan o acuză indirect de Fake News:„informația nu e reală”. Mai poate rămâne în funcție un purtător de cuvânt care intoxică spațiul public cu minciuni?

Bianca Dogaru
17 dec. 2025, 16:57, Actualitate

Invitat în studioul Digi FM, premierul Ilie Bolojan a negat că s-a căsătorit. În urmă cu două săptămâni, purtătorul său de cuvânt, Ioana Ene Dogioiu, transmitea în exclusivitate pentru Gândul că premierul a plecat într-o vizită oficială, la Viena, cu „soția” . Acum șeful său apare și spune public că informația „nu este reală” și refuză orice altă explicație. Cu alte cuvinte, Bolojan își acuză indirect purtătoarea de cuvânt de fake news. Cea care are rolul să transmită clar informații despre viața și activitatea premierului.

Bolojan

Totul a început la Viena, în prima vizită externă a lui Ilie Bolojan ca premier. La recepția organizată de Ambasada României cu ocazia Zilei Naționale, șeful Executivului nu a apărut singur, ci de mână cu partenera sa de viață, o prezență rară în aparițiile publice. Imaginile au atras imediat atenția.

Întrebarea firească a fost în ce calitate a participat concubina premierului la evenimentul diplomatic și cine a suportat cheltuielile deplasării. Răspunsul nu a venit de la premier, ci de la purtătorul de cuvânt al Guvernului. La solicitarea Gândul, Ioana Ene Dogioiu a transmis că Ilie Bolojan este însurat și că „soția” acestuia și-a plătit singură cheltuielile de deplasare și cazare.

Afirmația Ioanei Ene Dogioiu a creat imediat rumoare în presă. La mijloc fiind vorba despre o poziție oficială a unui oficial român, transmisă în numele Guvernului României. Problema se amplifică acum, odată cu declarația premierului.

Întrebat direct despre presupusa căsătorie, Ilie Bolojan a declarat public că informația nu este reală și că a aflat despre asta din presă. Mai mult, a refuzat să mai comenteze pe subiect, pentru că „nu ar fi de interes pentru cetățeni”. Practic, Bolojan dezminte informația transmisă de propriul purtător de cuvânt, fără a oferi alte explicații.

„Uneori afli lucruri noi despre tine din presa din România. Nu este real, dar considerând că nu este o informație care îi interesează pe cetățeni, am refuzat comentarii pe tema asta,” a declarat Bolojan.

Așadar, Guvernul României a transmis o informație falsă, în mod oficial, prin intermediul purtătorului său de cuvânt. Ioana Ene Dogiou a mințit deliberat și a indus în eroare opinia publică. Acțiuni care pun sub semnul întrebării întreaga comunicare publică a Guvernului. Gândul a transmis în momentul publicării răspunsului purtătorului de cuvânt o solicitare suplimentară pentru ca Executivul să facă dovada clară a afirmației că „soția premierului și-a achitat singură costurile deplasării și cazării la Viena”, la care, până în acest moment, nu a primit un răspuns.

Cronologia adâncește confuzia. În declarația de avere depusă de Ilie Bolojan în iulie 2025, nu figurează o soție, nici venituri ale unui membru de familie. Informațiile publice arată că relația premierului durează de aproximativ 3 ani, iar aparițiile împreună au fost rare și discrete.

În acest moment, situația are două mize clare. Prima ține de responsabilitatea publică. Cine răspunde pentru o informație oficială infirmată de șeful Executivului? A doua ține de transparență. În ce condiții participă persoane fără statut oficial la vizite externe ale premierului României? În fapt, toată situația este o problemă de coerență instituțională. Când Guvernul spune una, iar premierul alta, explicațiile nu mai sunt opționale.

Cele mai noi