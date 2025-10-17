Prima pagină » HOROSCOP » Horoscop 18 octombrie 2025. RACII au avansat într-un ritm lent și constant

Horoscop 18 octombrie 2025. RACII au avansat într-un ritm lent și constant

17 oct. 2025, 15:00, HOROSCOP
Horoscop 18 octombrie 2025. RACII au avansat într-un ritm lent și constant

Planurile tale se lovesc astăzi de o opoziție puternică. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de sâmbătă, 18 octombrie 2025.

Berbec

Încearcă să nu te frustrezi prea tare din cauza indeciziei care te afectează astăzi. Cu cât stai mai mult pe loc, cu atât va fi mai greu să te pui în mișcare. Cheia este să găsești un echilibru între planificare și forță. Ai o nevoie incredibilă de a face progrese acum. Dacă întâmpini rezistență, probabil ar trebui să te retragi pentru moment. Lupta nu va da rezultate pozitive acum.

Taur

Indecizia ar putea fi cel mai mare dușman al tău astăzi. Tonul general al zilei tinde să fie destul de exploziv, deoarece sentimentul de restricție și disciplină intră în conflict cu nevoia de a lupta și de a cuceri. S-ar putea să descoperi că atitudinea ta relaxată, de a te lăsa purtat de val, este exact ceea ce te salvează într-o zi ca aceasta. Stai liniștit și lasă pe altcineva să preia conducerea acum.

Gemeni

Planurile tale se lovesc astăzi de o opoziție puternică. Ai avansat într-un ritm lent și constant, dar vei descoperi că, cu cât încerci mai mult să-ți impui voința asupra celorlalți, cu atât tensiunea devine mai acută. Este foarte probabil să se ajungă la un impas, deoarece există forțe puternice care se confruntă. Niciuna dintre ele nu este dispusă să cedeze în acest moment.

Rac

Aceasta este o zi extraordinară pentru tine. Vei avea un sentiment mai mare de apreciere și respect pentru oamenii din jurul tău. Planificarea și munca grea la care ai contribuit în ultima vreme dă în sfârșit roade. Este posibil ca oamenii să ajungă la nivelul tău de gândire. Vei descoperi că te poți conecta la un nivel foarte productiv. Emoțiile tale sunt sub control și gândurile tale sunt foarte clare.

Leu

Există un ton restrictiv și sobru al zilei care te poate obosi. Trucul pentru a lucra această energie în avantajul tău este să-ți ajustezi planul de joc pentru a te adapta la starea de spirit. Ocupă-te de treburile banale și de micile obstacole. Fă-ți planuri realiste și du-te până la capăt cu obiectivele pe termen scurt. Udă-ți plantele. Fă lucruri care necesită disciplină și împământare.

Fecioară

Coboară din nori astăzi. Este important să te conectezi cu ceea ce se întâmplă aici jos. S-ar putea să îți ratezi ținta pentru că nu ai reușit să iei în considerare anumite detalii care sunt evidente pentru toți ceilalți. Ocupă-te de proiectele care necesită atenția ta. Planificarea realistă și acțiunile disciplinate sunt cele mai bune activități în care te poți implica.

Balanță

Există un ritm letargic al zilei care s-ar putea să te lase frustrat. S-ar putea să ți se pară că lucrurile nu avansează atât de repede pe cât ți-ai dori. Nu te lăsa sedus de ideea că totul trebuie să fie făcut mai repede. Mai repede nu este neapărat mai bine. Concentrează-te pe calitate și eficiență. Examinează ceea ce ar putea fi considerat o acțiune inutilă.

Scorpion

Este o zi extraordinară pentru tine în care poți realiza multe lucruri. S-ar putea să te simți limitat în emoțiile tale și incapabil să faci anumite conexiuni la nivel profund, dar nu-ți face griji în această privință. Dacă nu simți că este momentul potrivit pentru a te angaja într-o conversație profundă, nu forța lucrurile. Concentrează-te pe lucrurile pe care trebuie să le faci în plan personal și profesional.

Săgetător

Încetinește puțin astăzi și fă o planificare. Există o stare de spirit stabilă, cu picioarele pe pământ, care te va ajuta să-ți aduci gândurile și acțiunile cu picioarele pe pământ. Este posibil ca vântul să nu-ți umple pânzele atât de mult pe cât ți-ai dori, dar poți folosi acest lucru în avantajul tău. Rezerva subiacentă în atitudinile și opiniile oamenilor te va ajuta destul de mult. Elimină fleacurile și concentrează-te pe ceea ce este real.

Capricorn

Există un apel pentru tine să te concentrezi pe elemente tangibile. Emoțiile tale ar putea fi un pic limitate, dar vei găsi confort în împrejurimi frumoase și luxoase. Nu fii surprins dacă oamenii sunt un pic mai critici decât de obicei. Ceea ce ei intenționează să fie de ajutor ar putea să se dovedească a fi dureros. Încearcă să păstrezi o perspectivă pozitivă asupra lucrurilor sau poți aluneca într-o spirală negativă de autocompătimire.

Vărsător

Fă-ți ordine în viață. Renunță la falsa personalitate pe care ai purtat-o și privește-te cu adevărat în oglindă. Asigură-te că îți place persoana pe care o vezi. Este o zi bună pentru a lăsa frivolitățile deoparte și a te concentra pe ceea ce trebuie să realizezi. Ocupă-te de îndatoririle tale și planifică cu înțelepciune pentru viitor. Înmagazinează-ți resursele în loc să le risipești pe toate acum.

Pești

Te vei potrivi perfect în aproape orice situație pe care o vei întâlni astăzi. Lucrurile merg bine pentru tine, așa că profită de această energie. Vei descoperi că poți realiza multe cu foarte puțin efort. Ceilalți oameni vor respecta acest lucru. Dacă ceva trebuie făcut cu meticulozitate și eficiență, tu ești cel potrivit pentru această treabă.

Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Digi24
Femeia găsită moartă într-o pădure lângă București a fost ucisă de iubitul fiicei sale, la îndemnul fetei
Cancan.ro
Ce s-a întâmplat cu o zi înainte de explozia blocului din Sectorul 5 al Capitalei. O locatară a semnalizat indiferența autorităților. Ce s-a întâmplat când un angajat și-a făcut apariția
Prosport.ro
Tudor Băluță și-a scos la mall soția exotică: frumoasa din Republica Dominicană și-a expus naturalețea în toată splendoarea
Adevarul
Drumul pe care mulți șoferi recunosc că au ațipit la volan. „Dacă ești prea ambițios și crezi că reziști, riști să o pățești grav”
Mediafax
Asigurători: 45 de apartamente din blocul cu explozia aveau o asigurare care acoperă și acest risc. Doar 30% din locuințele din București – Ilfov au o poliția facultativă
Click
Câți dolari câștigă pe oră fiica Savetei Bogdan, ca asistentă medicală la un azil din America: „Muncește foarte mult!”. Ce moștenire îi lasă solista?
Wowbiz
Scene SFÂȘIETOARE la înmormântarea Elenei, femeia ucisă pe trecerea de pietoni din Berceni
Antena 3
Imagini terifiante după explozia dintr-un bloc de pe Calea Rahovei: Un bărbat ar fi fost aruncat de suflu într-un bloc vecin
Digi24
Rușii și-au doborât propriul avion de vânătoare încercând să doboare dronele Kievului
Cancan.ro
Bilanțul victimelor expoziei din Sectorul 5 al Capitalei a CRESCUT. Câte persoane au nevoie de îngrijiri. Informații de ultimă oră
Ce se întâmplă doctore
După trei ani de luptă cu scleroza multiplă, boala a intrat în remisie: „Voi trăi mai mult decât credeam”
observatornews.ro
Klaus Iohannis a decis să nu plătească prejudiciul de 1 milion de euro cerut de ANAF. Va fi dat în judecată
StirileKanalD
VIDEO Explozie Rahova: O femeie însărcinată de doar 24 de ani, găsită moartă sub o placă de beton, la etajul 6
KanalD
Explozie puternică la un bloc din București în această dimineață.Bilanț: 17 răniți și 3 morți. O femeie însărcinată, găsită moartă printre dărâmături
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
„Mașina care dă curent”, testată în Dobrogea. Cât costă și ce dotări are - VIDEO
Descopera.ro
De ce cifra 4 aduce GHINION în unele culturi?
Capital.ro
A strălucit ca o stea. 17 octombrie, ziua în care a murit Marea Doamnă a filmului. Românii s-au îndrăgostit de filmul franțuzesc pentru ea
Evz.ro
Cea mai bogată concurentă de la Asia Express duce o viață ca în filme
A1
Antena 1 va produce şi va difuza în curând formatul Survivor, într-o nouă versiune! Află toate detaliile
Stirile Kanal D
Doliu în lumea bisericească! Părintele Ciprian Necula a încetat din viață: „A fost cunoscut și iubit pentru blândețea și lumina pe care le răspândea în jurul său”
Kfetele
VIDEO Explozie într-un bloc de pe Calea Rahovei! Autoritățile au activat Planul roșu și există și victime la fața locului
RadioImpuls
Veronica distruge orice urmă de romantism: "Se dau astea îndrăgostite tare. Cine ești tu? Îți dau maxim o săptămână cu el". Concurenta din Casa Iubirii susține că Robert se folosește de interacțiunea cu Bianca pentru a rămâne în competiție
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă oprește mașina și ia o călugăriță: - Am visat mereu să te sărut!
Descopera.ro
Hipopotamii au trăit în Europa cu 80.000 de ani mai mult decât se credea
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională”
15:29
Dan Dungaciu: „Cel mai bun instrument pentru CENZURĂ – războiul hibrid introdus în politica de Apărare Națională”
EXTERNE Unde a ajuns să locuiască acum un român, după 25 de ani de muncă în Italia: „Nu vreau să plec de aici”
15:09
Unde a ajuns să locuiască acum un român, după 25 de ani de muncă în Italia: „Nu vreau să plec de aici”
EVENIMENT Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București
15:04
Totul a sărit în aer la 08:49:16. Gândul prezintă primele IMAGINI de pe camerele de supraveghere cu momentul exploziei din București
EXTERNE UE a ajuns la un ACORD de principiu pentru susținerea industriei apărării. Condiția centrală privind achizițiile de echipamente
15:03
UE a ajuns la un ACORD de principiu pentru susținerea industriei apărării. Condiția centrală privind achizițiile de echipamente
DRAMĂ A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă
15:00
A aruncat-o în aer “mirosul” incompetenței. Gazul care a sufocat un om și două vieți. Povestea gravidei de 24 de ani care n-a avut nicio șansă
EDITORIAL Dialogul Trump-Putin, departe de a se fi încheiat. Budapesta, noul pod al diplomației europene?
14:56
Dialogul Trump-Putin, departe de a se fi încheiat. Budapesta, noul pod al diplomației europene?